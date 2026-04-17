Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad serán los protagonistas este sábado 18 de abril de la gran final de la Copa del Rey. Colchoneros y Txuri-urdines irán por el título en un Estadio de La Cartuja repleto.

El conjunto de Diego Simeone tendrá la posibilidad de levantar el trofeo por decimoprimera vez tras su última conquista en 2013, también con el Cholo como DT, en aquella inolvidable final ante el Real Madrid de CR7, Benzema y compañía.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Los vascos, campeones en 2020 venciendo en la final nada más y nada menos que a su eterno rival, buscarán su cuarto festejo en este certamen.

A continuación, los posibles titulares de cada equipo.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso – Con Oblak ya recuperado, Simeone deberá decidir por quien apuesta en el arco. Musso ha demostrado que está a la altura y con mucho más ritmo que el esloveno.

LD: Nahuel Molina - El argentino ofrece un ida y vuelta constante por el sector derecho. Sin descuidar su responsabilidad defensiva, llega seguido a crear situaciones de gol o incluso a marcar él mismo.

DFC: Robin Le Normand – El central tendrá un partido especial contra su ex-club con el que levantó la Copa del Rey en 2020. De ganar, sería su primer título en el Atlético desde su llegada en 2024.

DFC: Clément Lenglet - Viene de cometer un grueso error en el inicio del partido ante el Barcelona, pero ante la falta de alternativas en el puesto, Simeone volverá a confiar en su experiencia.

LI: Matteo Ruggeri – Sufrió un corte por Champions que no le impedirá volver a estar presente. Una de las grandes apariciones en el equipo en esta temporada.

MD: Giuliano Simeone – Sacrificio y una actitud que no se negocia. El Cholito juega como jugaba el Cholo, pero con un despliegue superior al de su padre.

MC: Marcos Llorente – Un jugador completo, que puede desenvolverse como lateral o aportar juego en el mediocampo. Viene de aportar una asistencia clave ante el Barcelona.

MC: Koke – El único sobreviviente de la final ganada al Real Madrid en 2013, un dato que refleja por sí solo la experiencia y la jerarquía de este jugador.

Atletico De Madrid V Fc Barcelona - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-final Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

MI: Ademola Lookman – Como extremo o como delantero, el nigeriano es una amenaza permanente para cualquier defensa. Es desequilibrante en el uno contra uno, llega al gol y también puede colaborar con la recuperación gracias a su gran capacidad atlética.

DC: Antoine Griezmann – Otro que tendrá un partido especial frente a su antiguo club. Pese a sus 35 años, la calidad sigue intacta. Un jugador capaz de cambiar el curso de una final con una sola aparición.

DC: Julián Álvarez – Hombre de goles importantes y de grandes apariciones, la Araña va en busca de su primer título. Un jugador que cualquier DT desearía tener en su equipo y mucho más en esta clase de partidos. En la temporada lleva marcados 18 goles.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-5-1)

Portero: Juan Musso

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delantero: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

La posible alineación de la Real Sociedad

POR: Unai Marrero – Marrero es el guardameta titular en la Copa del Rey y es de esperar que Matarazzo siga apostando por él bajo los palos para este encuentro. En los cinco partidos de Copa que ha disputado, ha encajado tres goles y ha logrado dejar la portería a cero en tres encuentros.

LD: Jon Aramburu – El venezolano es el dueño del lateral derecho. Fuerte en el uno contra uno, se destaca por su polivalencia dentro del campo de juego (puede jugar en ambos laterales) y su disciplina táctica.

DFC: Duje Caleta Car – Cedido del Lyon, el central croata es una garantía en el juego aéreo gracias a sus 1,93 de altura. Llegado el caso, podría ser la marca perfecta para Alexander Sorloth.

DFC: Aritz Elustondo – Capaz de jugar como central o incluso como lateral, Elustondo es todo un símbolo y un referente de este equipo. Un defensor intenso, con buen juego en la salida y muy inteligente para anticiparse a las jugadas.

LI: Sergio Gomez – Un lateral izquierdo dúctil, con gran visión de juego y mucha llegada al área rival. Puede también incorporarse al mediocampo gracias a su capacidad técnica.

MD: Gonçalo Guedes – Zurdo, se siento más cómodo jugando por derecha para tener el arco a mano. Sus características son netamente ofensivas, pero sabe también sacrificarse en pos del equipo.

MC: Benat Turrientes – Este versátil volante puede jugar tanto como pivote como de interior. Es el encargado de manejar la pelota en la mitad de la cancha gracias a su capacidad en la distribución y en el pase.

MC: Carlos Soler – De los dos mediocampistas centrales, el que más facilidad e instinto tiene para pisar el área rival. El ex-PSG es un jugador clave en la Real y puede complicar a través del balón parado.

MI: Ander Barrenetxea – Desequilibrante, es el más complicado de detener en el uno a uno. Es profundo en su juego y cuenta con una aceleración explosiva en pocos metros.

MCO: Luka Sucic – El croata aporta una gran calidad técnica, sabe romper líneas y llega seguido al gol. Su función en la final será la de conectar al mediocampo con el ataque.

DC: Mikel Oyarzabal – El hombre gol de la Real Sociedad. Lleva marcados 12 tantos por Liga y otros 2 en la Copa del Rey. ¿Podrá volver a marcar en una final de Copa como lo hizo en 2020?

Así se vería la formación de la Real Sociedad (4-4-2)

Real Sociedad v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Unai Marrero

Defensas: Jon Aramburu, Duje Caleta Car, Aritz Elustondo, Sergio Gomez

Mediocampistas: Gonçalo Guedes, Benat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea

Delantero: Luka Sucic, Mikel Oyarzabal

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