Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin también se perderán el clásico joven por decisión de André Jardine

Mientras los aficionados del Club América celebraban la inesperada ausencia del arquero titular de la Máquina Celeste del Cruz Azul, Kevin Mier, y del defensa central (también colombiano), Willer Ditta, recibieron la noticia de que ellos también sufrirían dos bajas importantes.

Se trata del español Álvaro Fidalgo y del francés Allan Saint-Maximin. Cabe señalar que ambos jugadores están al 100% físicamente, pero el estratega azulcrema, André Jardine, decidió guardarlos como revulsivos para cuando el partido así lo requiera.

🚨🦅 Por decisión técnica, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin irán a la banca frente a Cruz Azul.



A pesar de estar al 100% físicamente, André Jardine ha preferido "guardarlos" y usarlos como revulsivos. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

El partido entre las Águilas del América y la Máquina Celeste de la Cruz Azul corresponde ya a la fecha número 13 por el torneo de Apertura 2025, de la Liga MX. Ambas escuadras se encuentran instaladas en la parte alta de la tabla general, pero no se pueden confiar.

Si quieren evitar sorpresas de último momento, deberán cerrar la temporada regular cosechando la mayor cantidad de puntos.

Con este panorama, el encuentro toma un matiz aún más estratégico. La ausencia de figuras clave en ambos conjuntos obliga a los entrenadores a replantear sus esquemas iniciales y a depender de la profundidad de sus plantillas. En el caso del América, contar con jugadores del calibre de Fidalgo y Saint-Maximin en la banca representa una ventaja táctica importante, ya que su ingreso podría cambiar el ritmo del partido en cualquier momento. Por su parte, Cruz Azul tendrá que reorganizar su línea defensiva y confiar en su portero suplente, quien enfrenta una de sus pruebas más exigentes en lo que va del torneo.

Este tipo de partidos, más allá de los tres puntos en disputa, suelen tener implicaciones anímicas y simbólicas. Un triunfo en el Clásico Joven no solo fortalece la posición en la tabla, sino que también envía un mensaje claro rumbo a la liguilla. Con la recta final del torneo en marcha, cada movimiento táctico y cada decisión en el banquillo puede marcar la diferencia entre cerrar la fase regular como líder o verse obligado a pelear desde instancias más complicadas. Todo está listo para un duelo de alto voltaje en la capital del país.