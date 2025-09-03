América acelera con el retorno de Henry Martín

Luego de ser un tipo clave en la consecución de títulos para el América, Henry Martín ha venido a la baja de forma radical. Lo anterior se debe al enorme cúmulo de lesiones que ha sufrido el delantero, mismas que le tienen apartado y sin regularidad con los del nido de Coapa desde hace casi un año.

Ahora, se entiende que el capitán de los de la capital del país está en la etapa final de su recuperación. Fue por ello que el jugador no tuvo minutos ni contra Atlas, ni tampoco contra Pachuca. Siendo el caso, este fin de semana el '9' tendrá su examen final para definir si es tiempo de volver al campo.

AS México reporta que Henry será titular en contra del DC United en un amisto que tendrá el América contra el cuadro de la MLS aprovechando el parón FIFA. La idea es que durante dicho encuentro, Martín termine con la sequía de minutos y gane ritmo en un nivel de exigencia mucho menor.

Si Henry es capaz de cumplir con los minutos valorados por el cuerpo médico, entonces se dará por recuperado al cien por ciento. De ser el caso, el jugador será para de la lista de convocados de André Jardine para el clásico de la Liga MX en contra de las Chivas de Guadalajara.

Pese a ello, no se contempla que el mexicano parta de inicio contra el rebaño, pues es claro que las condiciones serán muy diferentes a las del duelo ante el DC United.

