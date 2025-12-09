Las posibles alineaciones titulares del partido Real Madrid vs Manchester City

La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos regala un clásico moderno del fútbol europeo. Por decimoquinta ocasión en la historia del torneo, el Real Madrid y el Manchester City se verán las caras, esta vez en el Santiago Bernabéu, este miércoles por la noche.

El contexto no podría ser más dispar para ambos gigantes. Los de Xabi Alonso llegan en estado de alarma tras una catastrófica derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo, resultado que ha puesto en entredicho el futuro del técnico tolosarra.

Por su parte, los de Pep Guardiola aterrizan en la capital española con la moral alta tras encadenar tres victorias consecutivas en la Premier League, incluida una goleada 3-0 al Sunderland.

Los Merengues necesitan mejorar su imagen ante su afición, aferrándose a su récord perfecto en casa en esta Champions, mientras que los Citizens, actualmente novenos en la tabla general, buscan una victoria que los catapulte de nuevo a los puestos de clasificación directa (Top 8).

La posible alineación del Real Madrid frente al Manchester City

POR: Thibaut Courtois - El belga es la esperanza bajo palos para detener a la artillería inglesa. Su actuación será vital ante una defensa mermada.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' se sacrifica nuevamente. Ante las lesiones de Carvajal y Lucas Vázquez (implícito en la crisis), el uruguayo deberá ocupar el lateral derecho para aportar recorrido y energía.

DFC: Raúl Asencio - La prueba de fuego. Con Militao lesionado el fin de semana y Alaba aún en duda, el joven canterano acompañará al líder de la zaga en una noche europea de máxima exigencia.

DFC: Antonio Rüdiger - El jefe de la defensa. El alemán será el encargado de la batalla física con Erling Haaland, un duelo que ya se ha convertido en un clásico de esta competición.

LI: Álvaro Carreras - Disponible en Europa. Aunque fue expulsado en LaLiga el fin de semana, el lateral puede jugar en Champions y será titular ante la baja de Ferland Mendy.

MCD: Aurélien Tchouaméni - El equilibrio. Su labor será proteger a la inexperta defensa central y ganar los duelos aéreos en la medular.

MCD: Eduardo Camavinga - El motor francés. Aportará salida de balón y capacidad para romper líneas de presión con su conducción.

MCO: Arda Güler - El talento turco recibe la confianza en un partido grande. Su visión de juego y último pase serán claves para conectar con los delanteros.

MCO: Jude Bellingham - El todoterreno. Jugando con libertad, buscará llegar al área desde segunda línea y apoyar en la recuperación.

EI: Vinícius Junior - El desequilibrio constante. Su duelo por la banda será la principal vía de escape del Madrid para generar peligro.

DC: Kylian Mbappé - La amenaza letal. Viene de marcar un "póker" ante Olympiacos y suma 9 goles en el torneo. Además, tiene un historial de 7 goles contra el City en Champions.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras

: Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga

: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga Medios ofensivos : Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Junior

: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Junior Delantero: Kylian Mbappé

La posible alineación del Manchester City frente al Real Madrid

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano busca dejar su portería a cero en un escenario imponente. Su juego de pies será examinado por la presión del Madrid.

LD: Matheus Nunes - Guardiola insiste con esta variante táctica. El portugués ofrece superioridad numérica en el medio y conducción por banda derecha.

DFC: Rúben Dias - El líder defensivo. Su organización será clave para frenar a Mbappé y Vinícius.

DFC: Josko Gvardiol - Solidez y salida. El croata es fundamental para superar la primera línea de presión y defender a campo abierto.

LI: Nico O'Reilly - La apuesta joven continúa. El canterano ocupará el carril izquierdo, aportando frescura y asociación interior.

MCD: Nico González - El ancla necesaria. Ante las bajas confirmadas de Rodri y Kovacic, el argentino será el encargado de dar equilibrio al equipo.

MC: Rayan Cherki - El premio al rendimiento. Tras dar dos asistencias ante el Sunderland (incluida una de rabona), el francés se gana la titularidad en Champions para aportar magia y creatividad.

MC: Tijjani Reijnders - Dinamismo puro. El neerlandés será el encargado de conectar la defensa con el ataque y pisar área rival.

ED: Phil Foden - Talento generacional. Partiendo desde la derecha o el centro, su disparo y visión son armas letales para el City.

EI: Jérémy Doku - El caos por la banda. Su velocidad y regate buscarán explotar el costado defendido por Valverde.

DC: Erling Haaland - El goleador. Buscará romper su mala racha en el Bernabéu y aprovechar los espacios que deje la defensa improvisada del Madrid.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly Mediocentro : Nico González

: Nico González Mediocampistas ofensivos : Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku

: Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku Delantero: Erling Haaland

