El mercado de fichajes invernal de la Liga MX está por llegar a su fin y el Club América trabaja contrarreloj en la búsqueda de un lateral izquierdo. De acuerdo con diversos reportes, la directiva azulcrema tenía negociaciones muy avanzadas por el defensa colombiano Gabriel Fuentes; sin embargo, la operación se vino abajo al no alcanzar un acuerdo con el jugador, pese a contar con la autorización del Fluminense.

Aun así, en Coapa no dan el tema por cerrado: las Águilas tendrían un as bajo la manga y estarían muy cerca de concretar la llegada de un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, informó que el Club América tiene prácticamente cerrada la contratación de Thiago Espinosa, defensor uruguayo de 21 años que actualmente milita en Racing de Montevideo.

Thiago Espinosa, uruguayo de 21 años es el lateral por izquierda que será futbolista del América y que desde ayer les decía que estaba adelantado por encima de Gabriel Fuentes. @TUDNMEX @TUDNUSA — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) February 10, 2026

Espinosa, quien se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse a lo largo de toda la banda izquierda, tanto como lateral, carrilero o extremo.

Huracan v Racing Montevideo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 | Rodrigo Valle/GettyImages

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles económicos del fichaje de última hora del futbolista charrúa. No obstante, de acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Espinosa ronda los 1.43 millones de dólares.

Actualmente, las Águilas cuentan con Cristian Borja y Ralph Orquín como opciones para el lateral izquierdo. El futbolista colombiano es un titular indiscutible en el esquema de André Jardine, mientras que Orquín ha tenido escasa participación y decidió no renovar su contrato con la institución, con la intención de marcharse como agente libre al futbol europeo durante la ventana de transferencias de verano.

Con su eventual llegada, Thiago Espinosa se sumaría a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez como los futbolistas uruguayos que actualmente militan en el Club América para esta temporada.