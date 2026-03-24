Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Real Madrid femenino y el Barcelona femenino

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. Este miércoles 25 de marzo, en el estadio Alfredo Di Stéfano, empieza una serie que se va a definir una semana después en el Camp Nou.

Ya se midieron en Europa y el dominio del Barça también se vio en los enfrentamientos de esta temporada. De todas maneras, no hay lugar para relajarse. El Merengue tiene la ventaja de poder golpear primero en su casa. Del otro lado, estará un equipo que siempre es candidato.

Las catalanas llegan al partido sin Aitana Bonmatí (fractura de peroné), Laia Aleixandri (rodilla) y Mapi León (tobillo). El Real Madrid, por su parte, no cuenta con Signe Bruun, que es baja por un golpe en la cabeza.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Misa Rodríguez – Es la capitana y el alma del proyecto blanco desde sus orígenes. Las estadísticas hablan por sí solas ya que en los últimos siete partidos el Merengue no perdió un solo encuentro.

LD: Eva Navarro — Llegó al Madrid en el verano de 2024 desde el Atlético y de no jugar más de dos partidos seguidos pasó a ser la segunda futbolista con más titularidades. Puede actuar como lateral derecha y como delantera, de hecho, en esta temporada el cuerpo técnico la aprovecha en ambas funciones.

DFC: María Méndez — Segura en el uno contra uno y siempre atenta con la marca. Se incorpora sin problemas al ataque otorgándole un plus a la defensa merengue.

DFC: Maëlle Lakrar — La francesa es el eje defensivo del grupo. Tiene toda la fuerza para ganar los duelos aéreos y como si no fuera poco, una excelente lectura de juego. Marcó su primer gol en la Champions esta temporada.

LI: Yasmim — Ya lleva cuatro años en el club y detrás de ello sigue presente su lectura defensiva y su participación en la salida ordenada de la pelota. Este miércoles la brasileña tendrá la responsabilidad de cerrar el costado izquierdo ante lo que se prevé será una exigente Caroline Graham Hansen.

Yasmim, Real Madrid C.F. - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

MC: Sara Däbritz — El fichaje estrella de 2025 llegó libre del Lyon con una vitrina repleta de copas, tales como Bundesligas y Champions, ni más ni menos. Aporta una visión de juego diferencial y una zurda de primer nivel. En la Champions lleva disputados ocho partidos y ya marcó un gol.

MC: Filippa Angeldahl — Otra de las referencias entre las volantes madridistas que ya conoce el sistema del equipo blanco a la perfección. Su rendimiento la posiciona como la gran gestora del ritmo.

MC: Caroline Weir — Es quizás la jugadora con más capacidad para el desequilibrio individual de todo el mediocampo porque lleva a las rivales al límite. Es, a su vez, la goleadora del equipo, con cinco goles en ocho partidos de la Champions esta temporada. Es incansable, corre por toda la cancha ejerciento presión sobre las demas futbolistas, propias y ajenas.

EI: Athenea del Castillo — La campeona del mundo es la jugadora que más duelos gana en su sector y la que más presión genera sobre la salida rival. Puede jugar por ambas bandas y en el último tramo de la temporada mostró su mejor versión.

DC: Linda Caicedo — Campeona del mundo sub-17 y sub-20 y también ganó el premio EFE a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025... con apenas 21 años. Esta temporada en la Champions suma tres goles en diez partidos, y ante el Paris FC fue figura total luego de anotar un gol y dar una asistencia en la ida. En partidos de esta magnitud, siempre aparece y el Barcelona no debería ser la excepción.

ED: Naomie Feller — Veloz y directa, tiene la capacidad de atacar el espacio de manera inmediata. En sus cuatro temporadas en el club acumula 18 goles y 13 asistencias únicamente en LaLiga. El miércoles va a ser fundamental en transiciones porque su velocidad puede hacer daño a cualquier defensa.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portera: Misa Rodríguez

Defensas: Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim

Mediocampistas: Sara Däbritz, Filippa Angeldahl, Caroline Weir

Delanteras: Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Naomie Feller

La posible alineación del Barcelona

POR: Cata Coll — Es campeona del mundo con España y un emblema de lo que se llama una arquera moderna derivado de su excelencia con el pie y rapidez en las salidas. Esta temporada solo cedió la titularidad en partidos menores. Su presencia genera tranquilidad en todo el bloque defensivo, que no es poca cosa.

LD: Ona Batlle — Es una de las mejores del mundo en su posición. Anotó un gol en el histórico 8-0 al Alhama en la primera jornada de liga y su participación en las tres líneas del equipo no paró desde entonces. Se convirtió a fuerza de regularidad en la referencia del costado derecho del Barça.

DFC: Irene Paredes — La capitana de la selección española es el centro gravitacional de la defensa azulgrana. Son su temperamento y lectura tan solo dos de las decenas de cualidades que marcan la diferencia.

DFC: Aïcha Cámara — Es la apuesta de Pere Romeu para cubrir la baja de León. Su velocidad y su capacidad para anticipar la transforman en una jugadora confiable. Quedará a confirmar si la complejidad del duelo ante el Merengue la tiene a la altura del desafío.

LI: Esmee Brugts — Puede actuar tanto como lateral izquierda como de mediapunta, y en ambas posiciones rinde por encima del promedio. Esta temporada marcó dos goles en la Champions y firmó el primer tanto de la histórica Supercopa (2-0 ante el Madrid en enero).

MC: Vicky López — Ya tiene un Trofeo Kopa ganado, consecuencia de haber sido elegida la mejor jugadora joven del mundo en la gala del Balón de Oro 2025. No es casualidad, para nada, porque su visión de juego y su toma de decisiones frente al arco marcan la diferencia con el resto. Es el futuro del Barça y, a la vez, su presente.

Vicky Lopez, FC Barcelona - Copa de la Reina | Angel Martinez/GettyImages

MC: Patri Guijarro — Después de superar una fractura de estrés en el pie que la dejó fuera el año pasado por 12 semanas, regresó con solidez en enero y retomó su papel como pivote ordenadora. En ausencia de Bonmatí (fractura de peroné), Guijarro carga con más responsabilidad que nunca.

MC: Alexia Putellas — La máxima goleadora histórica del Barça femenino, con más de 120 goles, llevará el timón del equipo en ausencia de Bonmatí. Ya suma cuatro goles y cuatro asistencias en la fase europea esta temporada. Alexia entiende los partidos de manera diferente al resto.

ED: Caroline Graham Hansen — Conoce cada detalle de los partidos de este estilo. Esta temporada en la liga suma seis goles y ocho asistencias. Su punto que marca la diferencia está, básicamente, en la calidad de su juego y capacidad para activar el peligro.

DC: Ewa Pajor — Es la depredadora más peligrosa del fútbol femenino europeo. La temporada pasada fue la Pichichi de la Liga F con 25 goles y acumuló 43 tantos en 45 partidos. Esta temporada continúa en racha porque en noviembre dobletó al Merengue, en enero anotó un póquer en la goleada al Madrid CFF y en la Champions lleva cuatro goles en cinco partidos. No hay mucho más que decir de este pedazo de jugadora.

EI: Claudia Pina — Es la figura emergente del proyecto. Su polivalencia la hace imprevisible, por ello el Barça se vuelca en ella para generar sorpresa en el ataque.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portera: Cata Coll

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts

Mediocampistas: Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas

Delanteras: Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina

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