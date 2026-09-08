América busca a Jesús Gómez como reemplazo de Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres fichó con el Celta de Vigo en el último día del mercado de fichajes de verano y el Club América se quedó con un puesto difícil de llenar. De acuerdo con los reportes más recientes, la directiva de las Águilas, encabezada por Santiago Baños, busca concretar el fichaje de un defensa central antes de que la ventana de transferencias cierre en la Liga MX. El elegido sería Jesús Alejandro Gómez, futbolista de Xolos de Tijuana.

La cadena FOX reveló que el 'Pue' Gómez llegaría al club de Coapa para disputar el Apertura 2026. El central de 24 años ha sido una pieza importante para Washington Sebastián 'Loco' Abreu esta temporada: ha jugado todos los minutos en los seis jornadas que el Xolaje ha disputado este certamen.

🚨 ¡NUEVO REFUERZO DE AMÉRICA! 🚨



El central de Xolos Jesús "Pue" Gómez sería el nuevo refuerzo de las Águilas. 🦅😮#MotherSoccer 📺 pic.twitter.com/IQrqcZfskT — FOX (@somos_FOX) September 7, 2026

América se fija en un jugador que estuvo cerca de ir al Mundial

Gómez, surgido de las fuerzas básicas del Atlas, ha tenido un resurgimiento en el último año. Gracias a sus buenas actuaciones con el conjunto tijuanense, el 'Pue' fue llamado por Javier Aguirre para formar parte del grupo de sparring que ayudó a preparar a la selección mexicana para el Mundial 2026.

El rendimiento del 'Pue' Gómez fue tan positivo que el 'Vasco' incluso lo consideró para la convocatoria final, como suplente de Johan Vásquez, debido a su calidad y su dominio del perfil zurdo.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Esto dijo Javier Aguirre sobre Jesús Gómez previo al Mundial:

Jesús Alejandro Gómez, es interesante, de buen carácter, buena salida de balón, joven aún. Estos muchachos que nos vinieron a ayudar. Les agradecí el esfuerzo, tenían la fortuna de que Rafa Márquez los vio. Continúa Rafa después de mí, tienen un paso por delante de jugadores que no estuvieron aquí. Vamos a esperar, Jesús tiene cualidades, se decide hasta el final Javier Aguirre

¿Quién es Jesús Gómez, el probable refuerzo del América?

A pesar de tener solamente 24 años, Jesús Alejandro Gómez es un jugador con un largo recorrido. El canterano atlista formó parte de la selección mexicana que consiguió el subcampeonato del Mundial sub-17 en la edición de 2019. México perdió esa final ante Brasil por marcador de 2-1 en el Estadio Bezerrao, en Brasilia.

Aquella generación contó con futbolistas como Emilio Lara, Víctor Guzmán, Bryan González, Eugenio Pizzuto, Luis Puente, Efraín Álvarez y Alí Ávila.

FBL-U17-WC-2019-BRA-MEX | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

A mediados de 2020, el prometedor defensa salió del Atlas para probar suerte en el futbol europeo con el Boavista de la primera división mexicana. El central mexicano solamente disputó siete partidos con el primer equipo de la escuadra lusa.

Después de 10 meses en Europa, Gómez regresó a la Liga MX con los rojinegros. Al central le costó encontrar regularidad con los Zorros y en julio de 2023 salió con rumbo a Santos Laguna, donde tampoco se hizo con la titularidad.

En enero de 2024, el 'Pue' Gómez llegó a Xolos de Tijuana, donde ha encontrado su mejor versión futbolística.

¿El 'Pue' Gómez se convertirá en el nuevo defensa de las Águilas del América? El mercado de fichajes de la Liga MX cerrará este viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas.