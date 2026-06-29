Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Ecuador

La selección de México consiguió la hazaña de mantenerse líder e invicto del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, además, no ha recibido gol después de los primeros tres partidos.

Por su cuenta, la selección de Ecuador se coló a la ronda de 32, luego de conseguir la proeza de vencer 2-1 a Alemania en la Jornada 3 consiguiendo un lugar entre los ocho mejores terceros lugares.

El enfrentamiento de 16avos de final se jugará en el Estadio Ciudad de México este martes 30 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones titulares del cuadro azteca y el conjunto sudamericano.

La alineación titular de México vs Ecuador en los 16avos de final

Erik Lira volvería a la titularidad | Carl Recine/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas sería el elegido del 'Vasco' para ser el titular bajo los tres palos como de costumbre. Ha sido titular los tres primeros juegos.

LD: Israel Reyes - Después de la actividad de Jorge Sánchez por la banda, el jugador azulcrema volvería a la titularidad.

DFC: César Montes - Montes podría volver a su zona habitual, aunque habría dudas, pues luego de las actuaciones de Edson Álvarez la titularidad va a estar competida entre ellos.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad. Viene de descansar ante Chequia.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del técnico mexicano siendo dueño de la banda izquierda. Regresa tras su descanso ante Chequia.

MC: Erik Lira - Es uno de los jugadores que mostró mayor temple y carácter. El contención lucha cada una de las pelotas y le da equilibrio al mediocampo. Le ganó el puesto a Edson.

MC: Luis Romo - El mediocampista de Chivas es una de las principales sorpresas en la alineación titular de México. Su polivalencia le permite cumplir tanto con labores ofensivas como defensivas. Tras destacar ante Corea del Sur ganó foco.

MC: Brian Gutiérrez - El futbolista de las Chivas es una de las joyas a futuro con las que cuenta el fútbol mexicano. Podría volver al once inicial, aunque está en duda ya que Gilberto Mora también tiene chances de iniciar.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha parece pertenecerle al 'Piojo' que ha sido un constante todo el proceso mundialista. Aunque no ha logrado recuperar su mejor versión, es un fijo para Aguirre y tiene toda su confianza.

DC: Raúl Jiménez - El goleador del Fulham es el '9' titular del 'Vasco', es el más experimentado y que puede marcar diferencia. Fue el autor del segundo gol en el partido ante Sudáfrica.

EI: Julián Quiñones - Quiñones venía manteniendo una lucha por la titularidad con Alexis Vega. Tras marcar el primer gol en el partido inaugural, Aguirre lo ha mantenido como titular todos los partidos.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

La alineación de Ecuador vs México en los 16avos de final

Enner Valencia puede ser factor, tiene experiencia jugando en México | James Gill - Danehouse/GettyImages

PO: Hernán Galíndez - Es un portero experimentado, seguro bajo los tres palos y con gran liderazgo. Destaca por sus reflejos y buen posicionamiento.

LD: Alan Franco - Es un defensor fuerte físicamente, intenso en la marca y con capacidad para apoyar el ataque cuando se proyecta por la banda.

DFC: Joel Ordóñez - Es un joven central con gran proyección. Sobresale por su velocidad, anticipación y seguridad en los duelos defensivos.

DFC: Willian Pacho - Uno de los mejores zagueros ecuatorianos. Potente, rápido y muy fiable en el juego aéreo y la salida de balón.

LI: Piero Hincapié - Es un defensor versátil, agresivo en la marca y con excelente técnica para iniciar las jugadas desde el fondo.

MD: John Yeboah - Es un jugador muy veloz y habilidoso, con gran capacidad para desbordar y generar peligro por la banda.

MC: Moisés Caicedo - La figura del mediocampo ecuatoriano. Incansable en la recuperación, fuerte físicamente y con gran calidad para distribuir el balón.

MC: Pedro Vite - Es un mediocampista creativo, técnico y con buena visión de juego. Destaca por su capacidad para filtrar pases y llegar al área.

MI: Nilson Angulo – El futbolista explosivo, rápido y desequilibrante, muy peligroso en el uno contra uno y al contragolpe.

DC: Gonzalo Plata - Es uno de los jugadores más talentosos de Ecuador. Destaca por su regate, velocidad y capacidad para crear oportunidades de gol.

DC: Enner Valencia – Es unos de los capitanes y el máximo goleador histórico de la selección. Delantero experimentado, rápido, inteligente para desmarcarse y muy efectivo de cara al gol.

Así se vería la formación del Ecuador (4-3-3)

Portero: Hernán Galíndez.

Defensa: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié.

Mediocampista: John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo.

Delanteros: Gonzalo Plata, Enner Valencia.

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