Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre le dieron la victoria 2-0 al América sobre un eliminado León

Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, América recibió a León para la penúltima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. En el primer tiempo hubo muy poco por parte de ambos conjuntos con los goles arribando hasta la parte complementaria a través del francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre. De este modo, el equipo del brasileño André Jardine llegó a los 34 puntos para colocarse en el tercer sitio.

América derrota con autoridad al León y se mete de lleno en la pelea por el liderato general a falta de una fecha.



Búfalo Aguirre y un GOLAZO de Allan Saint-Maximin liquidaron.



Justo al minuto 58, los locales cobraron un tiro de esquina desde el lado derecho y tras un rebote defensivo, el galo tomó la pelota por el costado izquierdo, avanzó unos pasos y casi en los linderos del área se animó a sacar un tremendo zapatazo que dejó con nulas posibilidades al guardameta Óscar García.



Todavía al 66’, Rodrigo Aguirre tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja tras un tiro de esquina por la izquierda, pero su cabezazo fue detenido con el cuerpo por el guardameta.

Que clase de GOLAZO se inventó Allan Saint-Maximin ante León.



Brutal manera de reencontrarse con el gol: No marcaba desde el 30 de agosto.



Por otro lado, también hubo malas noticias para los azulcremas. De por si el Nido es todo un hospital por las bajas de Henry Martín, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, el mexicoamericano Alejandro Zendejas y el colombiano Raúl Zúñiga, pero ahora, el chileno Igor Lichnovsky podría unirse a la lista de lesionados porque al 80’ no pudo continuar saliendo de cambio por Ramón Juárez.



La verdad, los Panzas Verdes poco pudieron hacer para inquietar el arco de Luis Malagón, tanto que mejor arribó la segunda anotación de los americanistas. Desde el costado izquierdo, Patricio Salas envió la pelota para El Búfalo Aguirre, que después de dar una media vuelta sacó su remate para conseguir el 2-0 final.

Pese a que el colombiano James Rodríguez apareció como titular con los Esmeraldas, tuvo escasas acciones para brillar. Entre los reportes que indican que el mediocampista no renovará su contrato con La Fiera, este pudo ser el último enfrentamiento de las Águilas con el tres veces mundialista.



América (34 puntos) todavía tiene posibilidades de acabar como superlíder, pero dependerá de Cruz Azul (35) y Toluca (34), justo este último es el rival de los Millonetas en la última jornada, un duelo que se jugará en el Estadio Nemesio Diez, el sábado 8 de noviembre.