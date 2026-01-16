Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs Toluca

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio Universitario de Nuevo León entre el Club Tigres UANL y el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España).

La posible alineación de Tigres UANL vs Toluca para la Jornada 3 de la Liga MX

Gignac sería titular | Agustin Cuevas/GettyImages

POR: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano surgió de la cantera de Tigres, es joven con apenas 25 años, rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido.

DFC: Joaquim Pereira - El central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física.

DFC: Juan José Purata - El defensor mexicano tiene buen juego aéreo y está tomando cada vez más confianza en el equipo tomando un puesto como titular en la central.

LI: Marco Farfán - El joven norteamericano ha comenzado a ser usado por la banda izquierda y lo ha hecho bien, por lo que se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

MC: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro. Siendo un escudo acorde al estilo defensivo del 'Tuca'.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MCO: Juan Brunetta - El atacante argentino participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo.

MI: Marcelo Flores - A pesar de los rumores de su salida, el juvenil extremo arrancó como titular y se despachó con un doblete para darle la victoria al equipo ante San Luis.

DC: André-Pierre Gignac - El máximo goleador histórico del club podría volver al once inicial en el que podría ser el último torneo como profesional.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores.

Delanteros: André-Pierre Gignac.

La posible alineación de Toluca vs Tigres UANL para la final de vuelta de la Liga MX

Mohamed está haciendo muchas rotaciones | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

PO: Hugo González - El portero mexicano tiene una amplia experiencia en la Liga MX con pasos por América y Monterrey. Fichó por Toluca en 2025 desde Mazatlán, destacando por su solidez y confianza del DT Antonio Mohamed y comenzó el torneo de gran manera atajando un penalti.

LD: Diego Barbosa - Es un lateral derecho con gran técnica, salida de balón y recorrido por la banda.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano de 20 años, canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, debutó en 2022 y es referente en la Sub-20 de México.

DFC: Federico Pereira - El defensa central (o lateral derecho) uruguayo de 25 años. En Toluca desde 2024, destaca por su velocidad, juego aéreo y anotaciones oportunas.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo mexicano de 31 años, tiene experiencia en Pumas y Monterrey. Fichó por Toluca en 2024 por 5 millones de dólares; versátil, goleador y campeón de Liga MX.

MC: Marcel Ruiz - El mediocampista mexicano llegó a Toluca desde 2022, excelsa en recuperación, duelos y distribución; internacional con México y clave en el equilibrio del equipo.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino de 25 años. Llegó en 2025, multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MD: Nicolás Castro - El mediocampista argentino fichó en 2025, destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones; cambia juegos en Liguilla.

MCO: Sebastián Córdova - Es un mediocampista ofensivo creativo, con visión, gol y pegada de media distancia.

MI: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino fichó con el club en 2025, es un jugador rápido y técnico, multicampeón en inferiores de Argentina.

DC: Helinho - El extremo derecho brasileño llegó en 2024 por 15 millones de dólares; potente, veloz y técnico.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Hugo González.

Defensas: Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Marcel Ruiz, Franco Romero; Nicolás Castro, Sebastián Córdova, Santiago Simón.

Delanteros: Helinho.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX