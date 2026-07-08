Las posibles alineaciones titulares del partido Francia vs Marruecos

Se viene uno de los mejores enfrentamientos en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Francia se mide a la selección de Marruecos. Ambos países se enfrentaron en Qatar 2022 y los europeos salieron airosos tras ganar 2-0.

Tres años y medio las selecciones no han cambiado mucho en cuanto a calidad y han demostrado ser unos de los mejores equipos.

Francia viene de dejar en el camino a una agresiva y combativa selección de Paraguay por apenas un 1-0 con anotación de Mbappé.

Mientras que, el conjunto marroquí venció por goleada 3-0 a la coanfitrión Canadá, dejando claro que quieren volver a soñar con avanzar lo más posible.

El encuentro de estos combinados será desde el Estadio Boston el jueves 9 de julio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

Por lo tanto, les compartimos las alineaciones titulares del cuadro francés y marroquí.

La alineación de Francia vs Marruecos en los cuartos de final

Mbappé es líder de goleo junto a Messi y Haaland con 7 goles | Buda Mendes/GettyImages

PO: Mike Maignan - Es uno de los mejores guardametas del mundo. Destaca por sus reflejos, seguridad bajo los palos, liderazgo y excelente juego con los pies. Solo ha recibido dos goles en todo el Mundial.

LD: Jules Koundé - El versátil lateral es rápido, fuerte y muy inteligente tácticamente. Sobresale por su capacidad para marcar a extremos veloces y aportar salida de balón. Es un elemento de mucho sacrificio físico.

DFC: Dayot Upamecano - Es un central imponente y potente físicamente, dominante en los duelos individuales y con gran capacidad para anticipar y corregir.

DFC: William Saliba - Es un zaguero muy seguro. Destaca por su excelente posicionamiento, calma con el balón y solidez defensiva.

LI: Lucas Digne - Es un lateral experimentado, con gran recorrido por la banda, buenos centros y equilibrio entre defensa y ataque.

MC: Manu Koné - El jugador de la Roma es un potente y versátil mediocampista defensivo que sabe romper líneas con la pelota.

MC: Adrien Rabiot - Es un mediocampista de gran despliegue físico y con capacidad para llegar al área rival.

ED: Ousmane Dembélé - La cara del PSG y uno de los protagonistas franceses es explosivo y muy habilidoso. Destaca por su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

MP: Michael Olise - Es un futbolista creativo, con una técnica exquisita, gran visión de juego y un excelente golpeo de balón. Es el mejor asistente del torneo.

EI: Bradley Barcola - Es un atacante muy rápido y desequilibrante, con gran capacidad para romper líneas y generar peligro por la banda. Uno de los mejores en su posición.

DC: Kylian Mbappé - Es la figura y capitán de Francia y uno de los mejores futbolistas del mundo. Combina una velocidad extraordinaria, definición letal, regate y capacidad para decidir partidos importantes. Es uno de los líderes de goleo del certamen con siete tantos.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan.

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne.

Mediocampistas: Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola.

Delantero: Kylian Mbappé.

La alineación de Marruecos vs Francia en los cuartos de final

Soufiane Rahimi sería titular por la lesión de Saibari | Eurasia Sport Images/GettyImages

PO: Yassine Bono - Es uno de los mejores porteros del mundo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad en los manos a mano. Extraordinario en las atajadas más complicadas y desde el manchón penalti.

LD: Achraf Hakimi - Es la gran estrella del equipo. Lateral de clase mundial, rapidísimo, con enorme recorrido y gran capacidad para asistir, rematar a puerta y conseguir marcar.

DFC: Redouane Halhal - El juvenil de 23 años fue titular en el juego pasado. Es un zaguero con presencia y altura que aporta al juego aéreo.

DFC: Issa Diop - Es un central fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y muy sólido en los duelos defensivos.

LI: Noussair Mazraoui - Es un defensor muy técnico y versátil, capaz de jugar en ambas bandas. Aporta profundidad y calidad en ataque.

MC: Ayyoub Bouaddi - Es un juvenil con gran calidad técnica, inteligente en la circulación del balón y con personalidad para manejar los partidos.

MC: Neil El Aynaoui - Es un medio que aporta equilibrio, intenso en la recuperación y con buena visión para distribuir el juego del equipo.

MD: Brahim Díaz - Es un futbolista muy creativo y habilidoso. Destaca por su regate, visión de juego y capacidad para desequilibrar entre líneas. Capaz de aportar a la ofensiva cuando se requiere.

MCO: Azzedine Ounahi - Es un mediocampista con excelente conducción de balón y gran capacidad para romper líneas con sus pases y regates.

MI: Bilal El Khannouss - Es un joven talento con gran técnica, visión y movilidad. Muy peligroso en el último tercio del campo.

DC: Soufiane Rahimi - El jugador del Al Ain, reemplazará a Ismael Saibari, el delantero de 25 años y recién fichaje del Bayern Múnich salió de cambio por lesión de muslo derecho al 20' en el juego ante Canadá. El propio Rahimi marcó el tercero de la tarde ante los canadienses.

Así se vería la formación del Marruecos (4-2-3-1)

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop, Noussair Mazraoui.

Mediocampista: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.

Delanteros: Soufiane Rahimi.

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