Altas y bajas del Manchester City rumbo a la temporada 2026/27: calificación de sus mejores movimientos

Con la UEFA Champions League como máximo objetivo, el Manchester City inició el rearmado de su plantilla y estrucura de cara a la próxima temporada. No será nada fácil para ellos, ya que tras una década cambiaron de entrenador por la decisión de Pep Guardiola de no continuar en el cargo.

En la temporada pasada lograron sumar los títulos de la EFL Cup y la FA Cup, algo que sirvió de consuelo para que Pep no se vaya en blanco en su última campaña como entrenador de la mitad celeste de Manchester. En la Premier League dieron batalla hasta el final contra el Arsenal.

Altas y bajas del Manchester City rumbo a la temporada 2026/27

Altas

Elliot Anderson

Posición: Volante central

Calificación: 10

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Se trata de uno de los futbolistas más codiciados del mercado de verano. Luego de una campaña brillante con el Nottingham Forest, el mediocampista acudió a Norteamérica a jugar el Mundial con Inglaterra y dio la talla con solvencia, siendo uno de los puntos altos del equipo de Thomas Tuchel que terminó tercero en la competencia.

Tuvo un costo de 135 millones de euros y en la campaña pasada jugó 50 partidos, con cuatro goles y cinco asistencias para el Forest que consiguió llegar a las semifinales de la UEFA Europa League. En la Premier League tuvo asistencia perfecta, con 38 encuentros sobre 38 posibles.

Jeremy Monga

Posición: extremo

Calificación: 6

Wolverhampton Wanderers FC v Leicester City FC - Premier League | Joe Prior/GettyImages

La de Monga es una apuesta a futuro y hasta se desconoce si integrará el primer equipo, ya que con su corta edad de 17 años puede tranquilamente jugar en el Sub 20 para agarrar rodaje. En la última temporada descendió con el Leicester a la Tercera División, pero sin dudas es un futbolista que puede dar que hablar en los próximos años debido a que puede desempeñarse en diversas posiciones del frente de ataque.

Bajas

Bernardo Silva

Posición: Volante creativo

Calificación: 8

SOCCER: JUL 06 FIFA World Cup 26 Round of 16 - Spain v Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

Si bien no tuvo la mejor de las temporadas, es un histórico del City y fue despedido como tal en su último encuentro. Atrás deja un brutal palmarés que incluye una UEFA Champions League (la única de la historia del club) y seis Premier League, entre otros títulos. Firmó con el Real Madrid en condición de libre.

John Stones

Posición: defensa central

Calificación: 7.5

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

En la misma sintonía que Bernardo Silva, el otro referente que dijo adiós fue John Stones. Supo ser un futbolista crucial en la última línea del equipo de Pep Guardiola en la última década y sin dudas dejó una huella imborrable en Manchester. Aún no tiene equipo nuevo.

Nathan Aké

Posición: Defensa central

Calificación: 6

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

El futbolista de 31 años viene de jugar el Mundial 2026 con Países Bajos y entró en la curva descendiente de su carrera, por lo que pasar del City al Fenerbahce parece una buena idea para seguir compitiendo aunque en un nivel un poco menor, con una liga menos exigente.