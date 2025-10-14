América actualiza el estado de salud de Isaías Violante y se conoce cuándo podría volver a las canchas

Como se ha vuelto una costumbre, durante el parón de la Fecha FIFA, América ha disputado juegos amistosos en Estados Unidos. El del pasado fin de semana fue un partido en contra de las Chivas del Guadalajara, que terminó con un empate por la mínima de goles.

Más allá del beneficio financiero, que es al fin la gran meta de este tipo de encuentros, el cuerpo técnico del América busca aprovechar dichos partidos para darle rodaje a las piezas con menos minutos del plantel. En esta ocasión, la apuesta ha sido costosa, pues han perdido a un jugador por lesión.

🚑🚨 ¡OTRA LESIÓN MUSCULAR EN EL AMÉRICA! 🚨🚑



En un comunicado, las Águilas informaron que Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho.



⚠️ Se contempla que esté fuera alrededor de 3 semanas. pic.twitter.com/0LMG2ii4v3 — AS México (@ASMexico) October 13, 2025

El cuadro de la capital del país ha confirmado la lesión de Isaías Violante. El jugador fue fichado en el pasado mercado de verano presenta un problema en bíceps femoral derecho. El conjunto del nido de Coapa asegura que su retorno a la actividad está sujeto a la evolución de la recuperación del mexicano.

Si bien el América no ofrece una fecha estimada para el retorno del mexicano, este tipo de lesiones implica un ausencia mínima de tres semanas con el fin de evitar recaídas. Es decir, en el mejor escenario posible, el ex Toluca retornará a la actividad previo a la fecha FIFA de noviembre.

El semestre ha sido duro para Isaías. El mexicano dejó Toluca inconforme con su rol de suplente. Sin embargo, ya en el América la situación no ha mejorado ni un poco. De la misma forma no es más que un rotativo para André Jardine, quien en ocasiones ni siquiera le ofrece minutos en el campo.

Esta lesión le juega aún más en contra al extremo, pues perderá mucho terreno en el equipo. Violante compite el puesto directo con Alejandro Zendejas, algo que no es menor, pues es posible que éste último sea hoy el mejor jugador del equipo.