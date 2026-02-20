Álvaro Arbeloa sale en defensa pública de Vinicius Jr

Álvaro Arbeloa salió en defensa de Vinicius Jr. tras el presunto reclamo de Gianluca Prestianni contra el brasileño. El hoy técnico del Real Madrid fue categórico al abordar el episodio y dejó clara la postura del club ante cualquier situación que considere inaceptable dentro del terreno de juego.

“Estamos preparados para que todos abandonemos el campo si Vinicius lo quisiera”, afirmó Arbeloa, marcando una línea contundente respecto al respaldo colectivo del vestidor. El mensaje no solo fue de apoyo individual, sino de unidad absoluta en torno al atacante brasileño.

El entrenador subrayó que lo ocurrido no admite interpretaciones ambiguas. “Vimos lo que pasó. No hay debate. Sabemos que es un asunto muy serio y no podemos permitir que estas cosas sucedan en ningún campo”, expresó, elevando el tono sobre la gravedad del contexto.

Arbeloa también defendió la celebración del jugador, rechazando cualquier intento de responsabilizarlo por lo sucedido. “Vinicius marcó un golazo y celebró como muchos otros jugadores. Todos celebran independientemente de su color de piel. Nunca se puede culpar a la víctima”, sostuvo con firmeza.

El técnico fue más allá y calificó el episodio como inadmisible. “Es absolutamente inaceptable. No puedes decirle que una celebración está mal. Un incidente racista no debería ocurrir nunca. Apoyamos a Vinicius siempre, hasta el final”, sentenció, reforzando la postura institucional.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Gualter Fatia/GettyImages

Además del respaldo emocional, Arbeloa destacó el rendimiento futbolístico del brasileño bajo su gestión. “Desde que asumí, Vini ha sido sensacional. Decide partidos, marca goles increíbles, no tiene miedo de nada. Es valiente. Lo apoyamos hoy y siempre”, añadió.

Las declaraciones se producen en la antesala del compromiso ante Benfica por la vuelta del play-off de la Champions League. El Real Madrid recibirá al conjunto portugués el próximo miércoles con ventaja de 0-1 en el marcador global.

Con ese resultado a favor, el equipo blanco buscará cerrar la eliminatoria en casa. Sin embargo, el mensaje de Arbeloa deja claro que, más allá del plano deportivo, la defensa de Vinicius y la tolerancia cero ante cualquier incidente son prioridad absoluta en el entorno merengue.