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Sports Illustrated

Las posibles alineaciones titulares del partido Australia vs Egipto

Mohamed Salah abandonó el encuentro del viernes ante Irán debido a una lesión en la rodilla izquierda
Benjamín Guerra|
Las posibles alineaciones titulares de Australia vs Egipto en los 16avos de final del Mundial 2026
Las posibles alineaciones titulares de Australia vs Egipto en los 16avos de final del Mundial 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Australia midiéndose a la selección de Egipto, tras haberse clasificado como segundos lugares de los Grupos D y G, respectivamente.

Este enfrentamiento se celebrará desde el Estadio Dallas este viernes 3 de julio a las 14:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México) y 19:00 horas (España).

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones de Tony Popovic y Hassan Hussein.

La posible alineación de Australia vs Egipto

Patrick Beach
Patrick Beach se adueñó de la portería | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

PO: Patrick Beach - Es un joven guardameta con buenos reflejos, seguro bajo palos y con capacidad para iniciar el juego desde atrás.

DFC: Alessandro Circati - Es un central elegante y con buena salida de balón. Destaca por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar jugadas.

DFC: Harry Souttar - Es el líder de la defensa australiana. Es muy fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y peligroso en las jugadas a balón parado.

DFC: Lucas Herrington - Es un defensor joven, rápido y con buena capacidad para cubrir espacios y salir jugando desde la zaga.

MD: Aziz Behich - El veterano del equipo es incansable por la banda, aporta experiencia, profundidad y buenos centros.

MC: Aiden O'Neill - Es un centrocampista de contención, disciplinado en defensa y eficaz recuperando balones y distribuyendo el juego.

MC: Jackson Irvine - El capitán de Australia. Es un mediocampista todoterreno, con gran despliegue físico, liderazgo y llegada al área rival.

MI: Jordan Bos - Lateral de vocación ofensiva. Es muy rápido y con capacidad para desbordar y asistir.

ED: Connor Metcalfe - Es un atacante dinámico y técnico, con buena conducción de balón y llegada desde la segunda línea.

DC: Nestory Irankunda - La gran joya australiana se desempeña principalmente como extremo, pero puede jugar como centrodelantero, es explosivo, muy veloz, con un potente disparo y gran capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

EI: Cristian Volpato - Es un futbolista creativo y habilidoso, con excelente técnica, visión de juego y facilidad para generar ocasiones de gol.

Así se vería la formación de Australia (3-4-3)

  • Portero: Patrick Beach.
  • Defensas: Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington.
  • Mediocampistas: Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos.
  • Delanteros: Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

La posible alineación de Egipto vs Australia

Mohamed Salah
Mo Salah es duda para jugar | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

PO: Mostafa Shobeir - Es un guardameta con buenos reflejos, seguro en el juego aéreo y con confianza para jugar el balón con los pies.

LD: Mohamed Hany - Es un defensor experimentado, sólido en la marca y con buena capacidad para incorporarse al ataque por la banda.

DFC: Yasser Ibrahim - Es un central fuerte y disciplinado, destacado por su buen posicionamiento y dominio del juego aéreo.

DFC: Hamdy Fathy - Es un futbolista polivalente, intenso en la recuperación y con gran capacidad para leer el juego.

LI: Ahmed Abou - Es un lateral de recorrido, rápido y con vocación ofensiva, capaz de aportar profundidad por la banda para generar jugadas de peligro.

MC: Marwan Attia - Es un mediocampista de equilibrio, preciso en el pase y muy trabajador en la zona de recuperación del balón.

MC: Mohanad Lasheen - Es un mediocampista de gran despliegue físico, disciplinado tácticamente y eficaz en las coberturas defensivas.

ED: Mostafa Zizo - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Egipto. Destaca por su velocidad, regate y buen golpeo de balón.

MP: Hossam Abdelmaguid - Es un jugador versátil, con buena técnica, movilidad y capacidad para enlazar el mediocampo con el ataque. Podría jugar si Salah no se recupera.

EI: Emam Ashour - Es un futbolista dinámico y creativo, con llegada al área, buen disparo de media distancia y gran intensidad.

DC: Omar Marmoush - Es la gran estrella ofensiva del equipo junto al posible ausente Mohamed Salah. Es un delantero rápido, técnico y muy peligroso al espacio, capaz de jugar tanto como '9' como por las bandas.

Así se vería la formación de Egipto (4-2-3-1)

  • Portero: Mostafa Shobeir.
  • Defensas: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Abou.
  • Mediocampistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zizo, Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour.
  • Delanteros: Omar Marmoush.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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