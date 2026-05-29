Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Australia

Este fin de semana será el penúltimo compromiso de preparación de la selección nacional de México camino al Mundial 2026 y desde el Rose Bowl de Pasadena, California se enfrentarán a su similar de Australia a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

Después de este cotejo, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre tendrá que tomar las decisiones finales para dar a conocer su convocatoria final de 26 seleccionados.

Por lo tanto, les compartimos las posibles alineaciones titulares de este compromiso celebrado en la Unión Americana.

La posible alineación de México vs Australia

Brian Gutiérrez luce como un posible titular de Aguirre en el Mundial | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas será el elegido del 'Vasco' para ser el titular en la Copa del Mundo.

LD: Jorge Sánchez - Es del agrado del técnico por lo que podría ser el titular por la banda derecha.

DFC: César Montes - Es uno de los jugadores que tienen su lugar fijo, es un inamovible de la central junto a Vásquez. Ya está a disposición tras terminar su temporada en Rusia.

DFC: Johan Vásquez - El capitán del Genoa ha reportado con el tricolor y podría tomar su lugar como central titular.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo de los Diablos Rojos es uno de los consentidos del técnico mexicano y es otro de los que prácticamente serán titulares en la Copa del Mundo.

MCD: Edson Álvarez - El capitán del tricolor a pesar de su actualidad es probable que sea titular en el Mundial por su experiencia. Aunque la fuerte competencia podrían complicar el panorana con Obed Vargas, Luis Romo y Erik Lira que bien podrían tomar su puesto, entre otros.

MC: Gilberto Mora - El juvenil mediocampista es la joya del fútbol mexicano, ha sido la sensación en el último año y una vez recuperado de sus lesiones se espera que pueda ser titular en el arranque de la justa mundialista, aunque hay mucha competencia.

MC: Brian Gutiérrez - El jugador del Rebaño Sagrado es otro que ya está prácticamente en la lista final y tendrá mucha competencia por la titularidad, pero ha ido ganando terreno con sus buenas actuaciones.

ED: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los hombres de confianza de Aguirre y de los jugadores infaltables a lo largo del proceso mundialista, por lo que seguramente es otro titular definido. Y no tiene mucha competencia por el sector derecho.

DC: Armando González - El máximo goleador mexicano de la Liga MX en el último año y una de las figuras del Rebaño Sagrado y debería ser el primero después de Raúl Jiménez, tomando en cuenta el desempeño actual. Con el arribo de 'Santi' podría recibir oportunidad de tener minutos ya sea como titular o suplente.

EI: Alexis Vega - Parece que podría ser uno de los titulares en la ofensiva, pero todo dependerá de la decisión de Aguirre, porque Julián Quiñones tiene muchos méritos para poder ser titular.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega.

La posible alineación titular de Australia vs México

Mathew Ryan es el portero titular de Australia | Morgan Hancock - FIFA/GettyImages

PO: Mathew Ryan – El experimentado portero titular y capitán de Australia es muy seguro bajo los palos y con gran trayectoria en Europa.

DFC: Lucas Herrington - El joven central tiene gran proyección y debutó recientemente con la selección.

DFC: Alessandro Circati - El central es muy fuerte y técnico con apenas 22 años.

DFC: Kye Rowles - El central es sólido y experimentado con buen manejo de balón y es un titular habitual.

CD: Kai Trewin - Es un defensor versátil con buena lectura de juego.

MC: Aiden O'Neill - Es un mediocampista defensivo que suele ser un líder en la recuperación.

MC: Connor Metcalfe - El mediocampista de contención es muy dinámico, tiene llegada y visión de campo.

CI: Aziz Behich - Es un carrilero experimentado con rapidez y capacidad de subir al ataque.

MCO: Awer Mabil - El experimentado atacante es habilidoso y tiene mucho desborde y velocidad.

MCO: Ajdin Hrustic - El atacante es un potente jugador creativo con mucha técnica y un potente disparo.

DC: Deni Juric - Es un jugador con dinastía con mucho disparo y un rematador nato.

Así se vería la formación del Australia (3-4-2-1)

Portero: Mathew Ryan.

Defensas: Lucas Herrington, Alessandro Circati, Kye Rowles.

Centrocampistas: Kai Trewin, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Aziz Behich; Awer Mabil, Ajdin Hrustic.

Delanteros: Deni Juric.

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