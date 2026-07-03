Las posibles alineaciones titulares del partido Canadá vs Marruecos

La selección de Canadá se clasificó en segundo lugar del Grupo B y le tocó medirse a la selección de Sudáfrica, segundo del Grupo A, a quienes dejó en el camino al vencerla en el agregado 1-0 con un solitario gol de Stephen Eustáquio.

Mientras tanto, la selección de Marruecos hizo lo propio al clasificarse segundo lugar del Grupo C y pudo despacharse a una poderosa selección de Países Bajos en tanda de penaltis.

El enfrentamiento de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se jugará en el Estadio Houston este sábado 4 de julio a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares del cuadro de la hoja de maple y el conjunto africano.

La alineación titular de Canadá vs Marruecos en los octavos de final

Stephen Eustáquio fue la figura de Canadá al marcar el gol del triunfo ante Sudáfrica | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

PO: Maxime Crépeau - El guardameta experimentado es ágil y con grandes reflejos. Destaca por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo.

LD: Alistair Johnston - El defensor es muy completo, fuerte en la marca y con gran recorrido por la banda. Aporta intensidad y buenos centros.

DFC: Moïse Bombito - Es un central rápido, potente físicamente y con gran capacidad para anticipar. Sobresale en el juego aéreo.

DFC: Derek Cornelius - Es un zaguero sólido y confiable, fuerte en los duelos físicos y con buen posicionamiento defensivo.

LI: Richie Laryea - Es un lateral muy veloz y versátil. Puede jugar por ambas bandas y destaca por su desborde y profundidad ofensiva.

MD: Tajon Buchanan - Es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Canadá. Muy rápido, habilidoso y peligroso en el uno contra uno.

MC: Nathan Saliba - Es un joven mediocampista con buen criterio para distribuir el balón, disciplinado tácticamente y con gran proyección.

MC: Stephen Eustáquio - Es el cerebro del equipo. Excelente pasador, inteligente para organizar el juego y muy importante en la recuperación.

MI: Liam Millar - Es un mediocampista veloz y creativo, con buen regate y capacidad para generar ocasiones de gol desde la banda.

DC: Jonathan David - Es la gran figura ofensiva de Canadá. Es un delantero completo, rápido, inteligente en los desmarques y con un excelente instinto goleador.

DC: Tani Oluwaseyi - Es un atacante fuerte y dinámico, con potencia física, velocidad y buena movilidad para atacar los espacios.

Así se vería la formación de Canadá (4-4-2)

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea.

Centrocampistas: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar.

Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

La alineación de Marruecos vs Canadá en los octavos de final

Yassine Bounou fue figura en la tanda de penaltis vs Países Bajos | Nicolò Campo/GettyImages

PO: Yassine Bono - Es uno de los mejores porteros del mundo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad en los manos a mano.

LD: Achraf Hakimi - Es la gran estrella del equipo. Lateral de clase mundial, rapidísimo, con enorme recorrido y gran capacidad para asistir y marcar goles.

DFC: Issa Diop - Es un central fuerte físicamente, dominante en el juego aéreo y muy sólido en los duelos defensivos.

DFC: Chadi Riad - Es un joven zaguero con gran proyección. Destaca por su buena salida de balón, velocidad y capacidad para anticipar.

LI: Noussair Mazraoui - Es un defensor muy técnico y versátil, capaz de jugar en ambas bandas. Aporta profundidad y calidad en ataque.

MC: Neil El Aynaoui - Es un centrocampista de equilibrio, intenso en la recuperación y con buena visión para distribuir el balón.

MC: Ayyoub Bouaddi - Es un joven promesa con gran calidad técnica, inteligente en la circulación del balón y con personalidad para manejar el ritmo del juego.

MD: Brahim Díaz - Es un futbolista muy creativo y habilidoso. Destaca por su regate, visión de juego y capacidad para desequilibrar entre líneas.

MCO: Azzedine Ounahi - Es un mediocampista elegante, con excelente conducción de balón y gran capacidad para romper líneas con sus pases y regates.

MI: Bilal El Khannouss - Es un joven talento con gran técnica, visión y movilidad. Muy peligroso en el último tercio del campo.

DC: Ismael Saibari - Es un atacante versátil que puede jugar como delantero o mediapunta. Destaca por su potencia, técnica y capacidad para llegar al gol.

Así se vería la formación del Marruecos (4-2-3-1)

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui.

Mediocampista: Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.

Delanteros: Ismael Saibari.

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