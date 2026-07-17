Las posibles alineaciones titulares para el partido entre Francia e Inglaterra

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio en el partido más amargo. Ambas selecciones buscan quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 tras caer en semifinales ante España y Argentina respectivamente, y se despedirán de este Mundial en el Hard Rock Stadium de Miami.

Estas son las posibles alineaciones de Tuchel y Deschamps, en su último partido como seleccionador de Francia.

La posible alineación de Francia

POR - Mike Maignan: El arquero del Milan recibió cuatro goles en todo el Mundial, dos de ellos ante España. Un portero fiable, de gran juego con los pies.

LD - Jules Koundé: Un lateral que sabe integrarse muy bien al ataque, sin descuidar los espacios en el fondo. Suele entenderse muy bien con Olise por el costado derecho.

DFC - Dayot Upamecano: El central del Bayern Múnich disputó todos los encuentros de Francia en el Mundial. Su potencia en el juego aéreo y agresividad en los duelos individuales han sido claves para que el equipo llegara hasta las semifinales con una de las mejores defensas del campeonato.

DFC - Maxence Lacroix: Reemplazó a William Saliba tras su lesión ante España y tendría una nueva chance contra España. Rápido para corregir a campo abierto y fuerte en los duelos individuales.

LI - Theo Hernández: Recuperará la titularidad tras la semifinal. El lateral reemplaza a Lucas Digne, señalado por el penalti cometido sobre Lamine Yamal que abrió el camino de la victoria española, y buscará aportar su habitual profundidad por la banda izquierda.

MC - Warren Zaïre-Emery: El joven mediocampista del PSG tendrá una gran oportunidad como titular en lugar de Adrien Rabiot. A pesar de su juventud, ya ha demostrado personalidad para asumir responsabilidades y destaca por su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y buena salida desde la mitad de la cancha.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

MC - Manu Koné: El mediocampista se ganó definitivamente un lugar en el once gracias a su intensidad para recuperar balones y su criterio con la pelota. Su crecimiento a lo largo del torneo ha sido una de las noticias más positivas para Deschamps, desplazando de esa posición a Tchouaméni.

ED - Michael Olise: Uno de los jugadores más desequilibrantes del Mundial. Llega al partido por el tercer puesto como el máximo asistidor del torneo con 5.

MCO - Rayan Cherki: El futbolista del Manchester City ingresaría en el once por Ousmane Dembélé. Después de haber tenido participación desde el banco durante buena parte del Mundial, buscará aprovechar la oportunidad para comenzar a hacerse un lugar en el equipo post-Deschamps.

EI - Désiré Doué: A lo largo del torneo alternó la posición con Bradley Barcola, pero demostró ser más incisivo que su compañero del PSG. Ofrece desborde, velocidad y un gran remate.

DC - Kylian Mbappé: Uno de los pocos que tendrá una motivación extra para jugar este partido. Llega al encuentro ante Inglaterra igualado en 8 tantos con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, por lo que todavía tiene opciones de terminar como máximo goleador del torneo. Ante España fue bien controlado y no pudo ampliar su cuenta, pero sigue siendo la principal referencia ofensiva de Francia.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández

Mediocampistas: Warren Zaïre-Emery, Manu Koné

Mediapuntas: Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué

Delantero: Kylian Mbappé

La posible alineación de Inglaterra

POR - Jordan Pickford: El arquero del Everton volvió a demostrar durante este Mundial por qué sigue siendo el dueño del arco inglés. Venía sosteniendo a Inglaterra ante Argentina, hasta el gol de Enzo Fernández en el que muchos creen que podría haber hecho algo más.

LD - Jarell Quansah: Tras cumplir su suspensión de dos fechas por la expulsión sufrida ante México, el lateral del Bayer Leverkusen vuelve a estar disponible y recuperaría la titularidad para el partido por el tercer puesto.

DFC - John Stones: El experimentado central tuvo un 100% de efectividad en los pases ante Argentina, pero un golpe en el final lo sacó del partido. Si no llega a recuperarse, Ezri Konsa ocuparía su lugar.

DFC - Marc Guéhi: El del City se consolidó como titular durante la fase eliminatoria y destacó por su seguridad en los cruces, además de complementarse muy bien con Stones en el eje de la zaga.

LI - Nico O'Reilly: Una de las grandes revelaciones inglesas de la Copa del Mundo, sorpresivamente suplente ante Argentina. El lateral del Manchester City respondió con mucha personalidad y debería ser el dueño del puesto para lo que viene por delante.

MC - Declan Rice: El volante del Arsenal lidera a Inglaterra en recuperaciones. Su capacidad para equilibrar el mediocampo le permite a los de arriba jugar con mayor libertad.

MC - Elliot Anderson: Posiblemente la aparición más positiva de Inglaterra en este Mundial. El flamante refuerzo del City respondió cada vez que Tuchel apostó por él, aportando dinamismo, presión constante y una gran capacidad para romper líneas conduciendo el balón.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

ED - Morgan Rogers: Viene de aportar una asistencia clave a Gordon que le permitió a Inglaterra adelantarse en el marcador ante Argentina. De todas formas, no tuvo un gran protagonismo en el Mundial.

MCO - Jude Bellingham: El dueño y alma de este equipo. Con su enorme personalidad, volvió a asumir el liderazgo del equipo y se hizo cargo de la dolorosa derrota en semis. Ha marcado 6 tantos y una asistencia.

EI - Anthony Gordon: Inglaterra comenzó a perder ante Argentina en el momento que Tuchel lo sacó del campo. Autor del gol, su velocidad y despliegue tanto para atacar como para defender eran un arma sumamente importante para el equipo.

DC - Harry Kane: Seis goles y una asistencia para el máximo goleador de la historia del seleccionado inglés en este Mundial. Uno de los más dolidos por la posibilidad que dejó escapar el equipo ante Argentina.

Así se vería la formación de Inglaterra(4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson

Mediapuntas: Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

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