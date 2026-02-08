Álvaro Arbeloa tira dardo al Barcelona por el caso Negreira

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la Jornada 23 de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid en el Mestalla en lo que será un partido complicado como ha solido ser en las últimas visitas del cuadro merengue y en la conferencia de prensa previa al compromiso el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no dijo lo contrario y dio las razones de esto. “Por el ambiente y por el gran equipo que tiene siempre el Valencia”.

Sobre la declaración de Joan Gaspart en el juzgado, el técnico se dudó en dar rienda suelta acerca del caso Negreira: “Nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse”, afirmó Arbeloa.

Sobre los días libres que se le otorgaron a la plantilla, el técnico dijo lo siguiente: “El equipo está lejos de su techo”, y habló del plan de trabajo que ha seguido estos días el equipo sin partido entre semana y justificó los días libres de los que disfrutó la plantilla el lunes y el martes. “En mis primeros 20 días solo había tenido dos días libres”, apuntó el entrenador.

Real Madrid se enfrentará a un complicado Valencia en casa | Anadolu/GettyImages

Arbeloa se dio tiempo para hablar sobre el caso Negreira

La sentencia definitiva de Arbeloa sobre el caso Negreira… 🤯💥 pic.twitter.com/rZ0joZ0WBP — MARCA (@marca) February 7, 2026

El técnico blanco habló sobre la comparecencia del expresidente del Barcelona, Joan Gaspart en el juzgado para atender el caso Negreira y aprovechó para lanzar un dardo al entorno blaugrana.

Respecto al caso Negreira yo creo que nadie entiende que, a día de hoy, el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía siga sin resolverse. Para mí eso es lo que debería preocuparles a mucho. Álvaro Arbeloa.

El conjunto merengue es sublíder de la clasificación general con 54 unidades tras 17 triunfos, tres empates y dos derrotas, además, se encuentra a cuatro puntos de distancia del cuadro blaugrana, luego de que ganaran su partido de esta fecha 3-0 al Mallorca.

