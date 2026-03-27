Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Portugal

La cita previa a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA que tienen México y Portugal en el Estadio Banorte este sábado 28 de marzo, estará marcada, además de por la reinauguración de este recinto, por la ausencia de varios jugadores para ambas escuadras, quienes no querrán arriesgar de más a falta de tres meses para la justa veraniega.

Ya es por todos conocido que Cristiano Ronaldo no estará presente en dicho partido y también que el Tri no contará con once jugadores que son habituales para los llamados de Javier Aguirre, así que se tendrá que echar mano de lo que hay a disposición para este duelo amistoso, en donde de último momento se sumó a Paulinho, el máximo goleador del Toluca y de la Liga MX.

La posible alineación de México vs Portugal

POR: Raúl Rangel - Después de la atajada del penal de último minuto frente a los Rayados del Monterrey, el 'Tala' refrendó su posición como el mejor arquero de México y por lo tanto estará presente en estos partidos de preparación.

LD: Jorge Sánchez - Tiene seis juegos en Grecia pero no ha desentonado. Es un jugador del gusto del cuerpo técnico azteca. Tiene que mostrarse porque Julián Araujo viene siguiéndole los pasos muy de cerca.

DFC: César Montes - Con apenas 29 años ya es uno de los hombres de mayor experiencia ante la sensible baja de Edson Álvarez. Ha tenido una destacada participación en Rusia a tal grado de haber marcado ya dos goles.

DFC: Johan Vázquez - Es titular inamovible con el Genoa y tiene mucho talento. Utiliza muy bien su fortaleza física para hacerse sentir dentro del área, además de que llega bien al campo contrario, sumando ya 23 disparos a portería.

Johan Vasquez of Genoa Cfc gestures during the Serie A | Marco Canoniero/GettyImages

LI: Jesús Gallardo - El lateral del Toluca es el único de la zaga que no está fuera de su país, pero eso no hace que sea peor o mejor que los demás. Con los Diablos es figura y una de sus armas más letales es su aparición espontánea en el área rival.

MCD: Erik Lira - La cantidad de pelotas que recupera este hombre es de locos. Habrá que ver cómo reacciona cuando enfrente a jugadores con mucha habilidad en los pies, pero en Liga MX tiene un sólido 60% de manos a manos ganados.

MD: Orbelín Pineda - Está viviendo su cuarta temporada en la Super Liga de Grecia y siempre lo hace en un alto nivel. Tiene ya ocho participaciones en gol en todas las competencias y con el Tri es consentido de Javier Aguirre.

MC: Álvaro Fidalgo - El 'Maguito' tendrá su primera aventura como seleccionado nacional, nada asegura que esté en la Copa del Mundo, pero este llamado es un buen indicio de que así podría ser. Ha tenido un buen retorno a LaLiga.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BETIS-SEVILLA | CRISTINA QUICLER/GettyImages

MI: Roberto Alvarado - Pese a que el Rebaño Sagrado anda bien en la Liga MX, el 'Piojo' será probablemente el único rojiblanco que inicie el encuentro. Ya tiene experiencia y también es clave para el 'Vasco'. Vive una constante de alto nivel.

DD: Alexis Vega - Si este hombre llega sano al encuentro, es de los mejores elementos a disposición, de lo contrario será un buen revulsivo. Le tocará ser acompañante de Raúl, para intentar servirle balones y en determinado caso crear jugadas de peligro en el área rival.

DI: Raúl Jiménez - Lo que está haciendo el de Tepeji es digno de admiración, ya que se ha mantenido en un alto nivel en una de las ligas más complejas del mundo y siempre que viene al Tri aporta en demasía.

Así se vería la formación de México (4-4-2)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo

Centrocampistas: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado

Delanteros: Alexis Vega y Raúl Jiménez

La posible alineación de Portugal vs México

POR: Diogo Costa - Para defender la portería lusa no hay otro mejor que este hombre del Porto, con decir que esta campaña lleva 17 porterías en cero en 27 partidos disputados en la liga con apenas 11 goles recibidos.

Football, Europa League: AS Roma v FC Porto, Europa League, Football | Mondadori Portfolio/GettyImages

LD: Diogo Dalot - Este hombre le ha ganado la carrera a Joao Cancelo, quien no ha tenido mucha actividad en el Barcelona. Esta campaña ha participado en cuatro goles para el Manchester United y es uno de los más precisos con la pelota en los pies.

DFC: Renato Veiga - Pasó de la Juventus al Villarreal y se ha convertido en uno de los hombres claves de Marcelino García. Marcó contra Armenia en la goleada de 9-1 y de a poco se gana un lugar en la central lusa.

DFC: Goncalo Inacio - Este es otro central que siempre va bien al ataque, para muestra los nueve disparos a portería y el gol que consiguió frente al Braga en liga y otro más en Champions contra el Bodo/Glimt.

LI: Nuno Mendes - Este hombre del París Saint Germain es una gacela y recorre la banda izquierda como pocos. Te completa un promedio de 85% de pases por partido y además marca goles, nada más le puedes pedir a un futbolista de esa talla.

MD: Joao Neves - Este hombre hace funciones de interior por derecha, pero también despliega buen futbol pegado a la línea. Ha marcado cinco goles en la Ligue 1, además de que cuando juega por dentro, siempre es uno de los primeros hombres en defensa.

AS Monaco v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Simone Arveda - UEFA/GettyImages

MC: Rubén Neves - Si bien tiene características mayormente defensivas con el Al Hilal, gusta mucho de ir al ataque y con 37 disparos realizados esta temporada, le ha bastado para meter ya nueve goles cuando se esperaba que hiciera cinco.

MI: Vitinha - Este debe ser uno de los mejores mediocampistas del mundo y tendrá la tarea de hacer que su equipo haga trisas a la zaga mexicana. Tiene un 75% de regates realizados, por lo que no será sencillo quitarle la pelota una vez que esta cruce medio campo.

ED: Pedro Neto - Este hombre te puede jugar como 10 clavado o también pegarse a la banda como tercer delantero. A veces juega a pie cambiado con el Chelsea y no lo hace mal, por lo que no será raro que cambie de banda con Joao Félix en caso de ser requerido.

EI: Joao Félix - El compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr ha tenido una temporada de ensueño. Ya marcó 21 goles y ha participado con 14 asistencias para la causa, siendo su último partido uno de los más destacados ya que hizo un doblete y dio un pase que terminó en las redes.

DC: Goncalo Guedes - Este ariete le ha ganado la partida a Ramos, quien únicamente ha metido cinco goles con el PSG, mientras que Guedes ya ha convertido en ocho ocasiones con la Real Sociedad. Paulinho está a la espera de que alguno sucumba para aparecer.

Así se vería la formación del Monterrey (4-3-3)

Portero: Diogo Costa

Defensas: Joao Cancelo, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Diogo Dalot

Centrocampistas: Joao Neves, Rubén Neves, Vitinha

Delanteros: Pedro Neto, Joao Félix, Goncalo Ramos

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