Altas y bajas de Monterrey rumbo al Apertura 2026: calificación de sus mejores movimientos
El Club de Fútbol Monterrey estrenará director técnico en el Apertura 2026. Se trata del argentino Matías Almeyda, a quien ya habían buscado en anteriores ocasiones y finalmente los tiempos se acomodaron para que tomara las riendas del conjunto regiomontano.
A través de este artículo, analizaremos detenidamente los movimientos que ha realizado la Pandilla del Cerro de la Silla en esta nueva etapa en la historia del club.
ALTAS
Diego Rossi
Posición: Atacante
Calificación: 8
El ex jugador del Columbus Crew y del LAFC, Diego Rossi, te ofrece distintas variantes de medio campo hacia adelante. Su posición habitual es detrás de un centro delantero, cargándose ligeramente a alguna de las bandas.
Sin embargo, todo parece indicar que el Club de Fútbol Monterrey depositará en él la responsabilidad del gol, colocándolo como centro delantero. Incluso, en su presentación, se confirmó que utilizará el número nueve en su camiseta. Esto es lo que genera un poco de duda, tomando en consideración que trabajará en zonas que no son precisamente su hábitat en la cancha.
BAJAS
Sergio Canales
Posición: Mediocampista ofensivo
Calificación: 7
Sergio Canales fichó por el Club de Fútbol Monterrey con el objetivo de llevar al equipo al siguiente nivel. Sin embargo, aun y cuando apareció en momentos importantes, como un par de eliminatorias contra Tigres, el acérrimo rival de la Pandilla, no logró alzar un solo título con la escuadra albiazul.
Hoy es ya oficialmente jugador del Racing de Santander, y en su presentación confesó que ya conocía su futuro desde finales del año pasado, por lo que habría disputado sus últimos meses con la Pandilla sabiendo que se iría. La baja nota a este movimiento no va tanto por la salida de Sergio Canales, sino por el hecho de que todo parece indicar que el Monterrey no lo reemplazará con un elemento de su calidad.
Rumores de altas:
- Orbelín Pineda
- Diego Luna
- Erik Lira
Rumores de bajas:
- Santiago Mele
- Esteban Andrada
- Djuka
Posible alineación titular del Monterrey para el Apertura 2026
Portero: 'Mochis' Cárdenas
Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
Mediocampistas: Iker Firmes, 'Corcho' Rodríguez y Oliver Torres
Atacantes: Lucas Ocampos, Djuka y Diego Rossi
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.