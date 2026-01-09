¿Álvaro Fidalgo regresa a España?

En las últimas horas surgió con fuerza el rumor sobre una posible salida de Álvaro Fidalgo del Club América rumbo a Europa, específicamente a España. El reporte fue impulsado por David Faitelson, quien señaló un supuesto interés de la Real Sociedad, generando inquietud inmediata en el entorno azulcrema.

Sin embargo, desde el interior del América la postura es clara y contundente. Fuentes cercanas a la directiva aseguran que, al día de hoy, no existe ninguna oferta formal sobre la mesa por el mediocampista español. Ni desde España ni desde otro mercado se ha presentado propuesta alguna.

¿SE VA EL MAGUITO A ESPAÑA? 🇪🇸👋🏻🦅

Ante rumores de oferta de España por Álvaro Fidalgo, de la Real Sociedad según Faitelson:



❌No hay propuesta en el Nido por el asturiano, me aseguran desde el club



👊🏼 Está contemplado para disputar el Clausura con las Águilas@record_mexico pic.twitter.com/GsRuqgaL5S — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 9, 2026

El club considera que la información que vincula a Fidalgo con una salida inmediata carece de sustento real. En Coapa recalcan que no ha existido contacto oficial con la Real Sociedad ni con intermediarios que representen una intención concreta de negociar al jugador en este mercado.

Álvaro Fidalgo, conocido como “el Maguito”, se mantiene plenamente contemplado para disputar el torneo Clausura con las Águilas. El mediocampista continúa entrenando con normalidad y enfocado en los objetivos deportivos del club, sin señales internas que apunten a una posible despedida en el corto plazo.

Para el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, Fidalgo es una pieza estratégica dentro del proyecto deportivo. El entrenador brasileño lo considera titular indiscutible, eje del funcionamiento colectivo y una figura clave para sostener el estilo de juego que busca consolidar el América en la temporada.

America v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Más allá de lo futbolístico, la directiva también valora el liderazgo del español dentro del vestidor. Fidalgo es visto como un referente silencioso, un futbolista que entiende la identidad del club y que ha asumido responsabilidades de capitán, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Desde Coapa reconocen que el rendimiento del mediocampista naturalmente despierta interés internacional, pero subrayan que cualquier escenario futuro dependerá de propuestas formales y de condiciones que realmente beneficien al club. Hoy, esa posibilidad simplemente no existe en el radar institucional.

Por ahora, el mensaje del América es firme: Álvaro Fidalgo no está en venta y forma parte central del proyecto deportivo. Mientras los rumores circulan en el entorno mediático, el club apuesta por la estabilidad y por sostener a uno de los futbolistas más determinantes de su actual plantel.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA