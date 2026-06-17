Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Corea del Sur

La selección nacional de México afrontará su segundo partido de la Fase de Grupos, después del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica.

El compromiso será correspondiente a la Jornada 2 ante Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara este jueves 18 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones titulares del cuadro azteca y el combinado asiático.

La posible alineación de México vs Corea del Sur en la Jornada 2

Johan Vásquez es el líder de la defensa tricolor | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas sería el elegido del 'Vasco' para ser el titular bajo los tres palos.

LD: Jorge Sánchez - El jugador del PAOK es del agrado del técnico y suele ser el titular por la banda derecha.

DFC: ÉEdson Álvarez - César Montes fue expulsado en el primer partido ante Sudáfrica por lo que su lugar en la zaga será ocupado por el capitán.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del técnico mexicano siendo dueño de la banda izquierda.

MC: Gilberto Mora - El juvenil mediocampista es la joya del fútbol mexicano con 18 años busca dejar en su primer mundial.

MC: Erik Lira - Es uno de los jugadores que mostró mayor temple y carácter. El contención lucha cada una de las pelotas y le da equilibrio al mediocampo.

MC: Álvaro Fidalgo - El 'Mago' parece ser del agrado de Aguirre, es un jugador con una calidad y visión de juego diferente y es un elemento titular de en esta selección. Repetirá como titular en el centro del campo.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha parece pertenecerle al 'Piojo' que ha sido un constante todo el proceso mundialista. Aunque no ha logrado recuperar su mejor versión, es un fijo para Aguirre y tiene toda su confianza.

DC: Raúl Jiménez - El goleador del Fulham es el '9' titular del 'Vasco', es el más experimentado y que puede marcar diferencia. Fue el autor del segundo gol en el partido ante Sudáfrica.

EI: Julián Quiñones - Quiñones venía manteniendo una lucha por la titularidad con Aleis Vega. Tras marcar el primer gol en el partid inaugural, Aguirré le mantendrá dentro del once inicial.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Eddon Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Álvaro Fidalgo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

La posible alineación de Corea del Sur vs México en la Jornada 2

Son Heung-min es el líder de Corea del Sur | Chris Gardner/GettyImages

PO: Kim Seung-gyu - El portero veterano del FC Tokyo es el titular indiscutible, posee buena presencia en el área. Es el portero número uno de la selección desde hace varios años.

LD: Seol Young-woo - Es fuerte físicamente, con buena proyección en ataque, da centros precisos y también tiene capacidad para jugar por izquierda.

DFC: Kim Min-jae - El jugador del Bayern Múnich es uno de los mejores centrales del mundo. Imponente físicamente, rápido, fuerte en el uno contra uno y con buena salida de balón. Es el líder defensivo de la selección.

DFC: Cho Yu-min - Es un central sólido y versátil, tiene buen posicionamiento y es fuerte en el juego aéreo. Además, se complementa bien con Kim Min-jae.

LI: Lee Tae-seok - El joven lateral izquierdo es dinámico con buena técnica y capacidad para subir al ataque. Representa el recambio generacional en la banda izquierda.

MC: Paik Seung-ho - Es un mediocampista completo con buen disparo de media y larga distancia. Fuerte físicamente, con amplia experiencia en Europa.

MC: Hwang In-beom - Es un gran recuperador de balones, con visión de juego, buen pase y capacidad para llegar al área.

MD: Lee Kang-in - El jugador del PSG es un talento creativo y técnico, posee excelente visión, regate y capacidad para generar peligro.

MCO: Lee Jae-sung - El jugador del Mainz es versátil y experimentado, es inteligente tácticamente, con mucha llegada a zona de peligro.

MI: Son Heung-min - Es la gran estrella, líder y capitán, es rápido y letal en el uno contra uno, excelente finalizador con ambos pies.

DC: Oh Hyeon-gyu - Es un atacante potente y con buen olfato de gol, fuerte en el juego aéreo y en área.

Así se vería la formación del Corea del Sur (4-2-3-1)

Portero: Kim Seung-gyu.

Defensas: Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok.

Centrocampistas: Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin.

Delantero: Oh Hyeon-gyu.

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