Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs Chivas

Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio Nemesio Díez del Estado de México entre el Deportivo Toluca FC y el Club Deportivo Guadalajara.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España).

La posible alineación de Toluca vs Chivas para la Jornada 8

Paulinho ha marcado cuatro goles en el presente torneo | Hector Vivas/GettyImages

PO: Hugo González - El portero mexicano tiene una amplia experiencia en la Liga MX con pasos por América y Monterrey. Fichó por Toluca en 2025 desde Mazatlán, destacando por su solidez y confianza del DT Antonio Mohamed. Comparte la titularidad con Luis García.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino fichó con el club en 2025, es un jugador rápido y técnico, multicampeón en inferiores de Argentina.

DFC: Diego Barbosa - Es un lateral derecho con gran técnica, salida de balón y recorrido por la banda.

DFC: Federico Pereira - El defensa central uruguayo de 25 años. En Toluca desde 2024, destaca por su velocidad, juego aéreo y anotaciones oportunas.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano de 20 años, canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, debutó en 2022 y es un titular habitual.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo mexicano de 31 años, tiene experiencia en Pumas y Monterrey. Fichó por Toluca en 2024; es versátil, goleador y campeón de Liga MX.

MD: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino de 25 años. Llegó en 2025, multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MC: Marcel Ruiz - El mediocampista mexicano llegó a Toluca desde 2022, excelsa en recuperación, duelos y distribución; internacional con México y clave en el equilibrio del equipo.

MI: Pavel Pérez - El mexicano es un jugador habilidoso, rápido y con buena técnica; llamó la atención del Turco Mohamed quien lo trajo de Chivas después de varios años sin poder destacar como se esperaba.

DC: Jesús Angulo - Es un jugador habilidoso, con gran técnica, visión de juego, descaro en el último tercio y buen disparo de media distancia. Ha sido clave en el equipo, contribuyendo con goles y asistencias; fue parte del plantel campeón del Clausura y Apertura 2025, Campeón de Campeones y Campeones Cup.

DC: Paulinho - El delantero centro portugués es un goleador potente, inteligente y muy efectivo dentro del área; llegó a México en 2024 y se ha convertido en figura de los Diablos, donde ha sido campeón de goleo en varios torneos y pieza clave en títulos recientes.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Hugo González.

Defensas: Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Franco Romero, Marcel Ruiz, Pavel Pérez.

Delanteros: Ricardo Angulo y Paulinho.

La posible alineación de Chivas vs Toluca para la Jornada 8

Armando González es sublíder de goleo con cinco goles en siete fechas | ULISES RUIZ/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero seguro, con grandes reflejos y capacidad para mantener la portería en cero. Excelente en salidas, juego con los pies y atajadas clave bajo presión. Consolidado como titular indiscutible.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista box-to-box, con buena recuperación y distribución. Dinámico, presiona alto y apoya en transiciones. Buen pase y llegada ocasional al área. Mexicoamericano, aporta equilibrio en el medio.

DFC: Diego Campillo - Puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Formado en la cantera de Chivas, debutó ahí, pasó por préstamos (incluyendo FC Juárez) y regresó al Club Deportivo Guadalajara en julio 2025. Ha destacado mucho este Clausura 2026: sólido en duelos, buena salida de balón, lectura de juego y personalidad en partidos grandes.

DFC: José Castillo - Es un central joven y sólido, fuerte en marca, duelos y anticipación. Buena salida de balón y concentración. Parte de la renovación defensiva del equipo.

MD: Richard Ledezma - El polifuncional (originalmente mediocampista ofensivo, adaptado a lateral). Gran técnica, visión de juego, regate y llegada al área. Asociativo en salida de balón, recupera bien y aporta en ataque con asistencias y goles.

MC: Fernando González - Conocido por su fuerza física, recuperación de balones, distribución y garra en la media cancha. Llegó a Chivas en 2022, donde se ha consolidado como titular importante.

MC: Omar Govea - Es un mediocampista organizador, con excelente pase y visión. Controla el ritmo, recupera y distribuye. Experiencia en Europa, aporta calma y calidad técnica.

MI: Bryan González - Es un versátil defensor, rápido y con buen centro. Apoya mucho en ataque, regatea bien y defiende con intensidad. Canterano con proyección alta.

MCO: Roberto Alvarado - Uno de los líderes del equipo. Regateador nato, rápido, con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones. Pie izquierdo letal, clave en momentos importantes.

MCO: Efraín Álvarez - Es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos. Visión para asistir, tiro de media distancia y creatividad.

DC: Armando González - "La Hormiga" se ha ganado el puesto titular del ataque rojiblanco gracias a su olfato goleador y dinamismo en la ofensiva.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez.

Delantero: Armando González.

