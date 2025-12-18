América atrapado por su propio mercado: las salidas que no se concretan

El América atraviesa un problema interno que ha frenado por completo su planeación deportiva rumbo al próximo torneo. En Coapa reconocen que el club no ha podido avanzar con fichajes debido a una situación estructural: la falta de salidas. Sin liberar espacio ni generar ingresos, el mercado se ha estancado.

La directiva encabezada por Santiago Baños se ha encontrado sin margen de maniobra. La intención era acomodar a varios futbolistas considerados prescindibles, pero las negociaciones no han prosperado. La ausencia de ventas impide no solo reforzar al equipo, sino también ajustar una nómina que hoy luce desbalanceada.

El principal conflicto pasa por los extranjeros. Nombres como Víctor Dávila, Igor Lichnovsky, Rodrigo Aguirre y Javairo Dilrosun no han aceptado salir del club. En algunos casos, los jugadores exigen que se les cubra la totalidad de su contrato antes de considerar cualquier rescisión o transferencia.

Esta postura ha bloqueado la estrategia financiera del América. Al no concretar ventas, el club no consigue capital fresco para invertir en refuerzos. Tampoco logra alivio mediante la reducción de sueldos, lo que limita seriamente la capacidad económica para competir en el mercado invernal.

Los Angeles Football Club v Club América - FIFA Club World Cup 2025 Play-In | Luiza Moraes - FIFA/GettyImages

La consecuencia directa es un América atado de manos. Sin ingresos extraordinarios ni flexibilidad salarial, la institución no puede encarar fichajes relevantes, aun cuando existan objetivos deportivos definidos por el cuerpo técnico. El proyecto deportivo queda condicionado por una realidad administrativa que hoy pesa más que la ambición deportiva.

En Coapa existe preocupación, pues la situación no es nueva. No es la primera vez que, durante la gestión de Santiago Baños como presidente deportivo, el club enfrenta complicaciones similares. En mercados anteriores, América ya había sufrido bloqueos por contratos difíciles de mover y escasa respuesta del mercado.

El desgaste interno también es evidente. La falta de salidas prolonga la presencia de futbolistas que no entran en planes, genera inconformidad y reduce la competencia interna. Además, la imposibilidad de renovar el plantel amenaza con dejar al equipo rezagado frente a rivales que sí han logrado moverse con mayor eficacia.