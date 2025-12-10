Las posibles alineaciones titulares para la gran final de Tigres vs Toluca

Quedó definida la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX, y se trata de una serie inédita que enfrentará al primero y segundo lugar de la tabla: el actual campeón Toluca y los Tigres. La llave dará inicio este jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario para después conocer al gran vencedor en el Estadio Nemesio Diez, el domingo 14 de diciembre. Los escarlatas quieren refrendar su corona y a la vez, conquistar su doceavo título para emparejar a las Chivas del Guadalajara, mientras los regios intentarán hacerse con su novena estrella para igualar a Cruz Azul.

Para poder llegar a la gran final, los Diablos Rojos debieron deshacerse de Rayados de Monterrey, en lo que fue un final cardiaco porque los regios murieron con la frente en alto. Los escarlatas cayeron en el cotejo de ida, pero en la vuelta, vencieron 3-2 con tantos del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho Dias y el brasileño Helinho Castro, dejando la pizarra 3-3 global, así que los choriceros avanzaron por su mejor posición en la tabla.



Por otro lado, los felinos también avanzaron por su mejor lugar en la clasificación tras emparejar 2-2 global con Cruz Azul. En el primer asalto, el argentino Ángel Correa adelantó a los universitarios, pero el uruguayo Gabriel Fernández empató. En el segundo round, el argentino Juan Brunetta volvió a adelantar a los de San Nicolás de los Garza y aunque Juan Purata hizo un autogol para empatar la pizarra, los locales llegaron a la lucha por el título gracias a su segundo lugar, en parte también porque el guardameta argentino Nahuel Guzmán detuvo un penal al Toro Fernández.

Dentro de la fase regular, el Toluca sucumbió 3-4 frente a Tigres en La Bombonera. Por los de casa hubo anotaciones de Paulinho, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, mientras por los visitantes, el argentino Nico Ibáñez hizo un doblete, Ozziel Herrera marcó y Pereira cometió un autogol. Previo a esto, hubo dos triunfos para los choriceros (3-0 y 1-0), por un empate (1-1) y una derrota (2-1).



Por el lado de la U de Nuevo León, Nico Ibáñez está listo para reaparecer tras perderse la semifinal de vuelta por problemas musculares. Con respecto a los Diablos Rojos, el capitán Alexis Vega sigue descartado, al menos así lo afirmó el técnico argentino Antonio Mohamed, aunque tiene esperanza de que este disponible para la vuelta en el Infierno.

Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once titular de Tigres

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – El cancerbero argentino será vital para la serie porque conoce a la perfección cómo disputar este tipo de duelos. Ya lo mostró a la hora de detener un penal en la semifinal de vuelta.

Defensa: Joaquim Pereira – El brasileño comenzó como suplente en este semestre, incluso se habló de que podría salir, pero al final, Guido Pizarro decidió darle la titularidad.

Defensa: Jesús Angulo – La mayoría del tiempo El Stitch fue utilizado como lateral por izquierda, pero ahora ha sido puesto como central, cumpliendo con creces.

Lateral izquierdo: Marco Farfán – El mexicoamericano arribó como fichaje para este semestre justamente para competir por la posición y al final se la quedó. Vivirá su primera final en México.

Lateral derecho: Jesús Garza – El canterano recibió la confianza del cuerpo técnico por encima de Javier Aquino, quien en cuartos de final fue superado fácilmente por los jugadores de Xolos.

Pivote: Rómulo Zwarg – Jugó mucho tiempo como central en este campeonato, pero fue colocado en su posición natural. Su labor en el mediocampo será primordial para la recuperación del esférico.

Pivote: Fernando Gorriarán – El uruguayo ha sido de los más importantes del equipo durante la Liguilla, ya que ha puesto todo su valor en cada jugada, generando opciones.

Mediocentro: Juan Brunetta – Durante las semifinales le costó mucho aparecer, pero se sabe de la valía que tiene. Al ser el motor del mediocampo y contar con una gran pegada, será de los futbolistas a seguir en la final.

Extremo izquierdo: Ángel Correa – El campeón del mundo ha sabido cómo adaptarse a las necesidades del equipo y el cuerpo técnico, jugando como extremo, por detrás del ‘9’ o justamente como centro delantero.

Extremo derecho: Diego Laínez – Es posible que esté viviendo su mejor etapa como futbolista porque ha sido fundamental en cada partido, siendo una verdadera pesadilla para los rivales.

Delantero: André-Pierre Gignac – Pese a su veteranía y a que muchos decían que ya estaba prácticamente retirado, el francés sigue siendo importante para sus compañeros y esa asistencia de taconazo en la semifinal lo demostró.

Nahuel Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta

Delanteros: Ángel Correa, André-Pierre Gignac, Diego Laínez

Suplentes: Felipe Rodríguez, Juan Purata, Juan Vigón, Ozziel Herrera, Javier Aquino, Edgar López, Uriel Antuna, Osvaldo Rodríguez, Rafael Guerrero, Marcelo Flores, Nico Ibáñez

El posible once titular de Toluca

Helinho | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Hugo González – El guardameta rotó la posición con Luis García, pero al final sigue siendo el hombre de confianza del Turco Mohamed. Tuvo buenas intervenciones, pero se sabe que suele fallar en momentos claves.

Defensa: Federico Pereira – El uruguayo es parte vital de la parte baja, completamente aguerrido y sabe muy bien cómo hacer daño por juego aéreo. Es difícil de superar en el mano a mano.

Defensa: Antonio Briseño – Fue suplente en la semifinal de vuelta luego de haber sido titular en casi toda la Liguilla. Gracias a su coraje y corazón, volvería al rol de inicial en lugar de Everardo López.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – No hay quién le quite el puesto al Vegeta, que sigue siendo uno de los pesos pesados del once titular, ya que sabe muy bien cómo incorporarse al ataque.

Lateral derecho: Diego Barbosa – Al bicampeón con Atlas también le tocó entrar de cambio en el duelo pasado, sin embargo, siempre ha sido un titular. Cuenta con un gran nivel, aunque su vocación ofensiva es mejor que la defensiva.

Pivote: Nico Castro – Es otro de los fuertes del equipo. Tiene muchas agallas, gran recorrido y pisa continuamente el área rival. No hay pelota que no pase por los pies del argentino.

Pivote: Marcel Ruiz – Le costó trabajo hacerse con la pelota durante las semifinales, pero cuando cuenta con la libertad necesaria puede poner pelotas importantes a sus compañeros.

Mediocentro: Ricardo Angulo – Sin la presencia de Alexis Vega, la creatividad recae en El Canelo, que ha demostrado que también es todo un líder. Si quieren parar al visitante, deberán anularlo.

Extremo izquierdo: Franco Romero – En la fase regular, el argentino sólo se perdió un duelo. Fuera de ello, disputó 16 choques, 14 como titular. Es todo un guerrero, quien sabe como asistir al resto.

Extremo derecho: Helinho Castro – Hasta ahora el brasileño sigue siendo criticado por ser el fichaje más caro y no ver un desempeño aceptable. Sin embargo, marcó un penal en semifinales que los encaminó a la final.

Delantero: Paulinho Dias – Al ‘9’ se le dificultó tener el arco de frente durante las semifinales, pero a pesar de ello, con que tenga una es un verdadero depredador. El portugués buscará el bicampeonato tras su tricampeonato de goleo.

Hugo González | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Toluca (4-2-3-1)

Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa

Mediocampistas: Nico Castro, Marcel Ruiz, ‘Canelo’ Angulo

Delanteros: Franco Romero, Helinho Castro, Paulinho Dias

Suplentes: Everardo López, Santiago Simón, Robert Morales, Juanpi Domínguez, Oswaldo Virgen, Mauricio Isais, Alek Álvarez, Fernando Arce, Luis García, Héctor Herrera, Víctor Arteaga

