Las posibles alineaciones titulares del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid

El primer gran título de 2026 se pone en juego con un derbi madrileño de alto voltaje en las semifinales de la Supercopa de España. Ambos equipos presentan realidades complejas: el Atlético de Madrid, frustrado por su irregularidad, y el Real Madrid, con un Xabi Alonso que se juega el puesto pese a venir de golear.

Este jueves se juegan un puesto en la final donde ya espera el FC Barcelona.

Los colchoneros llegan tras un empate 1-1 ante la Real Sociedad en el Reale Arena, donde Alexander Sørloth fue al autor del gol. Diego Simeone, respaldado por una fuerte inversión para evolucionar el estilo del equipo hacia algo más ofensivo, sigue sin encontrar la tecla de la consistencia y alterna tramos de buen juego con resultados decepcionantes.

Por otro lado, la presión sobre Xabi Alonso es máxima. Los rumores apuntan a que una derrota en estas semifinales podría costarle el puesto, a pesar de encadenar cuatro victorias consecutivas. La última fue un contundente 5-1 al Real Betis, donde el canterano Gonzalo García se vistió de héroe con un hat-trick ante la ausencia de Mbappé.

Atletico Madrid v Bayer 04 Leverkusen: Group B - UEFA Champions League | DeFodi Images/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Real Madrid (4-4-2)

El Cholo podría apostar por un bloque sólido pero con mucho talento ofensivo para intentar dañar a la defensa blanca.

POR: Jan Oblak - El muro esloveno sigue siendo indiscutible. Su experiencia en este tipo de derbis es vital para sostener al equipo en los momentos de asedio rival.

- El muro esloveno sigue siendo indiscutible. Su experiencia en este tipo de derbis es vital para sostener al equipo en los momentos de asedio rival. LD: Marcos Llorente - El todoterreno. Aunque su posición natural es el medio, su físico privilegiado le permite cubrir el lateral derecho con profundidad y repliegue constante.

- El todoterreno. Aunque su posición natural es el medio, su físico privilegiado le permite cubrir el lateral derecho con profundidad y repliegue constante. DFC: Marc Pubill - El joven defensor aporta altura (1.90m) y contundencia. Su juego aéreo será clave para defender las jugadas a balón parado del Madrid.

- El joven defensor aporta altura (1.90m) y contundencia. Su juego aéreo será clave para defender las jugadas a balón parado del Madrid. DFC: Dávid Hancko - El central eslovaco es la salida limpia desde atrás. Su zurda educada es fundamental para iniciar la transición ofensiva que busca Simeone.

- El central eslovaco es la salida limpia desde atrás. Su zurda educada es fundamental para iniciar la transición ofensiva que busca Simeone. LI: Matteo Ruggeri - Un lateral izquierdo con gran proyección ofensiva. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar buscará conectar con los dos tanques en punta.

UEFA Champions League matchday 6PSV Eindhoven v Atlético Madrid | ANP/GettyImages

MD: Giuliano Simeone - El hijo del "Cholo" se ha ganado el puesto a base de garra y desborde. Aporta un sacrificio defensivo innegociable y electricidad por la banda.

- El hijo del "Cholo" se ha ganado el puesto a base de garra y desborde. Aporta un sacrificio defensivo innegociable y electricidad por la banda. MC: Koke - El capitán y brújula. Todo el juego del Atlético pasa por sus botas; deberá imponer su ritmo para evitar que el medio campo del Madrid domine.

- El capitán y brújula. Todo el juego del Atlético pasa por sus botas; deberá imponer su ritmo para evitar que el medio campo del Madrid domine. MC: Conor Gallagher - El pulmón inglés. Su energía inagotable es el complemento perfecto para Koke, encargado de la presión alta y de romper líneas con conducciones.

- El pulmón inglés. Su energía inagotable es el complemento perfecto para Koke, encargado de la presión alta y de romper líneas con conducciones. MI: Álex Baena - El talento creativo. Partiendo desde la izquierda pero con tendencia a ir hacia el centro, es el encargado de filtrar el último pase y generar caos entre líneas.

- El talento creativo. Partiendo desde la izquierda pero con tendencia a ir hacia el centro, es el encargado de filtrar el último pase y generar caos entre líneas. DC: Alexander Sørloth - El "Vikingo" llega en racha tras marcar ante la Real. Su juego de espaldas y potencia física fijarán a los centrales rivales.

- El "Vikingo" llega en racha tras marcar ante la Real. Su juego de espaldas y potencia física fijarán a los centrales rivales. DC: Julián Álvarez - La "Araña" ofrece movilidad total. No es un 9 estático; bajará a recibir, caerá a bandas y buscará el espacio para su letal remate.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak.

Defensas: Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill, Ruggeri.

Centrocampistas: Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Álex Baena

Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Atlético (4-3-3)

Xabi Alonso se ve obligado a tirar de la cantera y de rotaciones tácticas ante la sensible baja de Mbappé.

POR: Thibaut Courtois - El gigante belga se enfrenta a su ex equipo. Su capacidad para realizar milagros bajo palos es el seguro de vida del Madrid en las noches grandes.

- El gigante belga se enfrenta a su ex equipo. Su capacidad para realizar milagros bajo palos es el seguro de vida del Madrid en las noches grandes. LD: Fede Valverde - El "Halcón" sacrificado. Ante las necesidades del equipo, el uruguayo ocupará el lateral, aportando un despliegue físico que convierte la banda derecha en una autopista.

- El "Halcón" sacrificado. Ante las necesidades del equipo, el uruguayo ocupará el lateral, aportando un despliegue físico que convierte la banda derecha en una autopista. DFC: Raúl Asencio - El canterano ha dado un paso al frente. Sobrio, rápido al corte y con buena salida, tendrá la difícil tarea de bailar con Sørloth y Julián.

- El canterano ha dado un paso al frente. Sobrio, rápido al corte y con buena salida, tendrá la difícil tarea de bailar con Sørloth y Julián. DFC: Antonio Rüdiger - El jefe de la zaga. Su agresividad y liderazgo serán fundamentales para intimidar a los delanteros rojiblancos y liderar a una defensa inédita.

- El jefe de la zaga. Su agresividad y liderazgo serán fundamentales para intimidar a los delanteros rojiblancos y liderar a una defensa inédita. LI: Álvaro Carreras - El joven lateral izquierdo destaca por su técnica y vocación ofensiva. Tendrá un duelo vibrante con Giuliano Simeone por esa banda.

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

MCD: Aurélien Tchouaméni - El ancla. Su presencia física es vital para equilibrar al equipo, especialmente con Valverde desplazado al lateral. Debe dominar el juego aéreo.

- El ancla. Su presencia física es vital para equilibrar al equipo, especialmente con Valverde desplazado al lateral. Debe dominar el juego aéreo. MC: Jude Bellingham - El todocampista total. Con libertad para llegar al área, su capacidad goleadora y de asociación será la principal amenaza llegando desde segunda línea.

- El todocampista total. Con libertad para llegar al área, su capacidad goleadora y de asociación será la principal amenaza llegando desde segunda línea. MC: Eduardo Camavinga - El dinamismo puro. Capaz de romper líneas con su conducción y recuperar balones imposibles, su duelo con Gallagher promete chispas.

- El dinamismo puro. Capaz de romper líneas con su conducción y recuperar balones imposibles, su duelo con Gallagher promete chispas. ED: Rodrygo - El rayo brasileño. Partiendo desde la derecha, buscará diagonales y asociarse. Su magia en espacios reducidos puede desatascar el partido.

- El rayo brasileño. Partiendo desde la derecha, buscará diagonales y asociarse. Su magia en espacios reducidos puede desatascar el partido. EI: Vinícius Jr. - El desequilibrio constante. Es la principal arma ofensiva del Madrid; buscará encarar una y otra vez a Llorente y Pubill para generar superioridad.

- El desequilibrio constante. Es la principal arma ofensiva del Madrid; buscará encarar una y otra vez a Llorente y Pubill para generar superioridad. DC: Gonzalo García - La gran apuesta. Tras su espectacular hat-trick ante el Betis, el joven canterano recibe la confianza de Alonso para suplir a Mbappé en un escenario de máxima presión.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Tchouameni

Delanteros: Vinícius, Gonzalo García, Rodrygo

