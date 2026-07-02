Las posibles alineaciones titulares del partido Australia vs Egipto

Continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Australia midiéndose a la selección de Egipto, tras haberse clasificado como segundos lugares de los Grupos D y G, respectivamente.

Este enfrentamiento se celebrará desde el Estadio Dallas este viernes 3 de julio a las 14:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México) y 19:00 horas (España).

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones de Tony Popovic y Hassan Hussein.

La posible alineación de Australia vs Egipto

Patrick Beach se adueñó de la portería | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

PO: Patrick Beach - Es un joven guardameta con buenos reflejos, seguro bajo palos y con capacidad para iniciar el juego desde atrás.

DFC: Alessandro Circati - Es un central elegante y con buena salida de balón. Destaca por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar jugadas.

DFC: Harry Souttar - Es el líder de la defensa australiana. Es muy fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y peligroso en las jugadas a balón parado.

DFC: Lucas Herrington - Es un defensor joven, rápido y con buena capacidad para cubrir espacios y salir jugando desde la zaga.

MD: Aziz Behich - El veterano del equipo es incansable por la banda, aporta experiencia, profundidad y buenos centros.

MC: Aiden O'Neill - Es un centrocampista de contención, disciplinado en defensa y eficaz recuperando balones y distribuyendo el juego.

MC: Jackson Irvine - El capitán de Australia. Es un mediocampista todoterreno, con gran despliegue físico, liderazgo y llegada al área rival.

MI: Jordan Bos - Lateral de vocación ofensiva. Es muy rápido y con capacidad para desbordar y asistir.

ED: Connor Metcalfe - Es un atacante dinámico y técnico, con buena conducción de balón y llegada desde la segunda línea.

DC: Nestory Irankunda - La gran joya australiana se desempeña principalmente como extremo, pero puede jugar como centrodelantero, es explosivo, muy veloz, con un potente disparo y gran capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

EI: Cristian Volpato - Es un futbolista creativo y habilidoso, con excelente técnica, visión de juego y facilidad para generar ocasiones de gol.

Así se vería la formación de Australia (3-4-3)

Portero: Patrick Beach.

Defensas: Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington.

Mediocampistas: Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos.

Delanteros: Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

La posible alineación de Egipto vs Australia

Mo Salah es duda para jugar | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

PO: Mostafa Shobeir - Es un guardameta con buenos reflejos, seguro en el juego aéreo y con confianza para jugar el balón con los pies.

LD: Mohamed Hany - Es un defensor experimentado, sólido en la marca y con buena capacidad para incorporarse al ataque por la banda.

DFC: Yasser Ibrahim - Es un central fuerte y disciplinado, destacado por su buen posicionamiento y dominio del juego aéreo.

DFC: Hamdy Fathy - Es un futbolista polivalente, intenso en la recuperación y con gran capacidad para leer el juego.

LI: Ahmed Abou - Es un lateral de recorrido, rápido y con vocación ofensiva, capaz de aportar profundidad por la banda para generar jugadas de peligro.

MC: Marwan Attia - Es un mediocampista de equilibrio, preciso en el pase y muy trabajador en la zona de recuperación del balón.

MC: Mohanad Lasheen - Es un mediocampista de gran despliegue físico, disciplinado tácticamente y eficaz en las coberturas defensivas.

ED: Mostafa Zizo - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Egipto. Destaca por su velocidad, regate y buen golpeo de balón.

MP: Hossam Abdelmaguid - Es un jugador versátil, con buena técnica, movilidad y capacidad para enlazar el mediocampo con el ataque. Podría jugar si Salah no se recupera.

EI: Emam Ashour - Es un futbolista dinámico y creativo, con llegada al área, buen disparo de media distancia y gran intensidad.

DC: Omar Marmoush - Es la gran estrella ofensiva del equipo junto al posible ausente Mohamed Salah. Es un delantero rápido, técnico y muy peligroso al espacio, capaz de jugar tanto como '9' como por las bandas.

Así se vería la formación de Egipto (4-2-3-1)

Portero: Mostafa Shobeir.

Defensas: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Abou.

Mediocampistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zizo, Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour.

Delanteros: Omar Marmoush.

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