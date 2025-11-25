La UEFA Champions League 2025/26 llega a su Jornada 5 con un duelo de alto voltaje en el Estadio Cívitas Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán este miércoles 26 de noviembre, en uno de los principales juegos de la semana.

La situación es crítica para los colchoneros. Ubicados en la posición 17 de la tabla general, necesitan sumar de a tres para no complicar su pase a la siguiente ronda; sin embargo, Diego Simeone enfrenta un rompecabezas: Jan Oblak y Giuliano Simeone no entrenaron este lunes y apuntan a ser baja, sumándose a la ausencia confirmada de Marcos Llorente por una lesión muscular en el muslo.

Por su parte, el Inter de Milán llega en estado de gracia. Marchan invictos en la tercera posición, pero vienen de una derrota en el Derby della Madonnina. Christian Chivu cuenta con su plantel de gala para intentar asegurar la clasificación directa.

Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Inter

POR: Juan Musso - Ante la baja casi segura de Oblak por el golpe en la rodilla, el arquero argentino será el titular. Viene de dejar la portería a cero ante el Getafe y su juego aéreo será vital.

LD: Nahuel Molina - Con la lesión de Marcos Llorente (quien aparecía como lateral en los esquemas previos), el campeón del mundo retrasará su posición para ocupar el lateral derecho natural, aportando profundidad.

DFC: José María Giménez - El comandante de la defensa. Su liderazgo y agresividad son innegociables para frenar a la dupla Thuram-Lautaro.

DFC: Clément Lenglet - El francés se mantiene en el once por su buena salida de balón con pierna zurda, fundamental para romper la primera línea de presión del Inter.

LI: Matteo Ruggeri - El italiano ocupará el carril izquierdo. Tendrá la difícil tarea de contener las subidas de Dumfries y cerrar el segundo palo.

Juan Musso apunta a titular ante la baja de Oblak para la Champions League | Quality Sport Images/GettyImages

MD: Rodrigo De Paul - Ante la reestructuración por la baja de Llorente, se espera que De Paul ingrese al once titular para aportar garra, visión y carácter en la medular, ocupando el sector derecho interior.

MC: Koke - El capitán y brújula del equipo. Su lectura de juego será clave para que el Atlético no pierda el control del partido ante el mediocampo interista.

MC: Pablo Barrios - El canterano aporta la energía y el despliegue físico. Su capacidad para romper líneas en conducción es una de las mejores armas del Atleti en transición.

MI: Nico González - El mediocampista aporta equilibrio y llegada por el sector izquierdo, ayudando a cerrar espacios interiores.

DC: Álex Baena - Jugando con libertad en la media punta o como segundo delantero, su golpeo de media distancia y último pase son vitales para desatascar partidos cerrados.

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' será la referencia ofensiva. Su presión incansable sobre los centrales y su movilidad constante buscarán generar el error en la sólida defensa italiana.

Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero : Juan Musso

: Juan Musso Defensas : Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri Mediocampistas : Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Nico González

: Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Nico González Delanteros: Álex Baena, Julián Álvarez

La posible alineación del Inter de Milán vs Atlético

POR: Yann Sommer - El suizo sigue siendo un seguro de vida. Su experiencia en partidos grandes aporta tranquilidad a toda la línea defensiva.

DFC: Manuel Akanji - La incorporación en la defensa de tres. Su velocidad le permite corregir a campo abierto y anticipar a delanteros rápidos como Julián.

DFC: Francesco Acerbi - El veterano central es el eje de la zaga. Su oficio y posicionamiento son claves para mantener el orden táctico de Inzaghi.

DFC: Alessandro Bastoni - Fundamental no solo en defensa, sino en ataque. Sus envíos largos y conducciones son una vía de salida constante para el Inter.

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

CAR D: Denzel Dumfries - Potencia pura por la derecha. Su duelo físico con Ruggeri será uno de los puntos calientes del partido.

MC: Nicolò Barella - El alma del equipo. Incansable en la presión y lúcido en la creación, es el motor que mueve al conjunto nerazzurro.

MC: Hakan Çalhanoğlu - El director de orquesta. Todo el juego pasa por sus pies; su precisión en el pase y peligro a balón parado pueden decidir el encuentro.

MC: Petar Sučić - La joven revelación se mantiene en el once. Aporta dinamismo y llegada, complementando perfectamente a Barella y Calhanoglu.

CAR I: Federico Dimarco - Una de las mejores zurdas de Europa. Sus centros son medio gol y obligará al Atlético a estar muy atento a sus subidas.

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

DC: Marcus Thuram - Potencia y zancada. El francés es ideal para atacar los espacios y ganar duelos físicos a los centrales rojiblancos.

DC: Lautaro Martínez - El capitán y goleador. El 'Toro' siempre aparece en las noches importantes y buscará aumentar su cuenta personal en Champions.

Así se vería la formación del Inter de Milán (3-5-2)

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni

: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni Mediocampistas : Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Federico Dimarco

: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Federico Dimarco Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez

El Atlético se juega la vida ante uno de los rivales más en forma de Europa, en una noche donde el Metropolitano deberá jugar su papel.

