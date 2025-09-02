¿América busca un cambio de sede para el resto del torneo?

Este fin de semana, el Club América se ha visto orillado a jugar a puerta cerrada en contra de los Tuzos de Pachuca. Lo anterior se debió a una disposición oficial de parte del gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, quienes clausuraron al Estadio Ciudad de los Deportes por un fin de semana.

Dicha postura no fue nada bien recibida por el cuadro de la Liga MX. Consideran que la misma fue arbitraria y sin justificación legal. La molestia al interior del club es tal, que la presidencia de Emilio Azcárraga de la mano con la dirección deportiva, valoran un cambio de hogar para el resto de 2025.

Fuentes confirman que la gerencia del América ha presentado a la Liga MX una petición formal de cambio de sede por el resto del torneo. El club no está nada conforme con el abuso de poder mostrado el fin de semana anterior y no están seguros de que el mismo haya llegada a su fin.

La primera respuesta de parte de la Liga MX es negativa. Los cambios de sede sólo se autorizan en casos de causa mayor. Los directivos de la competición consideran que los problemas entre el club y la gente de la Alcaldía no cumplen con la condición para dar luz verde al cambio de estadio.

El recinto al que apela el América es el Estadio Corregidora en Querétaro. La directiva de las águilas mantendrán sus insistencia y buscarán llegar a un diálogo directo con Mikel Arriola para conseguir su cometido.

