Altas y bajas de Pumas rumbo al Apertura 2026: calificación de sus mejores movimientos

Pumas se quedó con las ganas de romper su sequía sin títulos de Liga MX en el Clausura 2026, pues a pesar de haber llegado a la gran final, Cruz Azul frustró sus sueños coronándose en el Estadio Olímpico Universitario, un golpe aún más duro para el cuadro auriazul.



Si eso no fuera suficiente, Efraín Juárez se hizo a un lado de la silla técnica para emprender una aventura en el Viejo Continente con el Györi ETO de Hungría, donde ya tuvo su debut en la ronda previa de la UEFA Champions League, cayendo 1-0 de visita contra el Víkingur Reykjavik de Islandia, siendo este el encuentro de ida, faltando la vuelta, a celebrarse el próximo martes 14 de julio en territorio húngaro.



En su lugar arribó el argentino Esteban Solari, quien apenas el semestre pasado estaba al frente del Pachuca e incluso sucumbió en las semifinales contra los universitarios. Y aunque la noticia ya era vieja, apenas fue este jueves cuando se presentó de forma oficial al Tano en conferencia de prensa, explicando sus expectativas, aclarando que es un sueño dirigir al club que una vez defendió como futbolista profesional.



“Dentro del grupo encontré un equipo que tiene ganas de tirarse de vuelta a la mejor actuación para lograr los objetivos. Vi líderes que tienen ganas de luchar por lo que no lograron el año pasado y todo eso sumado a las ganas como cuerpo técnico creo que tenemos un montón de herramientas para ir en búsqueda de lo que todos deseamos”, fueron sus palabras.



Hasta ahora la UNAM ha hecho muy pocos movimientos en sus filas. Con respecto al tema, el vicepresidente deportivo del club, Antonio Sancho, argumentó que ya pudo sumar a dos refuerzos mexicanos de jerarquía sin revelar sus nombres, además aún analiza opciones para ocupar una plaza de No Formado en México.



Por último, antes de su debut en el Apertura 2026, Universidad Nacional tendrá un duelo de prueba frente al América de Cali de Colombia, este domingo 12 de julio en el Ciudad Universitaria, para el ‘Pumas Fan Fest’.



Ahora sí, es momento de calificar los movimientos de altas y bajas del club auriazul:

ALTAS

Esteban Solari

Posición: director técnico

Calificación: 8

El arribo del argentino es bien visto, ya que en el poco tiempo que trabajó con Pachuca, logró hacer un cuadro competitivo con un estilo ofensivo. Si esa idea busca fomentarla dentro de Ciudad Universitaria, los auriazules van de gane, ya que los últimos partidos que dirigió Efraín Juárez dejaron mucho que desear por su estilo defensivo. El Tano es un hombre de casa, además se siente pleno porque está cumpliendo el sueño de dirigir a un club grande. Al menos también puede fomentar una mentalidad ganadora, ya que sabe lo que es levantar trofeos tras haberse adjudicado cuatro en su aventura con el Johor Darul Ta’zim de Malasia en el 2023.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Cristián Calderón

Posición: Lateral izquierdo/Extremo izquierdo

Calificación: 8

Después de no entrar en planes del América, que lo tuvo a préstamo con el Necaxa en el último año, El Chicote portará el tercer jersey de tres de los ‘cuatro grandes’. Se sabe de sobra que tiene cualidades, pero sus indisciplinas fueron las que se hicieron más notorias, las cuales tuvo en su paso por Chivas, de donde salió enfurecido, pues cada que ganó algo con las Águilas se los echó en cara, sintiéndose, quizá, poco valorado, pues tenía pleitos con los aficionados. Luego de estar en Verde Valle y Coapa, con los Rayos tuvo regularidad, pero no brilló demasiado. Afortunadamente para los auriazules, en el Nido le leyeron bien la carta, lo que hizo que dejara atrás sus indisciplinas, algo que también repitió en Aguascalientes. Sumado a ello, es una pieza que puede ser de mucha utilidad para el cuerpo técnico porque el defensor sabe muy bien cómo desempeñarse a la ofensiva como extremo, donde podría ser utilizado con más regularidad debido a que no hay nadie en la plantilla que tenga ese rol natural tras la partida de Jordan Carrillo, además la lateral izquierda le pertenece al colombiano Álvaro Angulo. Si La Pantera llegar a abandonar el equipo, como se ha rumorado, el de Tepic podría adueñarse del rol.

El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

Sebastián Córdova

Posición: Mediocentro ofensivo/extremo izquierdo y derecho

Calificación: 10

En Ciudad Universitaria ya demostraron que le pueden revivir la carrera a algunos futbolistas, tal como pasó con César ‘Chino’ Huerta, que incluso logró dar el salto a Europa, así como Alan Medina y Uriel Antuna, los cuales se volvieron importantes tras ponerse la elástica auriazul. Tomando eso en cuenta, el medallista olímpico en Tokio 2022 podría retomar su nivel tras haber tenido un papel como suplente y relevo en Toluca, donde la gran competencia interna evitó que viera más minutos, sin dejar de lado que venía de tener nula actividad con Tigres, escuadra que lo fue borrando poco a poco por sus indisciplinas. El gran tema en contra que tiene el nacido en Aguascalientes es que se volvió algo ególatra y se subió a un tabique creyendo que era toda una estrella, desinflándose poco a poco y pagando el precio por su exceso de confianza. Debido a toda la experiencia que trae consigo, es una gran alternativa para reemplazar a Jordan Carrillo, que era el cerebro del mediocampo. Se le puede dar el beneficio de la duda, ya si no logra retornar a su vieja versión, podríamos decir que su carrera se estaría yendo por la borda totalmente.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

BAJAS

Piero Quispe

Posición: Mediocentro ofensivo

Calificación: 6

Tras haberlo tenido cedido el último año con el Sydney FC de Australia, el peruano habría rescindido su contrato por mutuo acuerdo con la directiva. Aun cuando no se había visto mal en su paso por el equipo, increíblemente el cuerpo técnico de Efraín Juárez optó por no tomarlo en cuenta, lo mismo que se repite ahora con Esteban Solari. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el mediocampista se pondrá a disposición del Universitario Deportes de su país, esperando elevar su nivel al haber tenido altibajos en su aventura internacional. Es verdad que el mediocampo está poblado con varios elementos como el ecuatoriano Pedro Vite, el panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, Rodrigo López, Ulises Rivas y ahora con Sebastián Córdova, pero un hombre de sus características nunca está de más. Queda en el aire si pudo haber hecho algo más por la institución auriazul, donde vivió 71 compromisos, con cinco goles y cuatro asistencias.

Piero Quispe | Jam Media/GettyImages

Efraín Juárez

Posición: Director Técnico

Calificación: 9

Después del papelón que hizo en la gran final, es evidente que su partida fue la mejor decisión. La afición quedó dolida y resentida por el estilo ‘ratonero’ que mostró el canterano auriazul en la gran final contra Cruz Azul, aunque estuvo cerca de lograr su cometido. Al mismo tiempo, se sabía que McJuárez no tenía buena relación con Antonio Sancho y no estaba muy contento porque no le hicieron los fichajes que pedía. Eso tarde o temprano sería una bomba que estallaría y llevaría al proyecto por un mal camino. Es cierto que en el poco tiempo que estuvo en la institución, Ícaro le devolvió garra, identidad e ilusión a la UNAM, mas cortar caminos estuvo bien, sobre todo si pudo cumplir su afán de dirigir en el Viejo Continente.

Efraín Juárez | Jam Media/GettyImages

Jordan Carrillo

Posición: Extremo izquierdo/Mediocentro ofensivo

Calificación: 5

No cabe duda que Universidad Nacional resentirá la partida del atacante, que estaba convertido en una de las mejores piezas de la plantilla. Tampoco se puede decir que fue reprobable lo que hizo la directiva, ya que al final de cuentas, lo que Santos Laguna buscaba era capital y la carta del canterano lagunero era muy alta, por lo que, a pesar de los intentos de los auriazules por extender el préstamo, eso no fue suficiente, siendo Chivas el ganón con la adquisición del futbolista. Cualquier aficionado del club calificaría fatalmente la baja del culiacanense, pues en sólo seis meses ya se había ganado el cariño y respeto de los seguidores, aportando seis tantos y tres asistencias en 24 compromisos entre todos los torneos.

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

Por otro lado, se debe comentar que la directiva trabaja a marchas forzadas para poder lograr la transferencia definitiva del delantero paraguayo Robert Morales, a préstamo desde el Toluca, además ya se iniciaron pláticas para poder renovar el vínculo del centro delantero Memo Martínez, el cual culmina a finales de este año.