Álvaro Fidalgo será titular en el México vs Portugal

Estamos a minutos de que dé inicio el partido entre a selección mexicana de fútbol y el conjunto de Portugal, a razón de la reinauguración del mítico estadio Azteca, hoy estadio Banorte. Javier: el 'Vasco' Aguirre sabe que este encuentro es de vital importancia para dejar buenas sensaciones de cara al arranque del Mundial 2026.

Es por eso que ha mandado a la cancha una alineación titular gratas sorpresas, entre las cuales destaca la presencia del juvenil del Atlético de Madrid, Obed Vargas, el naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, y el mediocampista ofensivo de las Chivas, Brian Gutiérrez.

SORPRESAS

Fidalgo Obed y Brian Gtz van de titulares vs Portugal. @AztecaDeportes @AztecaSiete pic.twitter.com/eJPCruHPQC — david medrano felix (@medranoazteca) March 28, 2026

Cristiano Ronaldo: el gran ausente de la noche

Cuando se informó que la selección de Portugal sería el rival de México en la reinauguración del ahora estadio Banorte, de cara al arranque del Mundial 2026, los aficionados al fútbol satlaron de la alegría, puesto que enfrentarse a dicho equipo significaba, al mismo tiempo, enfrentarse a uno de los futbolistas más grandes en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Kevin Voigt/GettyImages

Sin embargo, una desafortunada lesión frustró tal escenario. La ex estrella del Real Madrid y del Manchester United está por disputar su última justa mundialista, por lo que entiende que debe de extremar cuidados para llegar de mejor forma a esta competencia.

¿Cómo ver el encuentro en los Estados Unidos?

Si deseas ver este duelo entre mexicanos y portugueses pero te encuentras en territorio norteamericano, existen varias opciones para ti. Vía cualquier sistema de televisión de paga podrá ser visto por la señal de TUDN, Fox Deportes y Univisión.

Mientras que por streaming lo podrán disfrutar a través de fubotv que es una plataforma internacional donde se transmiten partidos de futbol de todas las ligas, además de las ya conocidas como Vix+, Fox One y TUDN.com.

Canales : TUDN, Fox Deportes y Univisión

: TUDN, Fox Deportes y Univisión Streaming: fuboTV, TUDN.com, Fox One y Vix+

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026