Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Bélgica

Tras haber empatado sin goles frente a Portugal, la selección de México tiene un nuevo desafío enfrente y se trata de Bélgica, una selección que en la última década ha dado mucho de qué hablar gracias a sus talentosos jugadores, sin embargo, nunca ha podido dar ese último paso para poder llegar a una final en los Mundiales, pero no por eso deja de ser un dolor de cabeza para el resto.



El enfrentamiento será este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, pero se espera que el técnico Javier Aguirre haga algunos movimientos tácticos tras lo visto ante los lusitanos, mismo caso para el técnico francés Rudi García, luego de su choque contra los Estados Unidos, al cual remontaron y golearon 2-5 con doblete de Dodi Lukebakio.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones:

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE MÉXICO

El once titular de México ante Portugal | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – La meta del técnico Javier Aguirre es que El Tala obtenga mayor confianza de cara al Mundial porque tal parece que será el titular para el certamen por delante del veterano Guillermo Ochoa, por eso, podría repetir.

Defensa: César Montes – La dupla de centrales titulares está bien definida. El Cachorro tendría otra prueba de fuego ante los belgas, que también son veloces y más fuertes físicamente.

Defensa: Johan Vásquez – Contra Portugal, el hombre del Genoa de Italia tuvo algunos titubeos, por eso necesita redimirse y mostrar por qué es titular en su escuadra y uno de los mejores zagueros de la Serie A.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – Difícilmente se sacará al dos veces mundialista, ya que está perfilado para ser el inicial del puesto una vez más. El defensor del Toluca debe evitar peleas innecesarias como en la cual se vio ante los lusitanos y que le tocó ser amonestado.

Lateral derecho: Richard Ledezma – Este podría ser el primer cambio del Vasco. Israel Reyes fue titular en el duelo pasado, con Richie ingresando de cambio, aunque muy pocos minutos. El técnico tiene que ver más al jugador de Chivas, por lo que podría ganarle el lugar a Jorge Sánchez.

Pivote: Erik Lira – Es uno de los jugadores que mostró mayor temple y carácter. El contención lucha cada una de las pelotas y le da equilibrio al mediocampo. Denzell García tendrá que esperar.

Mediocentro: Orbelín Pineda – El Maguito podría entrar en acción tras haberse quedado en el banquillo el fin de semana. Existe esa posibilidad, pero podrían colocar de nuevo a Brian Gutiérrez u Obed Vargas porque el técnico no los ha visto tanto como al elemento del AEK Atenas de Grecia.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – El español se vio bien para ser su primer partido con El Tricolor, distribuyó la pelota, tuvo personalidad y agradó incluso a sus críticos. Como se tiene pensado llevarlo a la justa, tiene que seguir acoplándose y adaptándose a sus compañeros, por eso repetiría.

Extremo izquierdo: Julián Quiñones – Al colombiano le tocó entrar de cambio y luchó constantemente, bajando para tratar de tener el esférico. Si va a mostrar esas ganas e ímpetu podría ser inicial, sobre todo si Alexis Vega viene de jugar poco tras su larga lesión.

Extremo derecho: Roberto Alvarado – El técnico está casado con El Piojo, que no estuvo lúcido, pero increíblemente fue el único extremo derecho natural que llamó El Vasco. No ha logrado recuperar el nivel que alguna vez tuvo.

Delantero: Raúl Jiménez – El Lobo de Tepeji tuvo escasas oportunidades frente al arco porque fue muy bien marcado, agotándose en breve debido a que bajó varios metros para buscar la pelota. Está claro que será inicial otra vez.

Raúl Rangel | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la posible alineación de México (4-1-4-1)



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Richard Ledezma

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE BÉLGICA

Amadou Onana | Kevin C. Cox/GettyImages

Portero: Senne Lammens – Sin Thibaut Courtois por lesión, el jugador del Manchester United de Inglaterra ha sido elegido como el guardián principal. Ante los Estados Unidos tuvo buenas intervenciones e incluso recibió elogios por parte de su estratega.

Defensa: Arthur Theate – Pese a su vasta experiencia en selección, fue de los pocos que no tuvieron minutos en el duelo anterior por eso podría perfilarse como inicial. Con 1.85 metros de estatura, el zaguero del Eintracht Frankfurt de Alemania sería el encargado de vigilar a Raúl Jiménez.

Defensa: Brandon Mechele – Otro que podría repetir. El central domina tanto el perfil izquierdo como el derecho y aunque no acumula tanto tiempo con el combinado rojo, seguro se le seguirá dando más rodaje.

Lateral izquierdo: Timothy Castagne – Le tocó entrar de cambio frente al Team USA y mostrarse 20 minutos. Ahora sería lo inverso, arrancaría de inicio. El defensa del Fulham de Inglaterra es derecho de naturaleza, pero sabe también cómo manejar el rol por el lado opuesto.

Lateral derecho: Thomas Meunier – Es uno de los más experimentados al tener más de 75 participaciones. Es conocido como un lateral finalizador que le gusta pisar el área rival y probar su disparo, ya sea en corta o larga distancia.

Pivote: Amadou Onana – Fue el autor del segundo tanto frente a los estadounidenses que marcó la remontada. Sabe moverse muy bien, leer los espacios y tiene fuerte presencia física.

Pivote: Axel Witsel – Otra de las posibles modificaciones, entrando en lugar de Nicolas Raskin. Por mucho tiempo, el contención fue uno de los elementos habituales en el cuadro titular de los Diablos Rojos, pero ahora es un veterano. Con 37 años está por vivir su última Copa del Mundo.

Mediocentro: Youri Tielemans – Para poder cuidar a su máxima estrella, Kevin De Bruyne, que fue titular ante los Estados Unidos, el otro capitán sería enviado. Sin embargo, debe evitar pecar de más, ya que un error suyo en la salida costó el descuento del Team USA, pues le robaron la posesión tras una fuerte presión.

Extremo izquierdo: Jérémy Doku – Fue uno de los más activos en el choque pasado, mostrando sus cualidades buscando el mano a mano. Sin duda será una verdadera pesadilla para la zaga azteca.

Extremo derecho: Dodi Lukebakio – Debe estar crecido tras su doblete y no es para más, pues al ingresar de cambio aportó algo diferente al meterse por los costados y generar acciones de peligro.

Delantero: Loïs Openda – Vio minutos en el complemento, razón suficiente para ser probado de inicio. El romperredes de la Juventus tiene apenas tres goles con la casaca, por eso querría sacarse la espina aumentando su cuota.

Charles De Ketelaere celebra un gol con sus compañeros | Jared C. Tilton/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Bélgica (4-2-3-1)



Portero: Senne Lammens

Defensas: Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier

Mediocampistas: Amadou Onana. Axel Witsel, Youri Tielemans

Delanteros: Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda

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