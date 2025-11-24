Las posibles alineaciones titulares del Chelsea y el FC Barcelona

La UEFA Champions League 2025/26 entra en su fase decisiva con la Jornada 5. Stamford Bridge será el escenario de un clásico moderno del fútbol europeo: el Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre.

El duelo es crucial para las aspiraciones de ambos. El Barcelona se ubica en el puesto 11 y el Chelsea en el 12, ambos con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

Los Blues llegan con la moral alta tras vencer 2-0 al Burnley en la Premier League, buscando redimirse de su empate europeo ante el Qarabag. Por su parte, el conjunto blaugrana aterrizará en Londres tras una exhibición ofensiva en su regreso al Camp Nou, donde golearon 4-0 al Athletic Club.

Burnley v Chelsea - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La posible alineación del Chelsea vs Barcelona

POR: Robert Sánchez - El guardameta español ofrece seguridad aérea y buen juego de pies, vital para salir de la presión alta que ejercerá el Barça.

LD: Reece James - El capitán y potencia física por la banda derecha. Su duelo con los extremos del Barcelona será una de las claves del partido.

DFC: Tosin Adarabioyo - Aporta altura y velocidad en la corrección. Su capacidad para defender a campo abierto será puesta a prueba.

DFC: Trevoh Chalobah - El canterano ofrece solidez y buena salida. Se ha ganado la confianza de Maresca para estos partidos de alta exigencia.

LI: Marc Cucurella - El exbarcelonista vivirá un duelo especial. Su intensidad y capacidad para anticipar son fundamentales en el sistema defensivo de los 'Blues'.

Burnley v Chelsea - Premier League | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

MC: Enzo Fernández - El campeón del mundo es el cerebro del equipo. Su visión para filtrar pases largos buscará explotar la espalda de la defensa culé.

MC: Andrey Santos - El joven brasileño aporta dinamismo y recuperación. Su energía será vital para ganar la batalla del mediocampo.

MCO: João Pedro - Jugando por el centro, es el enlace entre líneas. Su habilidad para girarse y conducir el balón puede romper el bloque defensivo rival.

ED: Pedro Neto - Velocidad pura y desborde. Será la principal amenaza al contragolpe por el costado derecho.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino aporta rebeldía y gol partiendo desde la izquierda. Su capacidad para finalizar jugadas lo convierte en un peligro constante.

DC: Liam Delap - El delantero tanque. Su función será fijar a los centrales Araújo y Cubarsí, pelear balones aéreos y rematar todo lo que le llegue al área.

Burnley v Chelsea - Premier League | Nathan Stirk/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Chelsea

POR: Joan García - El arquero ha respondido con seguridad. Tendrá una prueba de fuego en un escenario imponente como Stamford Bridge.

LD: Jules Koundé - Un muro en la banda derecha. Su solidez defensiva es innegociable para frenar a extremos habilidosos como Garnacho.

DFC: Pau Cubarsí - La elegancia y salida de balón desde atrás. A pesar de su juventud, juega con la jerarquía de un veterano en noches europeas.

DFC: Ronald Araújo - El comandante de la defensa. Su potencia física y capacidad de corrección son el seguro de vida del equipo ante transiciones rápidas.

LI: Alejandro Balde - Una flecha por la izquierda. Su velocidad no solo sirve para atacar, sino para recuperar la posición ante las subidas de Reece James.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | LLUIS GENE/GettyImages

MCD: Eric García - Actuando como pivote, aporta equilibrio táctico y una salida limpia, permitiendo que los interiores tengan más libertad.

MC: Fermín López - Energía inagotable y llegada al área. Su capacidad para presionar y aparecer desde segunda línea puede sorprender a la defensa inglesa.

MCO: Dani Olmo - El fichaje estelar aporta la pausa y la creatividad en el último tercio. Su conexión con los delanteros es vital para el juego posicional de Flick.

ED: Lamine Yamal - El talento generacional. Su desborde, visión y capacidad para inventar jugadas de la nada son la mayor esperanza ofensiva del Barça.

EI: Raphinha - Intensidad y pegada. El brasileño no solo ataca, sino que es el primer defensor en la presión alta, fundamental en el esquema actual.

DC: Robert Lewandowski - El goleador implacable. Su experiencia en Champions y su capacidad para definir con media ocasión siguen siendo letales.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Mediocampistas : Enzo Fernández, Andrey Santos

: Enzo Fernández, Andrey Santos Medios Ofensivos : Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero : Joan García

: Joan García Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde Mediocampistas : Eric García, Fermín López, Dani Olmo

: Eric García, Fermín López, Dani Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Un duelo de alto voltaje donde el ganador dará un paso gigante hacia la clasificación directa a los octavos de final.

