Las posibles alineaciones titulares de la final de Champions League entre el PSG y el Arsenal

Solo restan días para la gran final de la UEFA Champions League y la expectativa va en aumento. El duelo entre el PSG defensor del título y el Arsenal campeón de la Premier League promete ser atrapante y todas las miradas estarán puestas en lo que suceda en el Puskás Aréna de Budapest.

A continuación, analizamos las posibles alineaciones titulares de cada equipo de cara al encuentro más importante de la temporada.

La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov - Tras la salida de Donnarumma, el ruso se adueñó del arco del PSG y ha sido determinante en cada una de las campañas del equipo. Un dato no menor: si la definición llega a los penaltis, el ex-Krasnodar es todo un especialista en esa materia.

LD: Achraf Hakimi - No llega con rodaje debido a una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas en los últimos partidos, pero el marroquí no podría faltar en este partido. Por el sector derecho, es una de las armas más importantes que tiene el equipo en ataque.

DFC: Marquinhos - 13 de sus 32 años los pasó siendo jugador del PSG. Es el jugador más experimentado del equipo y un líder dentro del campo de juego.

DFC: Willian Pacho - Juego aéreo, velocidad para cubrir espacios y muy duro en el uno contra uno. El ecuatoriano deberá tener cuidado con el juego a sus espaldas dada la rapidez de los delanteros del Arsenal.

LI: Nuno Mendes - El mejor lateral izquierdo del mundo en la actualidad. Tiene técnica y sobre todo, una potencia física que lo hace imparable. En esta Champions lleva marcados dos goles y dos asistencias en 16 partidos.

MC: João Neves - El portugués es una fija en el esquema de Luis Enrique por todo lo que aporta. Movilidad, conducción, llegada al área y hasta cabezazo pese a su baja estatura.

MC: Warren Zaïre-Emery - Una de las dudas que mantiene el entrenador. Si Hakimi no llegara a poder jugar, el joven francés pasaría al lateral derecho y Fabián Ruiz podría ingresar en el mediocampo.

MC: Vitinha - El cerebro del equipo, el encargado de hacer llegar pelotas de calidad a los de arriba. Tiene un despliegue descomunal, un altísimo porcentaje de pases correctos y transmite la sensación de nunca equivocarse.

ED: Khvicha Kvaratskhelia - Uno de los candidatos al Balón de Oro sumará puntos en esa carrera si consigue el título en Budapest. Pegado a la raya, el georgiano desequilibra y llega al gol.

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Simon Hofmann - UEFA/GettyImages

DC: Ousmane Dembélé - Si hablamos de Balón de Oro, ¿qué decir del último ganador? El ex-Barcelona le da un salto de calidad a la ofensiva del equipo. Se convirtió en un jugador mucho más completo con el paso de los años. Su madurez y su talento hacen de él un futbolista muy difícil de controlar.

EI: Désiré Doué - Otro intratable en el ataque francés. Cinco goles y cuatro asistencias en 12 partidos de Champions para el joven de apenas 20 años.

FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery

Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – A sus enormes reflejos le agrega su capacidad de salir jugando incluso bajo presión. Es arquero al que menos le han marcado en esta Champions: solo 4 goles en 13 partidos.

LD: Jurriën Timber – Con Ben White descartado, el lateral derecho lo ocupará el neerlandés, un jugador con muy buen manejo de pelota capaz de llegar a desbordar y también romper líneas con pases profundos.

DFC: William Saliba – Su lectura para anticipar pases o movimientos de los delanteros será clave para el Arsenal en la final. No debería tener problemas con el juego aéreo.

DFC: Gabriel Magalhaes – Contagia con su liderazgo y compromiso. Y cada vez que va al área rival, genera peligro.

LI: Riccardo Calafiori – El italiano se perfila como el lateral izquierdo titular, aunque no se debería descartar que Arteta apueste también por Hincapié.

MC: Declan Rice – Si el PSG tiene a Vitinha, en Arsenal el encargado de recuperar, distribuir y marcar terreno es Rice. Un jugador completo, que también es una amenaza permanente con su pegada.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Justin Setterfield/GettyImages

MC: Myles Lewis-Skelly – Habitual lateral, Arteta considera ubicar al joven de 19 años en el mediocampo. Su versatilidad, despliegue y manejo del balón lo hacen decisivo en este tipo de partidos.

MCO: Eberechi Eze – Otro puesto en el que Arteta deberá tomar una decisión. El ex-Palace cuenta con ventaja por su remate de media distancia, pero no se debería descartar a Odegaard.

ED: Bukayo Saka – Gran parte de las posibilidades del Arsenal en esta final recaen en lo que pueda hacer el jugador más desequilibrante del equipo. En esta Champions acumula 3 goles en 10 partidos.

DC: Viktor Gyökeres – Si se levanta con el pie derecho, el sueco puede ser determinante. Aunque a veces parezca desconectado del resto, es un goleador temible y su sola presencia genera inquietud en la defensa rival.

EI: Gabriel Martinelli – El brasileño no es el dueño absoluto del puesto, pero en Champions ha demostrado rendir en un nivel diferente. Con 6 tantos es el máximo anotador del equipo en la competencia.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, Gabriel, William Saliba, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze

Delanteros: Bukayo, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli

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