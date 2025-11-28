Las posibles alineaciones titulares para el partido de América vs Monterrey

Luego de haber sacado una victoria 2-0 sobre el América en el Estadio BBVA, gracias a los goles del español Sergio Canales y Fidel Ambriz, Monterrey buscará finiquitar la serie este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025.



Para el cotejo de ida, La Pandilla no contó con el argentino Lucas Ocampos por una fractura de muñeca y difícilmente estará listo para hacer acto de presencia en la Liguilla. En el caso de las Águilas, perdió al francés Allan Saint-Maximin debido a un fuerte cuadro de gripa, por lo que también hay pocas posibilidades de verlo en territorio azulcrema.



Es hora de conocer las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

¡Monterrey dio el primer paso! 👣🤍💙



El posible once titular del América

Álvaro Fidalgo | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Poco pudo hacer el cancerbero en el duelo de ida con las anotaciones, ya que primero fue un rayo de Canales y el otro contó con dos cabezazos dentro del área.

Defensa: Ramón Juárez – El canterano podría ir de arranque en lugar del chileno Igor Lichnovksy, quien no tuvo un buen partido siendo la parte más endeble de la zaga central.

Defensa: Sebastián Cáceres – El uruguayo tuvo buen desempeño, alcanzó a cortar jugadas peligrosas. Deberá poner mayor atención en el juego aéreo.

Defensa: Israel Reyes – Tampoco estuvo tan participativo en el primer choque, pero se sabe de la calidad que tiene. Debido a la necesidad de ir por goles, es posible que se repita dicha línea de tres.

Interior izquierdo: Cristian Borja – Debido a las constantes llegadas rivales, el colombiano poco pudo hacer para lanzarse al frente. La intención será que tenga mayor libertad para generar peligro.

Interior derecho: Kevin Álvarez – Hay posibilidades de que el formado en la Bella Airosa vaya de titular, pero también podríamos verlo en el banquillo porque sigue lejos de su mejor nivel. Fue superado en diversas ocasiones y eso fue algo que el brasileño André Jardine debió haber notado.

Pivote: Jonathan Dos Santos – El veterano mundialista fue de los más comprometidos del equipo, recorriendo cada metro del campo. Su ejemplo tendrá premio y será repetir en el cuadro inicial.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – El español trató de mover los hilos, sin embargo, por más que lo intentó, el poderío mostrado por los regios evitó que brillara. Será uno de los determinantes para el encuentro porque si no aparece, difícilmente el Ave tendrá chances de avanzar.

Mediocentro: Erick Sánchez – Lo que más le faltó a los azulcremas fue alguien que distribuyera las pelotas. Al Chiquito le tocó ser banca, pero sus cualidades ofensivas podrían ser una llave de esperanza para evitar la eliminación. En la ida se quedó a nada de anotar y dejar más accesible el marcador. El sacrificado podría ser el mexicoamericano Alejandro Zendejas, que pese a ser de los favoritos y los más emblemáticos, estuvo totalmente desaparecido, a excepción de un disparo que le sacó el arquero casi al final.

Delantero: Brian Rodríguez – Sin duda fue uno de los mejores elementos del equipo, ya que lo intentó, enfrentando mano a mano a sus marcadores, además tuvo disparos. Sabe lo que significa defender el escudo y tendría que salir sí o sí desde el arranque.

Delantero: Rodrigo Aguirre – El Búfalo luchó mientras estuvo dentro del terreno de juego, pero la buena marca defensiva evitó que pudiera hacer de las suyas. Posiblemente repita, ya que el colombiano Raúl Zúñiga aún no está al cien.

Luis Malagón | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (3-5-2):



Portero: Luis Malagón

Defensas: Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes

Mediocampistas: Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez, Kevin Álvarez

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre

Suplentes: Igor Lichnovksy, Raúl Zúñiga, Víctor Dávila, Alex Zendejas, Miguel Vázquez, Rodolfo Cota, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Alan Cervantes, Henry Martín, Allan Saint-Maximin

El posible once titular de Monterrey

Fidel Ambriz | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – A varios sorprendió que el técnico español Domènèc Torrent eligiera al Mochis por encima del arquero uruguayo Santiago Mele, pero se debió a su buen juego de pies. Cumplió ya que sacó dos que iban para gol.

Defensa: Sergio Ramos – El veterano tuvo un papel destacado al liderar a la zaga en la ida, logrando que no se perforara la red. Si bien el rival fue inoperante, la tarea del español será mantener a raya a los delanteros azulcremas. Al mismo tiempo aportó a la ofensiva al poner el cabezazo que acabó en el segundo tanto.

Defensa: Stefan Medina – Al ver cómo salió el resultado, no se ve viable que el cuerpo técnico cambie la parte baja. El colombiano sería de nuevo la mancuerna del campeón del mundo.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – Vaya juego que se aventó el lagunero, ya que nunca descuido su principal labor de defender para lanzarse constantemente al frente para luchar cada pelota.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – Del mismo modo, el otro lateral tuvo un juegazo demostrando que no había miedo de enfrentar a los capitalinos. Metió fuerte la pierna y recorrió sin cansancio su banda hasta el momento en que tuvo que abandonar.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho mantuvo desaparecidos a Fidalgo y Dos Santos, aunque tampoco es que estuvieran tan acertados. Una vez más deberá cumplir con dicha tarea para evitar cualquier sorpresa.

Pivote: Fidel Ambriz – Tal como en la fase regular, el mundialista sub-20 le anotó a los americanistas. En la recta final metió un cabezazo que cerró el 2-0.

Interior izquierdo: Jesús Corona – El Tecatito se salvó de una roja, así que deberá tener más cuidado a la hora de disputar el esférico con barridas. En cuanto al tema ofensivo, le causó problemas a los defensores.

Interior derecho: Óliver Torres – El parado podría ser el mismo al ver que se logró neutralizar al rival, por lo que el español estaría recargado al costado derecho para poder desbordar y alimentar de pelotas a los delanteros.

Delantero: Sergio Canales – Volvería a fungir como falso ‘9’. El español volvió a dejar en claro que cuenta con un potente cañón en su pierna, ya que esa fue la forma en que pudieron abrir el cerrojo.

Delantero: Germán Berterame – Se perdió un gol frente a la portería. Fuera de ello, el argentino no tuvo otras pelotas claras. Empero, sigue siendo el romperredes más letal del equipo.

Sergio Canales | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-4-2):



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: ‘Tecatito’ Corona, ‘Corcho’ Rodríguez, Fidel Ambriz, Óliver Torres

Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame

Suplentes: Érick Aguirre, Santiago Mele, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Anthony Martial, Iker Fimbres, Roberto de la Rosa, Luis Reyes, Joaquín Moxica, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos

