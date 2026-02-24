América alista otra limpia de plantel de cara al verano

El Club América ya trabaja en la planeación del próximo mercado de verano y todo apunta a que habrá una nueva limpia en Coapa. Tras las recientes salidas registradas en el último periodo de fichajes, la directiva azulcrema no detendría el ajuste y perfila, por lo menos, cinco bajas adicionales.

La intención es renovar la base del plantel y liberar espacios salariales de cara a posibles incorporaciones estratégicas. En esta ocasión, el movimiento estaría marcado principalmente por situaciones contractuales, ya que varios futbolistas concluyen vínculo y, hasta el momento, no existen avances claros para su continuidad.

Entre los nombres que lucen sentenciados aparecen Néstor Araujo, Rodolfo Cota y Ralph Orquín. Los tres terminan contrato y, salvo un giro inesperado, no entrarían en los planes deportivos para el siguiente torneo. La evaluación interna apunta a una reestructuración en defensa y portería.

El caso de Cristian Borja y Jonathan dos Santos presenta un matiz distinto. Ambos también concluyen contrato y podrían ser considerados para una eventual renovación; sin embargo, a día de hoy el escenario luce lejano. Las negociaciones no han prosperado y el club analiza alternativas en sus respectivas posiciones.

La dirigencia busca un equilibrio entre experiencia y juventud, priorizando perfiles que se ajusten al modelo competitivo que pretende consolidar en el mediano plazo. Por ello, no se descarta que la salida de elementos con recorrido abra espacio para apuestas más dinámicas y con proyección.

Además de las bajas por término de contrato, la lista podría ampliarse con movimientos en calidad de venta. Kevin Álvarez y Brian Rodríguez son dos futbolistas que generan interés en el mercado y podrían representar ingresos importantes si llega una oferta que satisfaga las expectativas económicas.

En ambos casos, la decisión final dependerá de las propuestas formales que arriben a Coapa. América no contempla desprenderse de piezas clave sin una compensación acorde, pero entiende que el mercado internacional puede ofrecer oportunidades atractivas tanto para el club como para los jugadores.

La planificación anticipada busca evitar improvisaciones y permitir que el cuerpo técnico inicie la pretemporada con una plantilla definida. El objetivo es mantener la competitividad en la Liga MX y en torneos internacionales, sin perder de vista la sostenibilidad financiera.

Así, el verano promete movimientos significativos en el nido. América alista una reconfiguración profunda que podría alcanzar hasta siete nombres entre bajas contractuales y posibles ventas, en una apuesta por refrescar su estructura y sostener la ambición deportiva que caracteriza a la institución.

