Altas y bajas de Monterrey rumbo al Apertura 2026: calificación de sus mejores movimientos

El Club de Fútbol Monterrey estrenará director técnico en el Apertura 2026. Se trata del argentino Matías Almeyda, a quien ya habían buscado en anteriores ocasiones y finalmente los tiempos se acomodaron para que tomara las riendas del conjunto regiomontano.

A través de este artículo, analizaremos detenidamente los movimientos que ha realizado la Pandilla del Cerro de la Silla en esta nueva etapa en la historia del club.

ALTAS

Columbus Crew v Atlanta United FC | Ben Jackson/GettyImages

Diego Rossi

Posición: Atacante

Calificación: 8

El ex jugador del Columbus Crew y del LAFC, Diego Rossi, te ofrece distintas variantes de medio campo hacia adelante. Su posición habitual es detrás de un centro delantero, cargándose ligeramente a alguna de las bandas.

Sin embargo, todo parece indicar que el Club de Fútbol Monterrey depositará en él la responsabilidad del gol, colocándolo como centro delantero. Incluso, en su presentación, se confirmó que utilizará el número nueve en su camiseta. Esto es lo que genera un poco de duda, tomando en consideración que trabajará en zonas que no son precisamente su hábitat en la cancha.

BAJAS

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sergio Canales

Posición: Mediocampista ofensivo

Calificación: 7

Sergio Canales fichó por el Club de Fútbol Monterrey con el objetivo de llevar al equipo al siguiente nivel. Sin embargo, aun y cuando apareció en momentos importantes, como un par de eliminatorias contra Tigres, el acérrimo rival de la Pandilla, no logró alzar un solo título con la escuadra albiazul.

Hoy es ya oficialmente jugador del Racing de Santander, y en su presentación confesó que ya conocía su futuro desde finales del año pasado, por lo que habría disputado sus últimos meses con la Pandilla sabiendo que se iría. La baja nota a este movimiento no va tanto por la salida de Sergio Canales, sino por el hecho de que todo parece indicar que el Monterrey no lo reemplazará con un elemento de su calidad.

Rumores de altas:

Orbelín Pineda

Diego Luna

Erik Lira

Rumores de bajas:

Santiago Mele

Esteban Andrada

Djuka

Posible alineación titular del Monterrey para el Apertura 2026

Portero: 'Mochis' Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Iker Firmes, 'Corcho' Rodríguez y Oliver Torres

Atacantes: Lucas Ocampos, Djuka y Diego Rossi

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