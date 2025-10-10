Las posibles alineaciones titulares del México y Colombia

La selección mexicana se medirá a la selección colombiana en la Fecha FIFA de octubre camino a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

El partido será este sábado 11 de octubre a las 19:00 horas de la Ciudad de México, 21:00 horas del Este de Estados Unidos y 03:00 horas de España desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Javier Aguirre y Néstor Lorenzo para este compromiso.

La posible alineación de México vs Colombia para el partido amistoso

Javier Aguirre seguirá probando a más jugadores ante las ausencias que presentó | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Luis Ángel Malagón (PO): el portero azulcrema es conocido por sus reflejos rápidos, seguridad bajo los tres palos y buena distribución con los pies. Se perfila para ser el titular en la Copa del Mundo.

Jorge Sánchez (LD): el lateral derecho destaca por su velocidad, capacidad defensiva y proyección ofensiva por la banda.

César Montes (DFC): el defensa central es reconocido por su solidez, juego aéreo y liderazgo en la zaga.

Johan Vásquez (DFC): el defensa central del Genoa es versátil, fuerte en duelos y con buena salida de balón.

Jesús Gallardo (LI): el lateral izquierdo es uno de los preferidos de Aguirre, polivalente, con gran recorrido y habilidad para sumarse al ataque.

Carlos Rodríguez (MD): el mediocampista del Cruz Azul es técnico, con visión de juego y capacidad para recuperar balones.

Erik Lira (MC): el defensivo de Cruz Azul tiene una gran capacidad de quite y distribución en el mediocampo, ante la ausencia de Álvarez podría ser uno de los elegidos en el mediocampo titular.

Marcel Ruiz (MI): el mediocampista del Toluca, creativo, con buen toque y llegada al área rival.

Hirving Lozano (ED): el extremo se caracteriza por ser explosivo, desequilibrante y con gran capacidad goleadora.

Santiago Giménez (DC): el centrodelantero del Milán podría ser titular ante la ausencia de Jiménez, es potente, con olfato goleador y habilidad para definir en el área.

Alexis Vega (EI): el extremo del Toluca, habilidoso, con regate y capacidad para generar peligro en el uno contra uno.

La posible alineación de Colombia vs México para el partido amistoso

Yerry Mina salió de la convocatoria por lesión y en su lugar entró Willer Ditta | Winslow Townson/GettyImages

Kevin Mier (PO): el portero del Cruz Azul es destacado por sus reflejos felinos y seguridad en el arco, está en disputa por ser el titular de la selección.

Daniel Muñoz (LD): el lateral derecho es conocido por su velocidad endiablada, solidez defensiva y asistencias decisivas.

Davinson Sánchez (DFC): el defensa central imponente en el juego aéreo, con liderazgo y experiencia.

Jhon Lucumí (DFC): el defensa central es zurdo versátil, fuerte en duelos, podría ser titular ante la duda de Mina quien se lesionó el fin de semana pasado. Willer Ditta es otra opción para cubrirlo. Ya que fue llamado en su lugar.

Álvaro Angulo (LI): el lateral izquierdo es dinámico y con gran recorrido, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

Richard Ríos (MD): el volante defensivo del Benfica, incansable recuperador de balones, versátil y clave.

Jefferson Lerma (MC): el mediocampista defensivo es combativo y táctico, con visión para distribuir balones.

Kevin Castaño (MI): el volante defensivo es un joven promesa con gran despliegue físico, quite preciso y proyección.

James Rodríguez (ED): el mediocampista ofensivo del León, mago del balón con visión exquisita, regate y asistencias letales, capitán eterno de Colombia.

Luis Suárez (DC): el delantero centro es un diamante en bruto y tiene una gran proyección para el fútbol cafetalero.

Luis Díaz (EI): el extremo izquierdo del Bayern Múnich es explosivo y desequilibrante, con velocidad, regate y olfato para el gol.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Centrocampistas: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz

Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega

Así se vería la formación de Colombia (4-3-3)

Portero: Kevin Mier

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo

Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño

Delanteros: James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz

Más noticias sobre la selección de México