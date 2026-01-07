Las posibles alineaciones titulares del partido Arsenal vs Liverpool

Este jueves 8 de enero se llevará a cabo la Jornada 21 de la Premier League desde el Emirates Stadium entre el Arsenal FC y el Liverpool FC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los Gunners y Reds para este compromiso programado a las 12:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

La posible alineación del Arsenal vs Liverpool para la Jornada 21 de la Premier League

Viktor Gyokeres ha vuelto a la titularidad | Stuart MacFarlane/GettyImages

PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.

LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.

DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.

DFC: Gabriel Magalhaes - Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.

LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal (verano 2025). Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón.

MD: Martin Ødegaard - El capitán noruego es el cerebro. Juega con mucha versatilidad, tiene visión de juego elite, gol y asistencias. En su mejor momento desde que llegó

MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.

ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.

DC: Viktor Gyokeres - Es un delantero completo y moderno, conocido por su potencia física, velocidad, fuerza en el duelo y capacidad para presionar alto. Destaca por su finalización clínica (tanto con pies como de cabeza), retención de balón, enlace con compañeros y movimientos inteligentes sin balón.

EI: Leandro Trossard - Es un atacante versátil, técnico e inteligente, conocido por su gran capacidad para driblar en espacios reducidos, visión de juego, pases clave y finalización clínica con ambos pies. Destaca en el uno contra uno, en la creación de oportunidades, y como "clutch player" en momentos decisivos, marcando goles importantes desde el banquillo o como titular.

Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya.

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié.

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.

La posible alineación del Liverpool vs Arsenal para la Jornada 21 de la Premier League

Hugo Ekitike ha tenido que suplir la ausencia de Alexander Isak | Liverpool FC/GettyImages

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada, entre todas las competiciones, excepto la EFL Cup.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Igual que Konaté, ha disputado todos los partidos que ha jugado el Liverpool esta temporada, excepto la EFL Cup. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo. Se ha ganado un puesto en el once de Slot, lleva más de 1500 minutos disputados, repartidos en 25 partidos entre todas las competiciones.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Curtis Jones - El canterano red acaba de alcanzar las 200 apariciones en el club y recientemente en la temporada 2025/26, bajo Arne Slot, ha tenido un gran impacto reciente: ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en semanas recientes.

MD: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MCO: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MI: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse y recuperar el nivel del Bayer Leverkusen y poco a poco lo ha conseguido.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz.

Delanteros: Hugo Ekitike.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE