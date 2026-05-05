Álvaro Carreras responde a las críticas: "Mi compromiso con el Real Madrid es total”

Álvaro Carreras llegó al Real Madrid en julio de 2025 como uno de los refuerzos estelares para el equipo de Xabi Alonso. Sin embargo, el desempeño del lateral español fue de más a menos y perdió la titularidad hacia el final del curso. En el duelo del pasado fin de semana ante el Espanyol, Álvaro Arbeloa apostó por Fran García como sustituto de Ferland Mendy, quien salió lesionado al arranque del encuentro.

Tras la decisión de Arbeloa, las cámaras de televisión captaron a Carreras sorprendido y riendo irónicamente mientras se trataba de cubrir el rostro.

Medios españoles también reportaron que hace un par de semanas, el futbolista español de 23 años se vio involucrado en una discusión con Antonio Rüdiger, que terminó con el alemán dándole una bofetada.

Athletic de Bilbao v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En las semanas recientes ha sonado con fuerza la posibilidad de que el exjugador del Benfica salga de la institución blanca al final de la campaña.

Este martes 5 de mayo, Carreras decidió romper el silencio sobre su situación en el Real Madrid y emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En su mensaje, el defensa mencionó que en los días recientes han surgido "insinuaciones y comentarios" sobre su persona que son falsos. Carreras explicó que está comprometido con el Real Madrid y que no tiene problema con algún compañeros de la plantilla.

Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid! Carreras

En medio de la controversia, el Real Madrid visitará el Spotify Camp Nou el domingo 10 de mayo para enfrentarse al FC Barcelona. En caso de no caer ante los merengues, el equipo culé se coronará campeón.