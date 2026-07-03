Las posibles alineaciones titulares del partido Canadá vs Marruecos
La selección de Canadá se clasificó en segundo lugar del Grupo B y le tocó medirse a la selección de Sudáfrica, segundo del Grupo A, a quienes dejó en el camino al vencerla en el agregado 1-0 con un solitario gol de Stephen Eustáquio.
Mientras tanto, la selección de Marruecos hizo lo propio al clasificarse segundo lugar del Grupo C y pudo despacharse a una poderosa selección de Países Bajos en tanda de penaltis.
El enfrentamiento de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se jugará en el Estadio Houston este sábado 4 de julio a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).
De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares del cuadro de la hoja de maple y el conjunto africano.
La alineación titular de Canadá vs Marruecos en los octavos de final
PO: Maxime Crépeau - El guardameta experimentado es ágil y con grandes reflejos. Destaca por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo.
LD: Alistair Johnston - El defensor es muy completo, fuerte en la marca y con gran recorrido por la banda. Aporta intensidad y buenos centros.
DFC: Moïse Bombito - Es un central rápido, potente físicamente y con gran capacidad para anticipar. Sobresale en el juego aéreo.
DFC: Derek Cornelius - Es un zaguero sólido y confiable, fuerte en los duelos físicos y con buen posicionamiento defensivo.
LI: Richie Laryea - Es un lateral muy veloz y versátil. Puede jugar por ambas bandas y destaca por su desborde y profundidad ofensiva.
MD: Tajon Buchanan - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Canadá. Muy rápido, habilidoso y peligroso en el uno contra uno.
MC: Nathan Saliba - Es un joven mediocampista con buen criterio para distribuir el balón, disciplinado tácticamente y con gran proyección.
MC: Stephen Eustáquio - Es el cerebro del equipo. Excelente pasador, inteligente para organizar el juego y muy importante en la recuperación.
MI: Liam Millar - Es un mediocampista veloz y creativo, con buen regate y capacidad para generar ocasiones de gol desde la banda.
DC: Jonathan David - Es la gran figura ofensiva de Canadá. Es un delantero completo, rápido, inteligente en los desmarques y con un excelente instinto goleador.
DC: Tani Oluwaseyi - Es un atacante fuerte y dinámico, con potencia física, velocidad y buena movilidad para atacar los espacios.
Así se vería la formación de Canadá (4-4-2)
- Portero: Maxime Crépeau.
- Defensas: Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea.
- Centrocampistas: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar.
- Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
La alineación de Marruecos vs Canadá en los octavos de final
PO: Yassine Bono - Es uno de los mejores porteros del mundo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad en los manos a mano.
LD: Achraf Hakimi - Es la gran estrella del equipo. Lateral de clase mundial, rapidísimo, con enorme recorrido y gran capacidad para asistir y marcar goles.
DFC: Issa Diop - Es un central fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y muy sólido en los duelos defensivos.
DFC: Chadi Riad - Es un joven zaguero con gran proyección. Destaca por su buena salida de balón, velocidad y capacidad para anticipar.
LI: Noussair Mazraoui - Es un defensor muy técnico y versátil, capaz de jugar en ambas bandas. Aporta profundidad y calidad en ataque.
MC: Neil El Aynaoui - Es un centrocampista de equilibrio, intenso en la recuperación y con buena visión para distribuir el balón.
MC: Ayyoub Bouaddi - Es un joven promesa con gran calidad técnica, inteligente en la circulación del balón y con personalidad para manejar el ritmo del juego.
MD: Brahim Díaz - Es un futbolista muy creativo y habilidoso. Destaca por su regate, visión de juego y capacidad para desequilibrar entre líneas.
MCO: Azzedine Ounahi - Es un mediocampista elegante, con excelente conducción de balón y gran capacidad para romper líneas con sus pases y regates.
MI: Bilal El Khannouss - Es un joven talento con gran técnica, visión y movilidad. Muy peligroso en el último tercio del campo.
DC: Ismael Saibari - Es un atacante versátil que puede jugar como delantero o mediapunta. Destaca por su potencia, técnica y capacidad para llegar al gol.
Así se vería la formación del Marruecos (4-2-3-1)
- Portero: Yassine Bono.
- Defensa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui.
- Mediocampista: Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.
- Delanteros: Ismael Saibari.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.