Las posibles alineaciones titulares del Real Madrid vs Juventus

Este miércoles 22 octubre se llevará a cabo la Jornada 3 de la Champions League desde el Estadio Bernabéu entre el Real Madrid y la Juventus. Un Clasico de Europa entre dos equipos que viven realidades diferentes.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 15:00 horas (EE. UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Real Madrid frente a la Juventus para la Jornada 3 de la Champions League

PO: Thibaut Courtois - Es un portero imponente y seguro, experto en salidas aéreas y paradas en momentos clave. Líder en el uno contra uno y distribución con los pies.

LD: Federico Valverde - El mediocampista versátil y incansable, con potencia en disparos lejanos y recuperaciones agresivas. Excelente en transiciones rápidas y llegada al área. Las bajas de Carvajal y Arnold le obligan a jugar en esa posición.

DFC: Éder Militão - Es un central rápido y atlético, dominante en duelos físicos y con gran velocidad para cubrir espacios. Seguro en la salida de balón y anticipaciones.

DFC: Raúl Asencio - El central joven y sólido, fuerte en la marca individual y duelos aéreos. Valiente en la presión y con buena visión para pases progresivos. La lesión de Alaba le ha abierto las puertas del once para este partido.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo español es dinámico y versátil. Desde su llegada se ha adueñado de esa posición por delante de Fran García.

Álvaro Carreras, Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MCD: Aurélien Tchouaméni - El pivote defensivo robusto, maestro en intercepciones y coberturas. Preciso en pases largos y equilibrio táctico en el medio.

MCD: Eduardo Camavinga - El mediocampista francés de 22 años del Real Madrid, versátil. Xabi Alonso le está dando cada vez más minutos después de recuperarse de la lesión.

MD: Franco Mastantuono - El mediocampista ofensivo argentino de 18 años está recibiendo mucha confianza del cuerpo técnico. Aún le falta hacer un gran partido como madridista pero tiene todo el apoyo de Xabi Alonso.

MCO: Jude Bellingham - Es un mediocampista completo y goleador, con llegada imparable al área y físico imponente. El Madrid necesita recuperar la mejor versión del inglés, pues en un jugador muy completo y que aporta al equipo en todas las facetas.

MI: Vinícius Júnior - El extremo explosivo y desequilibrante, maestro en el uno contra uno y regates a velocidad. Letal en centros y finalizaciones por sorpresa. Fue suplente en el último partido de Liga, por lo que viene con menos minutos en las piernas.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es veloz y letal, con aceleración endiablada y olfato goleador. Hábil en desmarques y disparos potentes de cualquier ángulo. Es uno de los pocos intocables de Xabi Alonso.

Mbappé es el goleador del cuadro merengue | Mateo Villalba/GettyImages

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

La posible alineación de la Juventus frente al Real Madrid para la Jornada 3 de la Champions League

PO: Michele Di Gregorio - El portero italiano de 28 años es el titular del equipo y deberá hacer una de sus mejores noches para evitar que el ataque madridista perfore su portería.

LD: Pierre Kalulu - El defensor central francés de 25 años se ha ganado la titularidad por su versatilidad. Esta noche tendrá una prueba de fuego con Vinícius y Mbappé enfrente.

DFC: Federico Gatti - El defensor central italiano de 27 años es fuerte en el aire.

DFC: Lloyd Kelly - El defensor central inglés de 27 años es zurdo, rápido y fuerte en duelos aéreos.

LI: Andrea Cambiaso - El lateral izquierdo italiano de 25 años es ambidiestro y ofensivo. Esta noche tendrá que emplearse a fondo.

Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

MD: Teun Koopmeiners - El mediocampista holandés de 27 años es parte de la Juve desde 2024.

MC: Manuel Locatelli - El mediocampista defensivo es uno de los capitanes del equipo, cuenta con mucho pase.

MI: Khéphren Thuram - El mediocampista francés de 24 años tiene mucho aporte defensivo.

ED: Francisco Conceição - El extremo derecho portugués de 22 años es zurdo y veloz, siendo uno de los jugadores más rápidos que tiene este equipo. Será una de las grandes amenazas para la defensa blanca.

DC: Jonathan David - El delantero centro canadiense de 25 años es letal en el área y es el atacante titular del equipo. De momento no se ha estrenado esta temporada en Champions y solo lleva 1 gol en 8 partidos.

EI: Kenan Yıldız - El delantero turco es técnico y regateador, considerado una de las mejores jóvenes promesas del equipo. Tiene gran mercado y en verano ya fue pretendido por más de un club.

El delantero canadiense Jonathan David es de la plena confianza del cuerpo técnico | Image Photo Agency/GettyImages

Así se vería la formación de Juventus (4-3-3)

Portero: Michele Di Gregorio.

Defensores: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso.

Mediocampistas: Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram.

Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.

Más noticias sobre la Champions League