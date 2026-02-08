Álvaro Arbeloa tira dardo al Barcelona por el caso Negreira
Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la Jornada 23 de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid en el Mestalla en lo que será un partido complicado como ha solido ser en las últimas visitas del cuadro merengue y en la conferencia de prensa previa al compromiso el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no dijo lo contrario y dio las razones de esto. “Por el ambiente y por el gran equipo que tiene siempre el Valencia”.
Sobre la declaración de Joan Gaspart en el juzgado, el técnico se dudó en dar rienda suelta acerca del caso Negreira: “Nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse”, afirmó Arbeloa.
Sobre los días libres que se le otorgaron a la plantilla, el técnico dijo lo siguiente: “El equipo está lejos de su techo”, y habló del plan de trabajo que ha seguido estos días el equipo sin partido entre semana y justificó los días libres de los que disfrutó la plantilla el lunes y el martes. “En mis primeros 20 días solo había tenido dos días libres”, apuntó el entrenador.
El técnico blanco habló sobre la comparecencia del expresidente del Barcelona, Joan Gaspart en el juzgado para atender el caso Negreira y aprovechó para lanzar un dardo al entorno blaugrana.
Respecto al caso Negreira yo creo que nadie entiende que, a día de hoy, el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía siga sin resolverse. Para mí eso es lo que debería preocuparles a mucho.Álvaro Arbeloa.
El conjunto merengue es sublíder de la clasificación general con 54 unidades tras 17 triunfos, tres empates y dos derrotas, además, se encuentra a cuatro puntos de distancia del cuadro blaugrana, luego de que ganaran su partido de esta fecha 3-0 al Mallorca.
