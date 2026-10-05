Álvaro Fidalgo no descarta un regreso al América

El pasado mercado de invierno Álvaro Fidalgo logró dar el salto de calidad a Europa para fichar con el Betis. Dicho movimiento se dio exactamente tras cumplir cinco años en México, todos militados dentro de la Liga MX con el América.

Su inicia en el cuadro de la ciudad de Sevilla no fue necesariamente el mejor. Tal fue el caso, que su nombre sonó para regresar a la Liga MX justamente con el América. Ahora, el propia Fidalgo deja la puerta abierta a dicho futuro, aunque, deja bien en claro que no lo pensó jamás para el verano que ha cerrado.

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Álvaro Fidalgo confesó que le encantaría volver al América si en algún momento tiene oportunidad. Aunque reveló que jamás hubo chance de regresar este año.



➡️ "Por supuesto que me encantaría. Eso de que iba a volver este verano, es mentira", confesó. pic.twitter.com/yAFYvkX7cy — Futbol Total (@futboltotal) October 4, 2026

Por ganas, porque en algún momento me toque volver y eso, sí, por supuesto que me encantaría. Pero eso de que iba a volver, por ejemplo este verano, es mentira totalmente, aparte vi que muchos lo dijeron, que hicieron programas y así, no, nada que ver. Álvaro Fidalgo

Álvaro añadió que una de las razones por las cuales no contempló una vuelta a México sobre el cierre de agosto, es que se convertirá en padre. Su deseo, como el de su pareja es que su siguiente hija crezca alrededor de sus familiares cercanos, todos ellos en España.

Yo me he quedado sorprendido, aparte también voy a ser papá también en enero, y tengo a mi mujer, que tiene a la familia cerca. No era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez. Álvaro Fidalgo

Mexico v Peru - International Friendly | Elsa/GettyImages

Para concluir, Fidalgo aseguró que no es el perfil de futbolista que se rinde a las primeras de cambio, por lo que, pícara piedra dentro del Betis hasta recuperar un puesto relevante dentro del plantel de Manuel Pellegrini.

Y después de tantos años aquí, ya me conocen un poco, ya saber que no doy el brazo a torcer, que no me rindo rápido y aún me queda allá tiempo. Álvaro Fidalgo