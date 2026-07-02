Las posibles alineaciones titulares del partido Australia vs Egipto
Continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Australia midiéndose a la selección de Egipto, tras haberse clasificado como segundos lugares de los Grupos D y G, respectivamente.
Este enfrentamiento se celebrará desde el Estadio Dallas este viernes 3 de julio a las 14:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México) y 19:00 horas (España).
De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones de Tony Popovic y Hassan Hussein.
La posible alineación de Australia vs Egipto
PO: Patrick Beach - Es un joven guardameta con buenos reflejos, seguro bajo palos y con capacidad para iniciar el juego desde atrás.
DFC: Alessandro Circati - Es un central elegante y con buena salida de balón. Destaca por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar jugadas.
DFC: Harry Souttar - Es el líder de la defensa australiana. Es muy fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y peligroso en las jugadas a balón parado.
DFC: Lucas Herrington - Es un defensor joven, rápido y con buena capacidad para cubrir espacios y salir jugando desde la zaga.
MD: Aziz Behich - El veterano del equipo es incansable por la banda, aporta experiencia, profundidad y buenos centros.
MC: Aiden O'Neill - Es un centrocampista de contención, disciplinado en defensa y eficaz recuperando balones y distribuyendo el juego.
MC: Jackson Irvine - El capitán de Australia. Es un mediocampista todoterreno, con gran despliegue físico, liderazgo y llegada al área rival.
MI: Jordan Bos - Lateral de vocación ofensiva. Es muy rápido y con capacidad para desbordar y asistir.
ED: Connor Metcalfe - Es un atacante dinámico y técnico, con buena conducción de balón y llegada desde la segunda línea.
DC: Nestory Irankunda - La gran joya australiana se desempeña principalmente como extremo, pero puede jugar como centrodelantero, es explosivo, muy veloz, con un potente disparo y gran capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.
EI: Cristian Volpato - Es un futbolista creativo y habilidoso, con excelente técnica, visión de juego y facilidad para generar ocasiones de gol.
Así se vería la formación de Australia (3-4-3)
- Portero: Patrick Beach.
- Defensas: Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington.
- Mediocampistas: Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos.
- Delanteros: Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato.
La posible alineación de Egipto vs Australia
PO: Mostafa Shobeir - Es un guardameta con buenos reflejos, seguro en el juego aéreo y con confianza para jugar el balón con los pies.
LD: Mohamed Hany - Es un defensor experimentado, sólido en la marca y con buena capacidad para incorporarse al ataque por la banda.
DFC: Yasser Ibrahim - Es un central fuerte y disciplinado, destacado por su buen posicionamiento y dominio del juego aéreo.
DFC: Hamdy Fathy - Es un futbolista polivalente, intenso en la recuperación y con gran capacidad para leer el juego.
LI: Ahmed Abou - Es un lateral de recorrido, rápido y con vocación ofensiva, capaz de aportar profundidad por la banda para generar jugadas de peligro.
MC: Marwan Attia - Es un mediocampista de equilibrio, preciso en el pase y muy trabajador en la zona de recuperación del balón.
MC: Mohanad Lasheen - Es un mediocampista de gran despliegue físico, disciplinado tácticamente y eficaz en las coberturas defensivas.
ED: Mostafa Zizo - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Egipto. Destaca por su velocidad, regate y buen golpeo de balón.
MP: Hossam Abdelmaguid - Es un jugador versátil, con buena técnica, movilidad y capacidad para enlazar el mediocampo con el ataque. Podría jugar si Salah no se recupera.
EI: Emam Ashour - Es un futbolista dinámico y creativo, con llegada al área, buen disparo de media distancia y gran intensidad.
DC: Omar Marmoush - Es la gran estrella ofensiva del equipo junto al posible ausente Mohamed Salah. Es un delantero rápido, técnico y muy peligroso al espacio, capaz de jugar tanto como '9' como por las bandas.
Así se vería la formación de Egipto (4-2-3-1)
- Portero: Mostafa Shobeir.
- Defensas: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Abou.
- Mediocampistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zizo, Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour.
- Delanteros: Omar Marmoush.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.