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Sports Illustrated

Las posibles alineaciones titulares del partido Canadá vs Marruecos

La selección canadiense enfrenta en Houston a la selección marroquí
Benjamín Guerra|
Las posibles alineaciones de Canadá vs Marruecos
Las posibles alineaciones de Canadá vs Marruecos | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La selección de Canadá se clasificó en segundo lugar del Grupo B y le tocó medirse a la selección de Sudáfrica, segundo del Grupo A, a quienes dejó en el camino al vencerla en el agregado 1-0 con un solitario gol de Stephen Eustáquio.

Mientras tanto, la selección de Marruecos hizo lo propio al clasificarse segundo lugar del Grupo C y pudo despacharse a una poderosa selección de Países Bajos en tanda de penaltis.

El enfrentamiento de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se jugará en el Estadio Houston este sábado 4 de julio a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares del cuadro de la hoja de maple y el conjunto africano.

La alineación titular de Canadá vs Marruecos en los octavos de final

Richie Laryea, Stephen Eustaquio
Stephen Eustáquio fue la figura de Canadá al marcar el gol del triunfo ante Sudáfrica | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

PO: Maxime Crépeau - El guardameta experimentado es ágil y con grandes reflejos. Destaca por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo.

LD: Alistair Johnston - El defensor es muy completo, fuerte en la marca y con gran recorrido por la banda. Aporta intensidad y buenos centros.

DFC: Moïse Bombito - Es un central rápido, potente físicamente y con gran capacidad para anticipar. Sobresale en el juego aéreo.

DFC: Derek Cornelius - Es un zaguero sólido y confiable, fuerte en los duelos físicos y con buen posicionamiento defensivo.

LI: Richie Laryea - Es un lateral muy veloz y versátil. Puede jugar por ambas bandas y destaca por su desborde y profundidad ofensiva.

MD: Tajon Buchanan - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Canadá. Muy rápido, habilidoso y peligroso en el uno contra uno.

MC: Nathan Saliba - Es un joven mediocampista con buen criterio para distribuir el balón, disciplinado tácticamente y con gran proyección.

MC: Stephen Eustáquio - Es el cerebro del equipo. Excelente pasador, inteligente para organizar el juego y muy importante en la recuperación.

MI: Liam Millar - Es un mediocampista veloz y creativo, con buen regate y capacidad para generar ocasiones de gol desde la banda.

DC: Jonathan David - Es la gran figura ofensiva de Canadá. Es un delantero completo, rápido, inteligente en los desmarques y con un excelente instinto goleador.

DC: Tani Oluwaseyi - Es un atacante fuerte y dinámico, con potencia física, velocidad y buena movilidad para atacar los espacios.

Así se vería la formación de Canadá (4-4-2)

  • Portero: Maxime Crépeau.
  • Defensas: Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea.
  • Centrocampistas: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar.
  • Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

La alineación de Marruecos vs Canadá en los octavos de final

Yassine Bounou
Yassine Bounou fue figura en la tanda de penaltis vs Países Bajos | Nicolò Campo/GettyImages

PO: Yassine Bono - Es uno de los mejores porteros del mundo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad en los manos a mano.

LD: Achraf Hakimi - Es la gran estrella del equipo. Lateral de clase mundial, rapidísimo, con enorme recorrido y gran capacidad para asistir y marcar goles.

DFC: Issa Diop - Es un central fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y muy sólido en los duelos defensivos.

DFC: Chadi Riad - Es un joven zaguero con gran proyección. Destaca por su buena salida de balón, velocidad y capacidad para anticipar.

LI: Noussair Mazraoui - Es un defensor muy técnico y versátil, capaz de jugar en ambas bandas. Aporta profundidad y calidad en ataque.

MC: Neil El Aynaoui - Es un centrocampista de equilibrio, intenso en la recuperación y con buena visión para distribuir el balón.

MC: Ayyoub Bouaddi - Es un joven promesa con gran calidad técnica, inteligente en la circulación del balón y con personalidad para manejar el ritmo del juego.

MD: Brahim Díaz - Es un futbolista muy creativo y habilidoso. Destaca por su regate, visión de juego y capacidad para desequilibrar entre líneas.

MCO: Azzedine Ounahi - Es un mediocampista elegante, con excelente conducción de balón y gran capacidad para romper líneas con sus pases y regates.

MI: Bilal El Khannouss - Es un joven talento con gran técnica, visión y movilidad. Muy peligroso en el último tercio del campo.

DC: Ismael Saibari - Es un atacante versátil que puede jugar como delantero o mediapunta. Destaca por su potencia, técnica y capacidad para llegar al gol.

Así se vería la formación del Marruecos (4-2-3-1)

  • Portero: Yassine Bono.
  • Defensa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui.
  • Mediocampista: Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.
  • Delanteros: Ismael Saibari.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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