Las posibles alineaciones titulares del partido América vs Chivas

Este sábado 14 de febrero, el Estadio Akron será el epicentro del fútbol mexicano. El Clásico Nacional enfrenta a dos realidades vibrantes: unas Chivas de Guadalajara que marchan con paso perfecto (5 victorias en 5 partidos) y un Club América que, tras un inicio dubitativo, ha recuperado la memoria ganadora y llega con sed de revancha.

El duelo táctico promete chispas. El Rebaño Sagrado, líder absoluto con 15 puntos, enfrenta su prueba más dura sin su mariscal de campo, Luis Romo, quien es baja casi segura por lesión. Por su parte, André Jardine estrena juguetes nuevos en Coapa: el fichaje estelar Raphael Veiga apunta a la titularidad inmediata para potenciar un ataque que busca romper el cero en territorio tapatío.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de América vs Chivas

En América, la gran novedad es la inclusión de Raphael Veiga. El brasileño tomará las riendas en la mediapunta y apunta a desplazar a Erick Sánchez al banco, para seguir con el equilibrio de Jona y Dourado en la contención; además, Alejandro Zendejas llega entre algodones, pero como figura clave.

POR: Luis Malagón - En un Clásico, el arquero suele ser protagonista. Malagón llega en momento determinante para su carrera, pues se mide contra Tala Rangel y con la portería de la Selección Mexicana en juego, por lo que tener un partido estelar sumaría puntos.

LD: Kevin Álvarez – En medio de las críticas, Jardine lo quiere recuperar. Su proyección por banda derecha puede ser vital para obligar al carrilero de Chivas a defender. Tendrá un duelo de alta velocidad con Bryan González.

DFC: Sebastián Cáceres – El mariscal uruguayo. Su agresividad y anticipación son necesarias para frenar a la 'Hormiga' González. Deberá estar muy atento a los balones a la espalda.

DFC: Israel Reyes – Solidez y salida. Acompañando a Cáceres, Reyes aporta buen pie para iniciar el juego. Su capacidad para cubrir espacios será puesta a prueba por la movilidad de Alvarado.

LI: Cristian Borja – El equilibrio y oportunidad de consolidarse en el once, a raíz de la llegada de Thiago Espinosa. Su misión principal será contener las subidas de Richard Ledezma, pero también profundizar a Brian Rodríguez.

André Jardine trabaja por recuperar a Kevin Álvarez, quien sufre los silbidos de su propia afición | Jam Media/GettyImages

MCD: Jonathan dos Santos – El metrónomo. La pausa y el control pasan por sus pies. Será el encargado de dictar el ritmo y cortar los circuitos de contraataque del Rebaño.

MCD: Rodrigo Dourado – El músculo. Entra para aportar equilibrio y recuperación. Su presencia libera a Dos Santos y Veiga de tareas defensivas pesadas, fundamental para ganar la batalla física en el medio.

ED: Alejandro Zendejas – La duda explosiva. Llega "tocado" pero su desequilibrio es vital. Jugando por derecha a perfil cambiado, buscará el disparo de media distancia y asociarse con Veiga.

MCO: Raphael Veiga – El estreno estelar. El brasileño debuta como titular en el Clásico como el cerebro del equipo. Su visión de juego y pegada ya las dejó ver en Concachampions y ahora son las armas nuevas con las que Jardine espera sorprender al líder.

EI: Brian Rodríguez – El rayo uruguayo, el mejor del equipo en este momento. Por izquierda, su uno contra uno es letal. Buscará encarar constantemente a los centrales de Chivas para generar penales o asistencias.

DC: Henry Martín – La Bomba tiene que volver a brillar. El capitán y referente. Su juego de espaldas y capacidad para aguantar el balón serán oxígeno puro. Buscará cazar cualquier centro de sus extremos.

Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas deben de liderar al equipo y aprovechar la magia de Veiga | YURI CORTEZ/GettyImages

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Luis Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado

Volantes ofensivos: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

La posible alineación de Chivas vs América

La ausencia de Luis Romo por el desgarro obliga a Gabriel Milito a modificar su estructura defensiva. Fernando 'Oso' González podría entrar al quite, probablemente incrustándose como líbero o tercer central para mantener la salida de balón, aunque con un perfil más destructivo

POR: Raúl Rangel – El 'Tala' invicto y amenazando a Malagón por la titularidad en el Mundial. Ha sido una muralla en el inicio del torneo. Su seguridad bajo palos y juego de pies son fundamentales para el sistema de Chivas.

DFC: Daniel Aguirre – La adaptación. Habitual medio, juega como stopper por derecha. Su salida limpia es clave, pero sufrirá en el juego aéreo contra Henry.

LIB: Fernando González – El Oso al quite. Ante la lesión de Romo, González asume el rol de líbero/ancla defensiva. Menos técnico que Romo pero más físico, será un perro de presa.

DFC: José Castillo – El guerrero. (Duda por tobillo, pero se espera que llegue). Si está al 100%, su solidez es vital. Si no, Miguel Tapias estaría listo. Asumimos que Castillo inicia por jerarquía.

Raúl Rangel quiere aprovechar el Clásico Nacional para ponerse por encima de Malagón | Simon Barber/GettyImages

CAD: Richard Ledezma – El motor por derecha y en estado de forma brutal. Su ida y vuelta constante debe preocupar a Borja y obligar a Brian Rodríguez a retroceder. El juego por esta banda será clave.

CAI: Bryan González – Profundidad zurda. Por izquierda, es un puñal. Sus centros buscando a la 'Hormiga' son una de las principales armas ofensivas del Guadalajara.

MC: Omar Govea – El equilibrio. Tendrá que multiplicar esfuerzos para cubrir el hueco de Romo y ayudar al 'Oso' en la recuperación. Su disparo de lejos es un recurso a vigilar.

MC: Brian Gutiérrez – Talento joven. Aporta dinamismo y conducción. Será el encargado de romper líneas y conectar con los atacantes.

MI: Efraín Álvarez – La zurda mágica. Jugando libre, buscará la espalda de Dos Santos y Dourado. Su creatividad es la llave para abrir el cerrojo americanista.

MD: Roberto Alvarado – El Piojo. El alma del equipo. Su movilidad por todo el frente de ataque lo hace indetectable. Es el jugador que puede cambiar el partido en una jugada.

DC: Armando González – La 'Hormiga'. El goleador del momento. Su movilidad y presión alta incomodarán la salida de Cáceres y Reyes. Vive del gol y querrá volver a vacunar a las Águilas en un Clásico.

Armando González quiere volver a marcar en un Clásico Nacional y convertirse en pesadilla azulcrema | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, Fernando González, José Castillo

Carrileros: Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Omar Govea, Brian Gutiérrez

Volantes ofensivos: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado

Delantero: Armando González

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX