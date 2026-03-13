Álvaro Arbeloa confía en que Mbappé esté disponible para el partido de vuelta ante el Manchester City

En la previa del encuentro del Real Madrid ante el Elche por LaLiga, Álvaro Arbeloa atendió a los medios y palpitó el partido: "Tenemos la mentalidad de que nos estamos jugando la Liga. Conscientes del equipo que vamos a tener enfrente, con un equipo que juega mejor de los puntos que llevan. Nosotros mañana vamos a sacar el mejor equipo posible, no pienso en otra cosa. Y los jugadores tienen que irse muertos a casa para después de cada partido recuperar para el siguiente. Cada tres días tienen que dar su mejor versión".

La plantilla está empezando a sentir el desgaste, aunque ninguno se ha bajado del barco según el propio entrenador: "Solo tengo jugadores que han levantado la mano para volver a hacer otro esfuerzo porque saben lo importante que es el partido de mañana. Somos el Madrid y son jugadores especiales, hechos de una pasta diferente. Tenemos que volver a ser un gran equipo".

"Los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido y después de recuperar, ese es su trabajo", añadió.

Federico Valverde of Real Madrid CF celebrates a goal with | SOPA Images/GettyImages

Además, se refirió a la recuperación de Kylian Mbappé: "No es momento complicado, cada día está mejor. Hicimos un planning y depende mucho de su evolución diaria, no va a estar para mañana pero confiamos en que esté para Manchester. Yo quiero que pueda viajar. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y el domingo que tomaremos la decisión final".

El Real Madrid sacó una ventaja de 3-0 en el partido de ida y viajará al Etihad con la ilusión de sellar el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras que en LaLiga persigue al FC Barcelona, que está puntero a cuatro puntos de distancia. Los de Hansi Flick recibirán al Sevilla el domingo, con el condimento especial de las elecciones presidenciales en el club y, quizás, con la necesidad de ganar para mantener la diferencia a su favor.

