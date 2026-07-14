Las posibles alineaciones titulares del partido entre Inglaterra y Argentina

Ningún jugador de Inglaterra o Argentina va a querer perderse la posibilidad de disputar la semifinal del Mundial, pero solo 22 estarán en la cancha cuando el árbitro dé inicio al partido. Thomas Tuchel y Lionel Scaloni van a tener a sus mejores futbolistas disponibles para jugarse el pase a la final en un duelo a todo o nada.

Los Tres Leones llegan luego de vencer 2-1 a Noruega en el alargue, con un doblete de Jude Bellingham. La Albiceleste también necesitó el tiempo extra para conseguir la clasificación, con una victoria 3-1 sobre Suiza.

La posible alineación de Inglaterra vs Argentina

Jude Bellingham, Inglaterra | Image Photo Agency/GettyImages

POR: Jordan Pickford - No terminó de convencer en el partido de cuartos de final y se lo notó nervioso por momentos, aunque respondió cuando el partido entró en tiempo suplementario y tenía que mantener el resultado. De todas maneras, ya es su tercer Mundial y conoce de sobra como manejar sus propias emociones y las del resto del equipo. Va a tener que mantenerse enfocado de cara a un Lionel Messi que no deja de marcar goles y un Julián Álvarez que llega motivado.

LD: Djed Spence - Argentina tiene que temerle al lateral derecho. El jugador del Tottenham está haciendo un muy buen torneo. Contra Noruega corrió por toda la cancha y cumplió tanto en tareas de ataque como de defensa. Tuchel podría apostar por él desde el arranque para sumar una salida distinta en un sector que pasó por demasiados dueños durante el Mundial.

DFC: John Stones - Volvió al once en cuartos y se notó la falta de continuidad. El DT le daría otra oportunidad en estas semis, sobre todo porque la experiencia pesa contra un rival que va a atacar con sus mejores delanteros. Argentina no le va a permitir un respiro, por lo que va a tener que entrar más atento que contra Noruega.

DFC: Marc Guéhi - Pudo bloquear a Erling Haaland y eso no es poca cosa. El desafío este miércoles va a ser distinto porque la Albiceleste no tiene delantero de área sino que va con atacantes que intercambian posiciones y requerirán que el zaguero del Manchester City maneje bien los tiempos.

LI: Nico O'Reilly - Es un jugador que disfruta de la presión y de poder jugar a lo largo de todo el lateral. Va de ataque a defensa sin parar y los rivales nunca lo encuentran mal parado. El sábado no pudo colaborar tanto con los delanteros como le gustaría, aunque realizó coberturas de los rivales que evitaron problemas.

MC: Elliot Anderson - Fue el jugador inglés con mayor cantidad de recuperaciones en los cuartos de final, con nueve, el triple que sus compañeros. También inició la acción del primer gol de Bellingham y se animó a filtrar pases entre líneas a pesar de la presión nórdica. El Mundial lo obligó a crecer de golpe y el mediocampista está respondiendo con creces.

MC: Declan Rice - El cuerpo le está pasando factura y no pudo mostrar su mejor versión contra Noruega donde, de hecho, salió antes de tiempo. El DT espera que estos días le sirvan para recuperarse porque sin Rice el mediocampo inglés pierde al hombre que acomoda todo.

ED: Bukayo Saka - Podría ser titular en lugar de Noni Madueke porque viene mostrando un buen nivel y se anima a jugadas que pueden destrabar el juego de los Tres Leones. Además, es un gran asistidor que se entiende rápidamente con sus compañeros. Solo faltaría su propio gol.

MCO: Jude Bellingham - El mejor jugador del plantel, por lejos. Lleva dos dobletes consecutivos en estas eliminatorias y seis goles en el Mundial. Si el equipo llegó a esta instancia fue gracias al rendimiento que mostró en los últimos partidos. Es el futbolista que desequilibra a los rivales y encuentra (o inventa) jugadas peligrosas.

EI: Anthony Gordon - Empezó el torneo lejos de su mejor nivel y terminó convertido en uno de los principales creadores de juego. Dio dos asistencias contra RD Congo, ganó el penal contra México y conectó con Bellingham en cuartos. Su tercera asistencia del Mundial confirmó que cada vez elige mejor el último pase.

DC: Harry Kane - Noruega consiguió algo que pocos lograron durante este torneo y fue dejarlo prácticamente fuera del partido. Completó ocho pases durante los 90 minutos y apenas pudo rematar dos veces, aunque resistió los 120. Lleva seis goles y llega a la semifinal con una deuda poco habitual, demostrar que el ataque inglés también puede girar alrededor suyo.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

La posible alineación de Argentina vs Inglaterra

Julian Alvarez, Argentina | Carl Recine/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - El Dibu por fin saldó su deuda pendiente en el Mundial y dejó una buena actuación en los cuartos de final. Recuperó la autoridad que había mostrado en otras competencias y que le va a servir de cara a una Inglaterra que puede dominar durante buen rato.

LD: Nahuel Molina - Su Mundial todavía no se parece al de Qatar. Rio Ndoye lo atacó con éxito y el empate suizo nació por su sector, por eso terminó reemplazado por Gonzalo Montiel. Sin embargo, Scaloni le podría dar una oportunidad para bloquear a Gordon y también porque, ante la posibilidad de plantear un 5-3-2, necesitará un lateral que recorra toda la cancha.

DFC: Cristian Romero - Contra Egipto se convirtió en delantero para dar vuelta el partido y contra Suiza volvió a ser el eje de la zaga hasta que no dio más. No es un jugador que tenga tendencia a perder duelos y, de a poco, se está animando a dirigir ataques desde atrás. Esta vez va a tener a Kane enfrente, un viejo conocido de los Spurs.

DFC: Lisandro Martínez - Recuperó su mejor versión en estos cuartos de final. Muchos se cuestionan su capacidad de detener juegos aereos o de marcar a delanteros altos debido a su estatura, pero ya demostró de sobra que eso es lo de menos. El Carnicero del Manchester United está listo para parar a los delanteros ingleses y evitar que generen peligro en su área.

DFC: Nicolás Otamendi - Sería el tercer central para un partido que se plantearía más defensivo desde el lado argentino. Su inclusión sumaría un futbolista con experiencia en rechazar a delanteros de elite y que tiene de sobra para hacerle frente a un partido importante.

LI: Nicolás González - Scaloni podría utilizarlo como carrilero para formar una línea de cinco. Es el tipo de futbolista que le gusta al DT debido a su polifuncionalidad y su tarea puede llevarlo desde perseguir a Saka hasta aparecer dentro del área rival.

MC: Leandro Paredes - Su regreso al once cambió la estructura argentina en los cruces eliminatorios. Fue figura contra Egipto y, contra Suiza, jugó hasta que un calambre lo dejó fuera de carrera. Con un pase puede saltarse medio campo y dejar a Messi listo para atacar. Es el cinco que ordena al resto de los volantes y conecta a los centrales con los delanteros.

MC: Enzo Fernández - Pasó de marcar el gol agónico contra Egipto a perder protagonismo en los cuartos. No está mostrando su mejor versión en este Mundial y las tareas defensivas el sábado pasado lo llevaron a una tarea defensiva que no le sentó tan bien. Inglaterra le ofrece una revancha inmediata contra jugadores que conoce bien, y que podría darle el lugar a adelantarse unas líneas y complementarse con Paredes en el medio del campo.

MC: Alexis Mac Allister - La jugada preparada con Walter Samuel en pelota parada fue un éxito y abrió el marcador de los cuartos de final para Argentina. Paredes y Enzo le permiten abandonar la base del mediocampo y acercarse al área, donde puede convertirse en un atacante de a ratos. Inglaterra va a tener que decidir quién sigue al volabte que nunca permanece mucho tiempo en el mismo lugar.

DC: Julián Álvarez - Tardó en llegar y, al final, tuvo recompensa. Su primer gol del torneo llegó en el minuto 112 de un partido trabado y valió una semifinal que, además, le devuelve confianza al delantero. Esta genialidad podría darle de premio la titularidad y la confianza del DT para poder darle seguridad a Argentina en el ataque y de complementarse con Messi para neutralizar a la defensa inglesa.

DC: Lionel Messi - Su partido ante Suiza tuvo menos intervenciones de las habituales y aun así puso el córner exacto para el gol de Mac Allister. A sus 39 años disputa su sexta Copa del Mundo y lleva ocho goles en esta edición. Será su primera vez enfrentando a los ingleses y, el jugador del Inter Miami va a querer hacerlo valer.

Así se vería la formación de Argentina (5-3-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026