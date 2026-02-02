Las posibles alineaciones titulares del partido Arsenal vs Chelsea

El Arsenal de Mikel Arteta y el Chelsea de Liam Rosenior se verán las caras en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup para así buscar la gran final y la posibilidad de conseguir el título. Dicho encuentro tendrá cita este martes 3 de febrero en Emirates Stadium y todavía nada está dicho en este partido.

La ida terminó tres goles por dos en favor de los Gunners, quienes en ese entonces atravesaban un buen momento futbolístico, pero hoy todo apunta a que se le ha dado la vuelta a la tortilla y todo podría inclinarse en favor de los Blues, pero hasta no jugarse, la historia no puede ser contada. Los locales perseguirán el sueño del cuatriplete y los visitantes buscarán alcanzar la gloria con un DT sin experiencia.

La posible alineación del Arsenal vs Chelsea

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Visionhaus/GettyImages

POR: Kepa Arrizabalaga - En la ida tuvo tres atajadas de peligro y aunque se llevó dos goles en contra, esto no lo detiene para poder convertirse en el posible héroe del equipo en este encuentro.

LD: Jurrien Timber - Este hombre volvió de entre las cenizas para convertirse en uno de los mejores defensores de la actualidad. Roba pelotas y su único pensamiento es ir al frente y colaborar con sus compañeros.

DFC: William Salibá - El francés no tuvo un gran encuentro en la ida aunque completó el 90% de sus pases, así que tendrá que salir de mejor forma en este encuentro si es que quiera ayudar a su equipo a avanzar de ronda.

DFC: Gabriel - El brasileño fue el futbolista que más duelos ganó en el encuentro, sin embargo, no pudo ayudar a su equipo a irse con un marcador más holgado a la vuelta. Habrá que ver su reacción en los 90 que restan.

LI: Piero Hincapié - Está de préstamo con el Arsenal pero lo ha hecho de maravilla. Prometia un 79% de duelos ganados y tiene la polivalencia de jugar como central o irse a la banda, algo que seguro hará en ese encuentro.

MD: Noni Madueke - En el partido pasado vio banca pero al tratarse de un juego en el que Arteta se juega la vida, sacará a este hombre que en Premier League es de los consentidos del entrenador.

MC: Martin Zubimendi - Esta ha sido el arma secreta del estratega gunner en varios encuentros. Es discreto pero cumplidor. Marcó un tanto en la ida y querrá repetir la dosis para que el Arsenal avance de ronda.

MI: Declan Rice - En los 82 minutos que pudo disputar en Carabao dio una asistencia, algo a lo que ya tiene acostumbrados a los aficionados de su equipo, quienes lo han visto participar en 10 goles y asistencias esta campaña.

DD: Bukayo Saka - Si Mikel juega con tres delanteros, este hombre deberá aparecer sí o sí por derecha. ya que además de tener gol, surte pelotas y mientras más encima esté el equipo del rival, más oportunidades de triunfar.

Arsenal v Manchester United - Premier League | David Price/GettyImages

DI: Leandro Trossard - No suele completar todos los encuentros y aunque últimamente ha estado lejos del gol, deberá sacarse esa espina y darle una alegría a su equipo.

DC: Viktor Gyökeres - Se dice en varios medios que el sueco es la manzana de la discordia en el club, ya que todo apunta a que no tiene relación con Arteta, pero si dejan esto en el pasado, sumará con goles.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: Kepa Arrazibalaga

Defensas: Jurrien Timber, William Salibá, Gabriel, Piero Hincapié

Centrocampistas: Noni Madueke, Martin Zubimendi, Declan Rice

Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres

La posible alineación del Chelsea vs Arsenal

Chelsea v West Ham United - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

POR: Robert Sánchez - Se ha llevado cinco goles a casa en sus últimos tres partidos, así que si quiere llevar a su equipo a buen puerto, deberá cerrarse como nunca para que el Chelsea avance de ronda.

LD: Malo Gusto - El francés se ha apoderado ya de la pradera derecha y aunque no fue convocado para la ida de la EFL Cup, regresó con un nivel como pocos y estará en este duelo para intentar darle la vuelta al marcador.

DFC: Trevoh Chalobah - Aunque estuvo muy preciso con el balón en los pies, no pudo hacer nada para cortar los embates del rival en la primera cita de este duelo. Se dedicó más a cortar juego que a comenzar jugadas de peligro.

DFC: Wesley Fofana - Solo pudo ganar el 50% de sus duelos aéreos y terrestres en el último duelo, así que tendrá que mejorar para estar a tono en este juego que es de crucial importancia para su equipo.

LI: Marc Cucurella - Contra el West Ham hizo gol, por ahí se fue golpeado en varias ocasiones, pero cuando está fino es uno de los mejores laterales del futbol inglés, además, suele pisar el área con peligro, algo importante para el cometido blue.

MD: Jamie Gittens - Para este partido aún no se sabe si Estevao esté presente al ausentarse por problemas personales, razon por la que el inglés tendría que entrar al quite y buscar hacer un buen papel a pesar de los pocos minutos disputados que tiene.

MCD: Moisés Caicedo - En los momentos importantes debe aparecer este hombre que es una pieza inamovible para Liam Rosenior. No jugó la ida pero en Champions League y FA Cup lo ha hecho de buena forma.

MC: Enzo Fernández - El capitán del equipo lo es todo. Tiene tres partidos marcando gol en diversas competiciones y eso habla por sí solo. Va a estar y si el partido necesita que alguien ande fino, es él con su calidad probada.

MCO: Cole Palmer - Apenas se recuperó de una lesión que lo tuvo algunos partidos fuera, pero contra el Napoli pudo dar dos asistencias, así que es altamente probable que tenga minutos y ayude a la causa.

Chelsea v West Ham United - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

MI: Alejandro Garnacho - Ha sumado pocos minutos en sus últimos encuentros disputados pero fue el mejor jugador de la ida haciendo un doblete, así que será el acompañante perfecto del centro delantero.

DC: Joao Pedro - Este es el hombre que más quiere Rosenior y es que en cuatro juegos que lo ha puesto como titular, ha marcado cuatro goles. Esta es la oportunidad perfecta de ganarse ese puesto y que nadie lo mueva.

Así se vería la formación del Chelsea (4-3-2-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Centrocampistas: Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

Delanteros: Joao Pedro

