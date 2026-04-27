Las posibles alineaciones titulares del partido entre el PSG y el Bayern Múnich

El Parque de los Príncipes será el escenario del encuentro entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich que definirá el rumbo a las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, el próximo martes 28 de abril.

De un lado, el vigente campeón que evolucionó hacia un equipo más equilibrado y buscará defender su título; del otro, una maquinaria alemana que combina presión, intensidad y gran eficacia ofensiva.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: PSG players believe that if they get past Bayern Munich, they’re on course to win back-to-back Champions League titles.



The semi-final is viewed internally as a “de facto final,” with the winner expected to sweep the final, as neither team in the… pic.twitter.com/aOvsS865sN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 17, 2026

La posible alineación del PSG

POR: Matvey Safonov - Aporta seguridad bajo los tres palos y responde con determinación en jugadas cruciales. Muestra seguridad en salida y rapidez para reducir espacios.

LD: Achraf Hakimi - Uno de los imprescindibles del equipo y posiblemente el mejor del mundo en su posición. Posee una profundidad constante por derecha en ataque, combinando velocidad y diagonales.

DFC: Marquinhos - El central brasileño es uno de los veteranos. Posee liderazgo y experiencia defensiva, ordena al equipo en defensa.

DFC: Illia Zabarnyi - En su primera temporada en París, el joven ucraniano ha mostrado que es firme en el juego aéreo, tiene gran capacidad de anticipación de juego y solidez física.

LI: Zaïre-Emery - Una de las joyas del PSG que ya es una realidad. Tiene gran dinámica y despliegue, con buena conducción de la pelota. Ha jugado ya 49 partidos en la presente temporada.

MC: João Neves - Uno de los fijos en el once de Luis Enrique. Posee criterio para distribuir el juego y movilidad para presionar alto.

MC: Lucas Beraldo - Aporta salida limpia desde el fondo, precisión en los pases y gran capacidad de recuperación.

MC: Dro Fernández - Aporta desde el equilibrio y la recuperación, hábil para romer líneas. También puede jugar de extremo o interior

ED: Khvicha Kvaratskhelia - Posee creatividad en la generación de juego y habilidad para la disputa de la pelota uno contra uno. LLeva 13 contribuciones de gol en Champions con ocho goles y cinco asistencias.

DC: Ousmane Dembélé - El actual Balón de Oro es la figura ofensiva del equipo, posee movilidad en el área rival y aporta desequilibro. En el tramo más decisivo de la temporada, parece que está volviendo a recuperar sus mejores sensaciones.

EI: Doué - Capacidad de desborde, movilidad y desequilibrio. En esta temporada suma 12 goles, cinco de ellos en la Champions League y dos asistencias también en competición europea.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery

Mediocampistas: João Neves, Beraldo, Fernández

Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

La posible alineación del Bayern Múnich

FC Bayern München Training Session | F. Noever/GettyImages

POR: Manuel Neuer - El guardameta alemán está completamente recuperado y es un fijo bajo los palos. Aporta el liderazgo en el arco y jerarquía.

LD: Konrad Laimer - Lateral de gran intensidad y recorrido por la banda, da continuidad a los ataques por su sector de la cancha.

DFC: Jonathan Tah - El central germano posee solidez en la marca y en el juego aéreo. Es un fijo en defensa para Kompany y ha jugado 43 partidos esta temporada entre todas las competiciones.

DFC: Dayot Upamecano - Otro de los imprescindibles. Jugador de gran potencia física y capacidad de anticipación. Además, es uno de los jugadores más deseados en el mercado de fichajes.

LI: Josip Stanišić - Aporta versatilidad defensiva, puede jugar como central y adaptarse a las necesidades en defensa del equipo.

MC: Aleksandar Pavlović - Es la referencia en equilibrio táctico, aporta despliegue con gran participación en el mediocampo.

MC: Joshua Kimmich - Uno de los líderes de este equipo. El alemán lleva la conducción y organización del equipo en cancha, genera espacios en juego. En esta Champions ha dado una asistencia.

EI: Luis Díaz - Uno de los mayores peligros que tiene este Bayern en ataque. Posee velocidad y ruptura en todas las líneas. En la eliminatoria frente al Madrid fue uno de los jugadores más destacados anotando en los dos partidos.

MC: Jamal Musiala - El centrocampista se ha perdido 30 partidos esta temporada debido a las lesiones. Ya fue titular en Copa frente al Leverkusen y el fin de semana ante el Mainz tuvo minutos en la segunda mitad. Aporta talento y creatividad en la ofensiva del mediocampo y podría regresar a un once de Champions.

ED: Michael Olise - Se destaca por el desequilibrio y su eficacia en pegada cuando busca el remate. El francés está haciendo una temporada memorable, ha jugado 49 partidos entre todas las competiciones y suma 19 goles y 29 asistencias.

CD: Harry Kane - Es el goleador total y eje del ataque del Bayern. LLeva 12 goles en 11 partidos disputados en esta Champions League y una asistencia. Está a tres goles de alcanzar a Mbappé como el máximo goleador del torneo en esta edición.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić

Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise

Delanteros: Harry Kane

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE