Las posibles alineaciones titulares del partido Estados Unidos vs Paraguay

La selección de Estados Unidos hará su presentación en su segunda Copa del Mundo como anfitrión después de la edición de 1994 y será parte del Grupo D para enfrentarse en su primer compromiso frente a la selección de Paraguay.

Se debut como coanfitrión será en una ciudad con mucha afluencia latinoamericana como lo es Los Angeles, California, desde el imponente SoFi Stadium (nombrado como Estadio Los Angeles para el torneo) y se llevará a cabo el viernes 12 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones en su debut en la Copa del Mundo 2026.

La posible alineación de Estados Unidos vs Paraguay en la Jornada 1 del Grupo D

Christian Pulisic es el capitán de Estados Unidos | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

PO: Matt Freese - Ha sido el titular más consistente bajo las órdenes de Mauricio Pochettino desde la Copa Oro 2025, por encima de Matt Turner, cualquiera de los dos podría ser el 1-2 de la portería.

LD: Sergiño Dest - Recuperado de sus lesiones el jugador del PSV sería el lateral derecho titular del combinado norteamericano.

DFC: Chris Richards - El central de Crystal Palace es un fijo en la zaga de la selección, es un jugador titular en el cuadro británico y con 26 años pasa por su madurez física.

DFC: Tim Ream - Es un jugador de amplia experiencia y aunque hay dudas sobre su titularidad por su edad de 38 años, se perfila como un elemento fijo en el cuadro base de Pochettino.

LI: Antonee Robinson - Robinson es clave por su proyección, con 28 años es parte del Fulham y es un jugador clave en la defensa, aunque también puede ser lateral e interior por izquierda.

MC: Tyler Adams - Adams es el ancla si está sano, es el motor de la selección estadounidense. Pivote defensivo incansable, líder y uno de los capitanes de la USMNT. Destaca por su intensidad, recuperación de balones y liderazgo táctico.

MC: Weston McKennie - Es muy versátil y puede jugar más adelantado. Puede jugar de pivote, interior o incluso más adelantado. Aporta energía, duelos, llegada y gol. Uno de los más consistentes y experimentados en Europa.

MCO: Christian Pulisic - La estrella y capitán de la USMNT. Extremo derecho o mediapunta muy habilidoso, rápido y con gran definición. Una de las figuras del AC Milan, es el jugador más desequilibrante del equipo, aunque atraviesa un período con sequía goleador con la selección.

ED: Tim Weah - El jugador del Olympique Marsella aporta velocidad y llegada por bandas compite con Sergiño Dest.

DC: Folarin Balogun - Con buen movimiento y definición. Muy fuerte en transiciones y dentro del área. Tras salir de Arsenal, se ha consolidado como uno de los delanteros más en forma de la USMNT, con buenos números goleadores en Francia.

EI: Malik Tilman - Mediapunta ofensivo dinámico y técnico. Excelente en el último pase, regate y disparo desde media distancia. Ha tenido un gran crecimiento en Europa con el PSV y ahora en Leverkusen; es uno de los talentos más creativos de la generación joven.

Así se vería la formación de Estados Unidos (4-3-3)

Portero: Matt Freese.

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson.

Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic.

Delanteros: Tim Weah, Folarin Balogun, Malik Tillman.

La posible alineación de Paraguay vs Estados Unidos en la Jornada 1 del Grupo D

Miguel Almirón es una de las figuras de Paraguay | Franco Arland/GettyImages

PO: Orlando Gill - El guardameta de San Lorenzo de Argentina ha sido el más utilizado recientemente por Gustavo Alfaro en la portería titular.

LD: Juan Cáceres - Es un lateral derecho dinámico y ofensivo. Fuerte en duelos mano a mano y con buena proyección y centros. Se ha consolidado como titular en la selección y en Europa con Dinamo Moscú tras su paso por el fútbol de Argentina.

DFC: Gustavo Gómez - Es un central experimentado y capitán de la Albirroja. Fuerte en el juego aéreo, líder defensivo y con buena salida de balón. Uno de los pilares históricos de Paraguay.

DFC: Omar Alderete - El jugador del Sunderland, uno de los mejores centrales de los guaraníes. Es un zaguero agresivo y con buena lectura de juego. Destaca por su solidez y duelos mano a mano. Se ha afianzado en Inglaterra tras su paso por España.

LI: Júnior Alonso - El plurifuncional lateral izquierdo es un experimentado, fuerte en marca y juego aéreo. Aporta solidez y liderazgo en la defensa paraguaya.

MD: Diego Gómez - El exjugador del Inter Miami arribó a Inglaterra con el Brighton gracias a sus grandes actuaciones en el fútbol norteamericano siendo proyectado por el club liderado por Lionel Messi, es un elemento creativo y box-to-box.

MCD: Damián Bobadilla - El jugador del Atlético Mineiro es un pivote o mediocentro defensivo con buena técnica y llegada que se ha consolidado en el fútbol brasileño.

MCD: Braian Ojeda - El mediocampista central del Orlando City.es dinámico y técnico. Tiene buen pase, visión y capacidad para recuperar.

MI: Miguel Almirón - El jugador del Atlanta United posee experiencia, velocidad y desborde por derecha o como 10 con 32 años.

DC: Antonio Sanabria - El delantero tiene buena referencia, es un elemento fuerte y con buen remate. Aporta experiencia y presencia en el área.

DC: Julio Enciso - El elemento del Brighton es un talento joven con regate y disparo. Posee un excelente regate, disparo lejano y creatividad. Uno de los mayores talentos jóvenes de Paraguay.

Así se vería la formación de Paraguay (4-3-3)

Portero: Orlando Gil.

Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso.

Mediocampistas: Diego Gómez, Damián Bobadilla, Braian Ojeda.

Delantero: Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Julio Enciso.

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