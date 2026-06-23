Llega la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y la selección de México tiene en sus manos su destino para estar en la siguiente fase. Tras haber vencido en su debut a Sudáfrica por 2-0 gracias a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, El Tricolor tuvo como segundo rival a Corea del Sur… y ahora, su última prueba en esta primera fase es República Checa.



Este miércoles 24 de junio, los dirigidos por Javier Aguirre chocan contra los checos en el Estadio Ciudad de México, esperando sacar los tres puntos. Se espera que el capitán y zaguero César Montes vuelva al ruedo después de haber estado suspendido tras haber visto la tarjeta roja en la inauguración de la Copa del Mundo.



Aquí está la posible alineación de México para enfrentar a República Checa:

La posible alineación titular de México

Johan Vásquez | Luke Hales/GettyImages

Portero: Guillermo Ochoa – Con el liderato del grupo en la bolsa, se espera que Javier Aguirre aproveche el encuentro para realizar algunas rotaciones y así darle descanso a sus elementos titulares. Uno de los cambios que se perfilan para este compromiso, es la incorporación de Guillermo Ochoa al 11 titular, para que vea minutos en su última copa del mundo.

Defensa: César Montes – El Cachorro se equivocó ante Sudáfrica, ya que el partido estaba en la bolsa y aun así cometió una falta, quizá, innecesaria sobre Khuliso Mudau. Su experiencia europea es vital en la zaga central, así que como líder que es deberá volver sin ningún reparo.

Defensa: Johan Vásquez – El mejor hombre del combinado nacional, sin tantos reflectores ni nada, pero que se ha ganado a pulso ser regular con el Genoa de Italia, donde es capitán. El zaguero brilla en la Serie A y no es poca cosa, así que deberá ser importante frente a los checos, sobre todo en el juego aéreo.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – El dos veces mundialista sigue más que fijo en el once inicial del Tricolor, algo que no sorprende porque es importante a la hora de lanzarse al frente para poder proyectar balones. Hasta ahora sigue siendo uno de los inamovibles.

Lateral derecho: Israel Reyes – El Vasco optó por darle minutos a Jorge Sánchez en el segundo compromiso, pero todo se acomoda para que el hombre del América vuelva a ser inicial, ya que defiende mucho mejor que su colega, sin amarrarse tanto para lanzarse al ataque.

Pivote: Erik Lira – Uno de los aciertos del cuerpo técnico fue colocar al jugador de Cruz Azul como titular por encima de Edson Álvarez, dejando de lado la jerarquía. El contención sabe cómo morder al rival para darle libertad creativa al resto de los mediocampistas.

Mediocampista: Brian Gutiérrez – En el primer partido los nervios ocasionaron que llevara a cabo algunos errores a la hora de pasar la pelota o disparar, sin embargo, sigue siendo de los más talentosos en el terreno de juego, por lo que podría volver para tomar el lugar de Gilberto Mora.

Mediocampista: Álvaro Fidalgo – Si el español se naturalizó fue por algo, para estar dentro del campo y brindar actuaciones similares a las que hizo con el América. No se ha visto tan suelto como se espera, pero todavía tiene margen de mejora.

Extremo izquierdo: Julián Quiñones – La gente pedía a gritos que el colombiano naturalizado mexicano fuera titular tras lo que ha hecho en la Liga Profesional Saudí, donde se consagró como máximo goleador de la temporada. Su presentación fue con un gol y podría ir por más.

Extremo derecho: Roberto Alvarado – A la mayoría del público mexicano no le agrada que El Piojo se mantenga como el titular en la zona, sin embargo, es el único con ese rol natural porque El Vasco Aguirre no convocó a nadie más que tenga las condiciones del elemento rojiblanco.

Delantero: Raúl Jiménez – Por fin pudo quitarse la espinita de no haber marcado en un Mundial, algo que podría ayudarle a generar confianza de cara a la recta final. Su presencia en el centro del ataque ayuda a que los rivales se concentren más en marcarlo para abrir espacios.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Así se vería la posible alineación de México (4-3-3)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes

Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, ‘Piojo’ Alvarado

La posible alineación de República Checa

Ladislav Krejcí | NurPhoto/GettyImages

Portero: Matej Kovár – El elemento del PSV Eindhoven de los Países Bajos fue elegido como el titular para la Copa del Mundo. Ha sido exigido en sus dos juegos pasados y tuvo buena respuesta.

Defensa: Robin Hranác – El jugador del Hoffenheim de Alemania es muy preciso a la hora de ceder el esférico, aparte tiene mayor desarrollo en el mediocampo que en la central, hablando de su capacidad para armar el ataque.

Defensa: Ladislav Krejcí – El capitán ha sido de los mejores calificados del equipo en lo que va del campeonato, además fue el autor del tanto contra Corea del Sur. El zaguero del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra sabe bien cómo cubrir el sector izquierdo para cortar a los adversarios.

Defensa: Stepán Chaloupek – Con 23 años, el jugador del Slavia Praga de su país fue elegido por el técnico Miroslav Koubek para representar a su nación. Es sólido a la hora de la recuperación.

Interior izquierdo: Jaroslav Zeleny – El defensa central ha recibido la orden para fungir como atacante por izquierda, una labor que ha cumplido correctamente. Si bien su tarea primeriza es cortar al rival, también cuenta con gran recorrido para apoyar a la ofensiva.

Interior derecho: Vladimír Coufal – En el debut brindó la asistencia. Su labor principal es como lateral, pero maneja bien este segundo rol gracias a su físico, siendo todo un incansable que no tiene miedo de encarar en el mano a mano y probar su disparo.

Pivote: Tomás Soucek – El del West Ham United de Inglaterra no ha tenido el mejor de los rendimientos en lo que va de la Copa del Mundo, pero sigue siendo uno de los más veteranos, recibiendo el apoyo del cuerpo técnico.

Mediocentro: Alexandr Sojka – En el centro del campo volvería a ser alineado el futbolista del Viktoria Pilsen. Ha representado a su selección desde la sub-21 y aunque apenas disputó su primer partido con la Absoluta en mayo del 2026, convenció para ganarse un lugar.

Mediapunta: Pavel Sulc – El representante del Olympique de Lyon de Francia sabe cómo moverse por todo el mediocampo porque maneja la capacidad de manifestarse como contención o mediocentro ofensivo, contando con una buena visión de juego.

Mediapunta: Lukas Provod – El del Slavia Praga tiene una gran capacidad ofensiva, ya que puede moverse como extremo por ambas bandas, además de ser el encargado de manejar los hilos en el centro y tener una educada pierna izquierda.

Delantero: Patrik Schick – El ‘9’ que buscará hacer daño al Tricolor es el espigado jugador de 1.91 metros de estatura que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania. Pese a su altura, destaca por su movilidad y capacidad para apoyar desde fuera del área para jugar de espaldas.

Vladimír Coufal | ULISES RUIZ/GettyImages

Así se vería la posible alineación de República Checa (3-4-2-1)



Portero: Matej Kovár

Defensas: Ladislav Krejcí, Robin Hranac, Stepan Chaloupek

Mediocampistas: Jaroslav Zeleny, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Vladimir Coufal

Delanteros: Pavel Sulc, Lukas Provod, Patrik Schick

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