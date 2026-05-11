Álvaro Arbeloa tras la derrota del Real Madrid en el Clásico: "Entendemos la frustración y el desencanto"

Fue una noche complicada para el entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, luego de la derrota 2-0 frente al FC Barcelona que los consolidó como campeones de LaLiga 2025-26 y así lo transmitió durante la conferencia de prensa, luego de que oficialmente se hayan quedado en blanco esta temporada.

Sobre el codazo que recibió Jude Bellingham dijo lo siguiente: "Desde lo que pudimos ver fue claro. Seguramente habría que preguntar por qué no entró el VAR. Felicitar al Barça por el título, se les pudo rápido muy de cara".

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Sobre los cuestionamientos acerca de Kylian Mbappé ¿Podria haber hecho más por estar? ¿Jugará algo en lo que queda de Liga? ¿Querría que al menos hubiera viajado? Dijo lo siguiente: "No lo sé. Veremos como evoluciona de las molestias. Que hubiera estado bien y que hubiera jugado, es lo que me habría gustado", apuntó.

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Entiende el enfado de la afición

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No podemos decir muchas cosas, entendemos la frustración y el desencanto, con esta temporada. Ver lo que hemos hecho mal. Nos hemos levantado muchas veces. Entendemos el enfado, nosotros también lo estamos Álvaaro Arbeloa.

No regalarán los últimos partidos

👔 @AArbeloa17: "El Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces".

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A pesar de ya no jugarse nada, el cuadro blanco no piensa regalar nada en sus tres partidos restantes. "No podemos dejarnos estos tres partidos, defendemos algo más grande que nosotros o nuestro prestigio, defendemos este escudo", aseguró.

Sobre los cuestionamientos de situación deportiva actual del equipo ¿Se viene una recontrucción en el club? ¿Por dónde sentaría las bases? respondió lo siguiente: "Tenemos una gran plantilla a la que se puede sacar mucho rendimiento. Tenemos jugadores que cualquier equipo de Europa querría, sólo queda pensar en el futuro", apuntó.

"Eso es algo que no me corresponde analizar. Necesitamos colectivamente dar un paso adelante. Tener una idea clara, aprender que hemos perdido muchos puntos en partidos que no debíamos. Que se escaparon", sentenció.

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