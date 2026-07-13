Las posibles alineaciones titulares para el partido entre España y Francia

Se viene el duelo más esperado del Mundial. La final que llegó en semifinales. España y Francia se ven las caras este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas con un objetivo en común: sacar pasaje a la gran final del próximo domingo en Nueva Jersey.

Tanto Luis de la Fuente como Didier Deschamps cuentan con toda su plantilla a disposición. A continuación, los posibles equipos de cada selección para salir a jugar esta gran semifinal.

La posible alineación titular de España

POR - Unai Simón: El guardameta del Athletic está firmando un Mundial impecable. España llega a las semifinales habiendo recibido un solo gol. Lo probaron poco, pero España sabe que tiene un arquero que responde cuando se lo necesita.

LD - Pedro Porro: El del Tottenham aporta una profundidad constante por la banda derecha. Su capacidad para llegar hasta línea de fondo y generar centros le ofrece a España una alternativa ofensiva muy valiosa cuando los rivales cierran los espacios por dentro. Y una agresividad que no negocia.

DFC - Pau Cubarsí: Con apenas 19 años está viviendo un Mundial consagratorio. Ha respondido con una madurez impropia de su edad y fue una de las piezas fundamentales para que la selección española mantenga la portería invicta tras cinco partidos.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

DFC - Aymeric Laporte: El central acumula 52 partidos y 2 goles con la selección absoluta. Se ha entendido a la perfección con Cubarsí durante toda la competición.

LI - Marc Cucurella: Incansable para recorrer la banda izquierda, combina intensidad defensiva con una presencia constante en ataque. Una de las armas de ataque de las que puede sacar provecho en su mano a mano con Koundé.

MC - Rodri: Cada partido confirma que vuelve a estar cerca de su mejor versión. Frente a Bélgica controló los tiempos del encuentro, lideró la salida desde el fondo y volvió a ser el futbolista con mayor influencia en la circulación del balón.

MC - Fabián Ruiz: Se metió en el equipo titular ante Bélgica y respondió de la mejor manera. Abrió el marcador con un gol que encaminó la clasificación y De la Fuente vuelve a confiar en él en lugar de Pedri.

ED - Lamine Yamal: Aunque los rivales lo esperan, sigue siendo el jugador más desequilibrante del equipo gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno. Gran parte de las chances de España ante Francia pasan por su capacidad para desnivelar.

MCO - Dani Olmo: Determinante por su capacidad para moverse entre líneas, encontrar espacios y llegar al área rival. Su sociedad con Lamine puede ser decisiva.

EI - Álex Baena: Su zurda aporta un perfil diferente al ataque español. Interpreta muy bien cuándo cerrar hacia el centro para liberar las subidas de Cucurella y generar superioridades.

DC - Mikel Oyarzabal: La referencia ofensiva del equipo de Luis de la Fuente. Es el goleador del equipo en el Mundial con cuatro tantos.

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Ruiz, Fabián

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Delanteros: Mikel Oyarzabal

La alineación titular de Francia

POR - Mike Maignan: Cada vez que lo buscaron, el arquero del Milan respondió. Llega a semifinales con un solo gol recibido en todo el campeonato.

LD - Jules Koundé: Es detrás de Olise y Dembelé, el jugador que más chances concretas de gol ha creado. Un lateral con oficio, inteligente y equilibrado.

DFC - Dayot Upamecano: Fue uno de los puntos más altos en los cuartos de final ante Marruecos. Ganó la mayoría de sus duelos individuales y volvió a formar una pareja muy segura junto a Saliba.

DFC - William Saliba: 37 partidos en la selección francesa para el central del Arsenal, quien todavía no ha marcado goles vistiendo la camiseta del país. Un defensor que se caracteriza por su solidez, buen manejo de pelota y un gran juego aéreo.

LI - Lucas Digne: Con un perfil diferente al de Theo Hernández, el lateral del Aston Villa se ha hecho del lateral izquierdo con una mayor disciplina defensiva y una excelente pegada de media distancia. Tendrá el duelo defensivo más importante ante Lamine Yamal.

MC - Adrien Rabiot: El jugador 'box to box' de Francia. Recupera, juega y llega al arco rival. Prueba de media distancia y se asocia en el juego ofensivo.

MC - Manu Koné: El mediocampista del Roma se ha ganado la confianza de Deschamps gracias a su intensidad para recuperar balones y su criterio en la distribución, desplazando a Tchouaméni. Su presencia le aporta equilibrio a un equipo con enorme talento ofensivo.

ED - Michael Olise: Una de las grandes figuras de este Mundial. Llega a semifinales como el máximo asistente del torneo con 5 pases de gol. Cada vez que encara en velocidad, la defensa rival tiembla.

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

MCO - Ousmane Dembélé: Marcó el segundo tanto frente a Marruecos para sellar la clasificación y ya acumula 5 goles en esta Copa. El engranaje perfecto para un ataque que vuela.

EI - Désiré Doué: Volcado sobre el costado izquierdo, el extremo del PSG le da desequilibrio, y velocidad a la ofensiva francesa. Más punzante que Barcola, juega con el arco entre ceja y ceja.

DC - Kylian Mbappé: 64 tantos en 104 partidos con Francia, ocho de ellos en este Mundial del cual es goleador junto a Messi. Imparable, siempre encuentra los espacios y no perdona cuando está de cara al arco.



Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digné

Mediocampistas: Manu Koné, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Michael Olise, Ousmane Dembelé, Desiré Doué

Delanteros: Kylian Mbappé

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